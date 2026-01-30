Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Ставропольский край Лермонтов
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|СКФУ Технопарк - Ставропольский технологический парк 1 1
|МегаФон 10047 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415956, в очереди разбора - 727679.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.