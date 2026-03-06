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Радионова Светлана

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России 3
30.05.2024 Радионова Светлана Геннадьевна: новые подходы в деле защиты природы 10

Публикаций - 2, упоминаний - 13

Радионова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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