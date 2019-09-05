Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет?

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«Дешевый iPhone» может выйти в начале 2020 г. спустя четыре года с момента появления своей первой версии - iPhone SE. Apple рассматривает вероятность его выпуска с целью привлечения внимания покупателей, которые не хотят покупать дорогие модели iPhone.



Дешевый iPhone для спасения Apple

Компания Apple может выпустить новый смартфон iPhone базового уровня, который будет самым доступным в линейке. По информации Nikkei Asian Review, он станет наследником 4-дюймового iPhone SE, снятого с производства в 2018 г., и поступит в продажу весной 2020 г.

Новый смартфон, утверждает источник, может сохранить компактность форм своего предшественника, что станет его главной особенностью, и невысокую стоимость в пределах $400. Apple его выпуск нужен для укрепления своих позиций в ряде стран, включая Индию и КНР, в которых ее продажи сильно просели на фоне чрезмерно высоких цен на iPhone 2018 модельного года в сравнении с Android-конкурентами.

Возможные спецификации

Преемник iPhone SE, название которого на момент публикации материала известно не было, станет крупнее в сравнении с оригинальным смартфоном. Вместо 4-дюймового дисплея ему приписывают IPS-панель с диагональю 4,7 дюйма, однако он по-прежнему меньше даже 5,8-дюймового iPhone XS – самого компактного смартфона Apple из актуальной на 5 сентября 2019 г. линейки.

Дизайном с iPhone SE 2 поделится iPhone 8

Если первый iPhone SE копировал дизайн iPhone 5S, располагая при этом электроникой iPhone 6, то iPhone SE 2 (один из вероятных вариантов наименования) будет базироваться на более современном iPhone 8, вышедшем осенью 2017 г., хотя лишь в плане дизайна. По части электроники он не будет отличаться от смартфонов 2019 модельного года, что означает присутствие в нем 4 ГБ оперативной памяти и процессора А13 Fusion. Сходство с iPhone 8 означает вероятность наличия в смартфоне кнопки Home и сканера отпечатков пальцев Touch ID вместо системы распознавания лиц Face ID.

Оригинальный iPhone SE в корпусе iPhone 5S

От iPhone 8 новый iPhone SE 2 будет отличаться и объемом встроенной памяти, который составит 128 ГБ. iPhone 8, напомним, выпускается в версиях на 64 и 256 ГБ, других опций для данной модели не предусмотрено. В смартфоне ожидается наличие двух камер – одной фронтальной и одной основной. В актуальной линейке iPhone аналогичным набором располагает iPhone XR, но 10 сентября 2019 г. ему на смену придет смартфон с двойным модулем.

Другие новинки Apple

На грядущей презентации Apple покажет как минимум четыре новых устройства – часы Apple Watch пятого поколения (Series 5) и три смартфона. Она полностью обновит прошлогоднюю линейку, попутно изменив схему наименования новых моделей – так, iPhone XS и XS Max заменят на iPhone 11 Pro и Pro Max, а обычный iPhone 11 окажется современной версией Phone XR. Стоить смартфоны будут столько же, сколько и их предшественники – $750 за iPhone 11, $1000 за iPhone 11 Pro и $1100 за iPhone 11 Pro Max. Цены актуальны для рынка США.

Смартфоны Apple iPhone 2019

Российские цены на момент выхода составляли 65 тыс. руб. для iPhone XR, 88 тыс. руб. для iPhone XS и 97 тыс. руб. для iPhone XS Max в минимальных комплектациях. В США, с учетом курса доллара, установленного ЦБ РФ на 5 сентября 2019 г., их цена в первый день продаж составляла 50 тыс. руб., 66,6 тыс. руб. и 73,3 тыс. руб. соответственно.

Стоимость iPhone 2019 в России на момент публикации материала известна не была, но в сравнении с американскими она будет выше. За год экономическая ситуация в России практически не изменилась, то есть новые iPhone, как и модели 2018 года выпуска, могут стоить в России на 15-25 тыс. руб. дороже, чем в США.

Смартфоны сохранят прежний облик, вплоть до мелочей и размеров экранов, но обзаведутся новым модулем основной камеры, на этот раз квадратной формы. Для Apple это нововведение (а для потенциальных покупателей – необходимость приобретать новые чехлы), но такой дизайн сам по себе не новый. В 2018 г. Huawei выпустила флагманский Mate 20 Pro с квадратной камерой и тремя матрицами в ее составе.

До конца 2019 г. Apple также выпустит новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который станет самым крупным в линейке. К нему присоединится и новый планшет iPad, наиболее доступный, но с увеличенным до 10,2 дюйма дисплеем.