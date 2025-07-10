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Викторов Егор
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Axenix помогла «Агроэко» разработать стратегию цифровой трансформации 1
|16.12.2020
|Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
Викторов Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2492 1
|Accenture plc 687 1
|Ингосстрах СПАО 440 1
|ГПБ - Газпромбанк 1115 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Клепиков Алексей 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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