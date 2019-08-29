Huawei догнали санкции. На российском рынке смартфонов сменился лидер

Samsung вернула себе лидирующее положение на российском рынке смартфонов, отодвинув Huawei на вторую строчку. Российские пользователи начали осознавать реальность угрозы отлучения от Android, нависшей над Huawei в связи с американскими санкциями. Российский рынок смартфонов вырос почти на 4% в штуках, и столько же потерял в деньгах.



Samsung на первом месте

По итогам II квартала 2019 г. на российском рынке смартфонов сменился лидер — южнокорейский производитель Samsung вернулся на первое место, оттеснив испытывающую известные проблемы китайскую Huawei на второе. В общей сложности в течение квартала Samsung поставила в Россию более 2,5 млн устройств, сообщила аналитическая компания IDC.

Нарастить продажи Samsung помогла популярность серии А, к которой относятся смартфоны бюджетной и средней ценовой категории. Покупатели хорошо разбирали практически все модели серии, начиная от недорогого A10 до средней по стоимости A50. Более дорогой A70 раскупался несколько медленнее. Все указанные модели были представлены весной 2019 г. Рекомендуемая розничная цена на модель А70 на старте продаж составляла 29990 руб., A10 предлагался по цене 8990 руб.

По словам аналитика IDC Ольги Бабининой, успех новой линейки Samsung изменил структуру потребления на рынке, сдвинув фокус с дорогих Android-смартфонов на ценовую категорию от $100 до $300. Свою роль в этом сыграло то, что при невысокой цене новые модели Samsung оснащены большими дисплеями. Даже у самой дешевой модели A10 диагональ экрана равна 6,2 дюйма.

Ситуация на рынке

По итогам II квартала 2009 г. поставки смартфонов на российский рынок достигли 7,315 млн штук, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных устройств составила $1,633 млрд, показав годовой спад на 4%, несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару и евро в первом полугодии 2019 г.

Аналитики отмечают, что каждый второй смартфон, поставленный в Россию в течение квартала, имел диагональ экрана более шести дюймов. Китайская Xiaomi тоже выиграла от кризиса Huawei, впервые за три квартала поставив на российский рынок более 1 млн смартфонов.

На российском рынке смартфонов сменился лидер

Напомним, по итогам I квартала 2019 г. в Россию было поставлено 6,4 млн смартфонов, что оказалось на 8,2% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. В денежном выражении рынок оценивался в $1,7 млрд.

Проблемы Huawei

Huawei утратила лидерство на российском рынке смартфонов в связи с отсутствием у покупателей уверенности, что приложения для Android на ее устройствах будут поддерживаться должным образом. В течение последних кварталов продажи Huawei в России стремительно росли, но теперь этот рост замедлился.

По итогам II квартала 2019 г. Huawei отгрузила в Россию 2,1 млн устройств. Это больше, чем во II квартале 2018 г., но в то же время на 15,1% ниже результата за I квартал 2019 г. В Европе квартальный спад поставок Huawei оказался еще больше и достиг 22,4%. Это связано с тем, что европейские потребители используют больше западных приложений для Android.

Напомним, по итогам I квартала принадлежащий Huawei бренд Honor был лидером российского рынка — на его долю приходилось более четверти продаж. На пятом месте находился непосредственно бренд Huawei. В общей сложности на долю Huawei приходилось 36% всех продаж. Аналитики отмечали, что продажи Huawei в России в два раза выше, чем в любой другой из европейских стран

Huawei принимает меры к тому, чтобы вернуть доверие российского потребителя. В партнерстве с сотовым оператором МТС компания гарантирует возврат денег за смартфоны Honor, если они перестанут должным образом поддерживать приложения Android. Но эта программа стартовала уже по окончании II квартала.

По словам директора программы исследований мобильных устройств в IDC EMEA Саймона Бейкера (Simon Baker), во II квартале американские санкции отразились на работе Huawei не полностью. «Запрет был введен в середине квартала. Будет ли он снят для производства смартфонов Huawei, пока неясно, и от этого, вероятно, будет зависеть позиция компании на российском рынке в течение некоторого времени», — отметил аналитик.

Американские санкции

Напомним, Huawei попала под удар президента США Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom. В частности, Huawei подпала под запрет на использование сервисов Google и обновлений Android, но реализация запрета была отложена на 90 дней.

Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

Также Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Кроме того, Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте.

Под угрозой потерять доступ к ряду сервисов для Android, в начале августа Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS. Также компания рассматривает возможность использования в своих смартфонах российской ОС «Аврора».