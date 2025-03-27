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Ланит Норбит Norbit CDS


27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО 1
29.11.2023 Norbit CDS – умная система управления доставкой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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