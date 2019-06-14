В Европе продажи iPhone рухнули на четверть. Это худший результат за пять лет

Продажи iPhone в Европе сократились за год на 22,73%. I квартал 2019 г. стал худшим началом года для Apple в этом регионе за последние пять лет. Samsung также демонстрирует спад. Поставки выросли только у китайских производителей, в том числе у Huawei — на 66%.

Провал Apple в Европе

По итогам I квартала 2019 г. продажи iPhone в Западной, Центральной и Восточной Европе сократились на 22,73%, если говорить о количестве устройств. В общей сложности Apple удалось продать в этом регионе 7,8 млн смартфонов и занять долю рынка 14,74% против 18,55% год назад. Среди лидеров рынка в данном регионе компания находится на третьем месте.

К таким выводам пришли аналитики International Data Corporation (IDC), обнародовавшие результаты исследования Quarterly Mobile Phone Tracker.

По словам менеджера исследовательских работ IDC EMEA Марты Пинто (Marta Pinto), для Apple это худший результат I квартала на европейском рынке за последние пять лет. Пинто объясняет спад продаж тем, что пользователи стали реже заменять устройства, Apple испытывает проблемы с реализацией своих последних моделей, а китайские производители делают успехи на европейском рынке от квартала к кварталу.

Лидеры европейского рынка

Лидером рынка смартфонов в Западной, Центральной и Восточной Европе стала Samsung, которая отгрузила за квартал 15,7 млн устройств. Это на 6,82% меньше результата за аналогичный период предыдущего года. Доля рынка вендора составляет 29,47% против 30,76% год назад.

На втором месте находится Huawei, которая за год нарастила поставки на 66,13% до 13,5 млн устройств. Доля рынка вендора составляет 25,39% против 14,86% годом ранее.

Продажи iPhone упали в европейских странах

На четвертом месте находится Xiaomi, которая в течение квартала отгрузила 2,9 млн устройств, показав годовой рост на 33,26% и сумев занять долю рынка в 5,55% против 4,05% год назад.

Пятое место заняла компания HMD, владелец бренда Nokia. По итогам квартала вендор отгрузил 2,2 млн смартфонов, показав годовой спад на 32,64% и заняв долю рынка в 4,21% против 6,08% год назад.

В общей сложности по итогам I квартала 2019 г. на рынок Западной, Центральной и Восточной Европы было поставлено 53,5 млн смартфонов, что на 2,74% меньше результата за аналогичный период предыдущего года.

Рынок EMEA

Если говорить о странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), то на этот рынок по итогам квартала было поставлено 83,7 млн смартфонов, что на 3,3% меньше, чем год назад. При этом стоимость поставленных устройств показала годовой спад примерно на 10% до $26,78 млн. Продажа кнопочных телефонов в регионе составили 45,9 млн, причем две трети устройств было отгружено в страны Африки.

На Ближнем Востоке по итогам квартала был зафиксирован крупнейший годовой спад в поставках смартфонов на уровне 18,8% в штуках. В денежном выражении рынок сократился почти на треть. Африканский рынок оказался самым быстрорастущим, рост составил 6%.

Средняя цена устройства по итогам квартала снизилась в Западной Европе и значительно снизилась на Ближнем Востоке. В Центральной и Восточной Европе она находится примерно на том же уровне, что и год назад.

В целом исследователи отмечают успехи китайских производителей. Вместе три крупнейших китайских поставщика, включая Transsion, занимают 36,8% рынка смартфонов EMEA против 32,8% год назад.

По словам Саймона Бейкера (Simon Baker) директора программы IDC EMEA, спрогнозировать дальнейшее развитие рынка в настоящий момент затруднительно, поскольку пока непонятно, какое влияние на него окажет занесение Huawei в «черный список» в США.