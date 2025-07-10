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Индексная книга (каталог) CNews*
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Викторов Егор


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Axenix помогла «Агроэко» разработать стратегию цифровой трансформации 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Викторов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2492 1
Accenture plc 687 1
Ингосстрах СПАО 440 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 228 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2228 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 897 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 577 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13028 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5631 1
Назипов Дмитрий 85 1
Клепиков Алексей 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 599 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10271 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1459 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3030 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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