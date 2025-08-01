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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сельское хозяйство Растениеводство Мискантус


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Резиденты «Сколково» реализовали проект 3D-печати высотного здания, вошедшего в Книгу рекордов России 1
16.02.2012 Сырье для биотоплива: найден идеальный кандидат 2
17.01.2011 Более 700 млн га на планете можно задействовать в производстве биотоплива 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1610 1
Cai Ximing - Цай Ксиминг 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10511 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 1
США - Иллинойс 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Европа 24466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52827 1
Ботаника - Растения - Plantae 1091 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 2
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1873 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1649 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1266 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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