Россия СКФО Ставропольский край Лермонтов

Россия - СКФО - Ставропольский край - Лермонтов

СОБЫТИЯ


30.01.2026 Повсеместная цифровизация: 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края в 2025 году получили стабильную связь 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
13.06.2012 Антон Ерещенко назначен председателем комитета по ИТ и связи Ставропольского края 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СКФУ Технопарк - Ставропольский технологический парк 1 1
МегаФон 10047 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Высочина Людмила 22 1
Зеренков Валерий 1 1
Ерещенко Антон 2 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 111 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 90 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 1
Россия - Рощино 24 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоселицкий район - Новоселицкое - Чернолесское 4 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 24 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158034 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 515 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 723 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415956, в очереди разбора - 727679.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

