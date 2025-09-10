Разделы

Ушкуйник


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или носителя БПЛА 1
21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ушкуйник и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 11 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Финко 7 1
Радиолайн 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Стратим КБ 2 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 73 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 46 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3191 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16763 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 353 1
Нестеренко Руслан 2 1
Николаев Константин 15 1
Чадаев Алексей 2 1
Вязников Алексей 2 1
Шашков Алексей 2 1
Кузькин Дмитрий 1 1
Липов Андрей 65 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Россия - РФ - Российская федерация 152895 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
