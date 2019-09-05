Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет?2569
«Дешевый iPhone» может выйти в начале 2020 г. спустя четыре года с момента появления своей первой версии - iPhone SE. Apple рассматривает вероятность его выпуска с целью привлечения внимания покупателей, которые не хотят покупать дорогие модели iPhone.
Дешевый iPhone для спасения Apple
Компания Apple может выпустить новый смартфон iPhone базового уровня, который будет самым доступным в линейке. По информации Nikkei Asian Review, он станет наследником 4-дюймового iPhone SE, снятого с производства в 2018 г., и поступит в продажу весной 2020 г.
Новый смартфон, утверждает источник, может сохранить компактность форм своего предшественника, что станет его главной особенностью, и невысокую стоимость в пределах $400. Apple его выпуск нужен для укрепления своих позиций в ряде стран, включая Индию и КНР, в которых ее продажи сильно просели на фоне чрезмерно высоких цен на iPhone 2018 модельного года в сравнении с Android-конкурентами.
Возможные спецификации
Преемник iPhone SE, название которого на момент публикации материала известно не было, станет крупнее в сравнении с оригинальным смартфоном. Вместо 4-дюймового дисплея ему приписывают IPS-панель с диагональю 4,7 дюйма, однако он по-прежнему меньше даже 5,8-дюймового iPhone XS – самого компактного смартфона Apple из актуальной на 5 сентября 2019 г. линейки.
Если первый iPhone SE копировал дизайн iPhone 5S, располагая при этом электроникой iPhone 6, то iPhone SE 2 (один из вероятных вариантов наименования) будет базироваться на более современном iPhone 8, вышедшем осенью 2017 г., хотя лишь в плане дизайна. По части электроники он не будет отличаться от смартфонов 2019 модельного года, что означает присутствие в нем 4 ГБ оперативной памяти и процессора А13 Fusion. Сходство с iPhone 8 означает вероятность наличия в смартфоне кнопки Home и сканера отпечатков пальцев Touch ID вместо системы распознавания лиц Face ID.
От iPhone 8 новый iPhone SE 2 будет отличаться и объемом встроенной памяти, который составит 128 ГБ. iPhone 8, напомним, выпускается в версиях на 64 и 256 ГБ, других опций для данной модели не предусмотрено. В смартфоне ожидается наличие двух камер – одной фронтальной и одной основной. В актуальной линейке iPhone аналогичным набором располагает iPhone XR, но 10 сентября 2019 г. ему на смену придет смартфон с двойным модулем.
Другие новинки Apple
На грядущей презентации Apple покажет как минимум четыре новых устройства – часы Apple Watch пятого поколения (Series 5) и три смартфона. Она полностью обновит прошлогоднюю линейку, попутно изменив схему наименования новых моделей – так, iPhone XS и XS Max заменят на iPhone 11 Pro и Pro Max, а обычный iPhone 11 окажется современной версией Phone XR. Стоить смартфоны будут столько же, сколько и их предшественники – $750 за iPhone 11, $1000 за iPhone 11 Pro и $1100 за iPhone 11 Pro Max. Цены актуальны для рынка США.
Российские цены на момент выхода составляли 65 тыс. руб. для iPhone XR, 88 тыс. руб. для iPhone XS и 97 тыс. руб. для iPhone XS Max в минимальных комплектациях. В США, с учетом курса доллара, установленного ЦБ РФ на 5 сентября 2019 г., их цена в первый день продаж составляла 50 тыс. руб., 66,6 тыс. руб. и 73,3 тыс. руб. соответственно.
Стоимость iPhone 2019 в России на момент публикации материала известна не была, но в сравнении с американскими она будет выше. За год экономическая ситуация в России практически не изменилась, то есть новые iPhone, как и модели 2018 года выпуска, могут стоить в России на 15-25 тыс. руб. дороже, чем в США.
Смартфоны сохранят прежний облик, вплоть до мелочей и размеров экранов, но обзаведутся новым модулем основной камеры, на этот раз квадратной формы. Для Apple это нововведение (а для потенциальных покупателей – необходимость приобретать новые чехлы), но такой дизайн сам по себе не новый. В 2018 г. Huawei выпустила флагманский Mate 20 Pro с квадратной камерой и тремя матрицами в ее составе.
До конца 2019 г. Apple также выпустит новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который станет самым крупным в линейке. К нему присоединится и новый планшет iPad, наиболее доступный, но с увеличенным до 10,2 дюйма дисплеем.