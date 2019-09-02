Впервые рассекречены цены новых iPhone 11

Смартфоны новые, цены старые

Ресурс MyDrivers опубликовал стоимость минимальных комплектаций всех модификаций смартфонов Apple iPhone 2019 модельного года, премьера которых назначена на 10 сентября 2019 г. Также подтвердилась информация о подготовке Apple ровно трех новых смартфонов – наследник 4-дюймового iPhone SE на ближайшей презентации Apple показан не будет.

Самый доступный из новых iPhone получил название iPhone 11, и это, по данным источника, преемник iPhone XR, хотя изначально он назывался iPhone XR 2. Базовая его комплектация для американского рынка оценивается в $750 и включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

iPhone 11 Pro, замена пока еще актуальному iPhone XS, обойдется покупателям минимум в $1000 за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Самый топовый смартфон Apple, iPhone 11 Pro Max, будет продаваться за $1100 – в этой модификации у него есть 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти.

Заметим, что цены на iPhone 2018 модельного года на старте продаж были идентичными, и в итоге их продажи по всему миру оказались значительно ниже ожиданий Apple. Российские цены на момент выхода составляли 65 тыс. руб. для iPhone XR. 88 тыс. руб. для iPhone XS и 97 тыс. руб. для iPhone XS Max в минимальных комплектациях. В США, с учетом курса доллара, установленного ЦБ РФ на 2 сентября 2019 г., их цена в первый день продаж составляла 50 тыс. руб., 66,6 тыс. руб. и 73,3 тыс. руб. соответственно.

iPhone 11 Pro - дизайн прежний, камера новая

Российские цены на iPhone 2019 на момент публикации материала известны не были, но в сравнении с американскими они будут выше. За год экономическая ситуация в России практически не изменилась, то есть новые iPhone, как и модели 2018 года выпуска, могут стоить в России на 15-25 тыс. руб. дороже, чем в США.

Важно отметить, что основные конкуренты новых iPhone, включая Samsung Galaxy Note10, располагают схожей стоимостью: в США базовый Note10 оценен в $950, а Note10+ стоит $1100. В России за эти телефоны просят, соответственно, 77 тыс. руб. и 90 тыс. руб. В обоих случаях речь идет о версиях с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти в Note10 и 12 ГБ в Note10+. Следовательно, флагман Samsung за те же деньги предлагает более современную начинку.

Спецификации смартфонов

По данным MyDrivers, Apple решила отказаться от проприетарного разъема Lightning во всех iPhone 11 без исключения. Его заменили на USB-C, присутствующий в планшетном компьютере iPad Pro с 2018 г. и в MacBook с 2015 г. К тому же он используется в большинстве современных смартфонов на Android.

Фактически, переход на USB-C стал одной из двух главных новаций в iPhone 2019 модельного года. Вторая – это новая основная камера с квадратной формой модуля, однако в отличие от китайских производителей, которые успели выпустить два смартфона с 64-мегапиксельной матрицей (первый вышел у Oppo, а второй разработала Xiaomi), Apple решила не гнаться за разрешением.

В итоге у младшего iPhone 11 сзади расположены два модуля по 12 МП каждый, один из которых основной, а второй дополнительный с телефотообъективом (2-кратный зум). В iPhone 11 Pro и Pro Max к ним добавлена широкоугольная камера, тоже 12-мегапиксельная. Фронтальный модуль для селфи у всей троицы идентичный – 12 МП.

Из-за нового модуля камеры чехлы от iPhone 2018 не подойдут на новые iPhone 2019, несмотря на идентичные габариты корпуса

К изменениям, достойным внимания, следует отнести и прирост емкости аккумуляторной батареи. У iPhone 11 она составила 3110 мАч против 2942 мАч у iPhone XR, iPhone 11 Pro получил АКБ на 3190 мАч (2658 мАч у iPhone XS), а топовый iPhone 11 Pro Max работает от батареи на 3500 мАч вместо 3174 мАч у iPhone XS Max. Тип аккумуляторов неизвестен – в моделях 2018 г. используются литий-ионные элементы питания.

Все свои новые смартфоны Apple переведет на новый процессор А13, спецификации которого неизвестны. Объем оперативной памяти не будет зависеть от комплектации (4 ГБ у iPhone 11 и 6 ГБ у iPhone 11 Pro и Pro Max), а вариантов емкости накопителя у каждого аппарата будет по три. У iPhone 11 это 64, 256 или 512 ГБ, у старших моделей – 128, 256 или 512 ГБ. 1-терабайтной версии не будет, в отличие от Samsung Galaxy S10, вышедшего в начале весны 2019 г.

Что касается дисплеев, то OLED-матрица младшему iPhone 11 не достанется – ему придется довольствоваться IPS-панелью на 6,1 дюйма с разрешением 1792х828 пикселей. В iPhone 11 Pro и Pro Max используются OLED-дисплеи на 5,8 (2436х1125 пикселей) и 6,5 дюйма (2688х1242 пикселей). «Монобровь» под Face ID Apple решила сохранить во всех телефонах, в отличие от 3D Touch – технологии распознавания силы нажатия на дисплей. От нее она отказалась полностью. Сама Face ID научится работать с более широким углом обзора.

В дополнение к перечисленному Apple добавит в Pro и Pro Max поддержку стилуса Apple Pencil, который получит новую уменьшенную в размерах модификацию специально для использования с телефонами. Это прямой ответ Apple на Galaxy Note10, который поставляется с пером S-Pen нового поколения с модулем Bluetooth 5 и улучшенной автономностью. Также все iPhone 2019 выйдут с предустановленной прошивкой iOS 13, впервые показанной в начале лета 2019 г., но без 5G-модема – у Apple теперь есть собственный модемный бизнес, выкупленный в июле 2019 г. у Intel, однако выход первого iPhone с 5G состоится не раньше 2020 г.