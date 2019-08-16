Россияне выпустили дешевые смартфоны с внушительными аккумуляторами. Цена

В России вышли смартфоны отечественной марки BQ с аккумуляторами значительно большей емкости в сравнении с большинством современных аппаратов. В то же время их наделили невысокой стоимостью и рядом особенностей, нехарактерных для их ценовой категории, в частности, современной прошивкой и металлическим корпусом.



Смартфоны с «богатырскими» аккумуляторами

Российская компания BQ разработала смартфоны 5535L Strike Power Plus и 6035L Strike Power Max с аккумуляторами повышенной емкости. Оба аппарата относятся к бюджетному сегменту и стоят в пределах $105-125 по курсу ЦБ на 16 августа 2019 г.

В российской рознице компактный смартфон BQ 5535L Strike Power Plus с экраном 5,45 дюйма оценен в 7000 рублей, а более крупную модель BQ 6035L Strike Power Max можно приобрести по цене 8000 рублей. Стоимость включает 6-дюймовый экран с IPS-матрицей.

Емкость аккумулятора в смартфоне BQ 5535L составляет 5000 мАч, что больше, чем у абсолютного большинства смартфонов, доступных на российском рынке, в том числе, чем у флагмана Samsung Galaxy Note10+ (4500 мАч). BQ 6035L Strike Power Max в свою очередь поставляется с аккумулятором 6000 мАч, и конкурентов у него в этом плане еще меньше. На днях в Европе был представлен смартфон Gigaset GX290 с батареей 6200 мАч, но он и дороже (около 26,6 тыс. руб.), и в Россию пока что не собирается.

Аппаратные спецификации смартфонов

У смартфонов BQ 5535L и BQ 6035L довольно много общего, в частности, они оба получили по 2 ГБ оперативной памяти, чип NFC для бесконтактных платежей, два слота под SIM-карты и ОС Google Android 9 Pie. К тому же, в них установлен процессор UniSoc SC9863A со встроенными алгоритмами искусственного интеллекта. Чип экипирован восемью ядрами ARM Cortex A55 на частоте до 1,6 ГГц, видеоядром IMG8322 и модемом LTE, а производится он по нормам 28-нанометровой технологии. Добавим, что UniSoc – новый бренд известного производителя процессоров SpreadTrum.

BQ 5535L Strike Power Plus

В оснащение младшего BQ 5535L вошли IPS-экран 18:9 с диагональю 5,45 дюйма и разрешением HD+ (1440х720 пикселей), 16 ГБ встроенной памяти, фронтальная камера 5 МП и основной сенсор 13 МП. BQ 6035L располагает 32 ГБ памяти, экраном 18:9 6 дюймов Full HD+ (2246х1080 точек) и камерами 13+2 МП сзади и 8 МП над дисплеем. У обоих смартфонов имеются сканер отпечатков пальцев на тыльной панели корпуса и поддержка сменных накопителей microSDXC емкостью до 64 гигабайтов.

BQ 6035L Strike Power Max

Каждый из смартфонов поступил в продажу в широкой гамме оттенков корпуса. Так, 6-дюймовый фаблет BQ 6035L можно приобрести в черном, сером, темно-синем и золотом цветах, а для BQ 5535L доступен еще и красный оттенок. Задняя часть корпуса, что важно, в обоих случаях выполнена из металла. Старшая модель весит 197 граммов, тогда как младшая получила массу в размере 180 граммов.

История BQ

Российский бренд BQ, который не стоит путать с испанским BQ Mobile, существует с 2013 г., а аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick. Правообладатель товарного знака – компания ООО «Новая линия».

Под брендом BQ «Новая линия» выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним. К примеру, в июле 2019 г. компания начала продажи сотового телефона 2432 Tank SE, специально адаптированного к использованию в рядах российских вооруженных сил. Телефон был разработан с учетом закона, сильно ограничивающего функциональные возможности устройств связи, которыми могут пользоваться военные, к тому же, он дополнен корпусом повышенной прочности.

BQ 2432 Tank SE

BQ также отличилась выпуском смартфона 5001L Contact, одного из самых дешевых Android-гаджетов в России с поддержкой технологии NFC. Его стоимость на 16 августа 2019 г. составляла 5500 руб. ($83) и включала полноценный HD-экран, 4-ядерный процессор и поддержку сетей LTE (4G).