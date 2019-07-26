Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник

Легальный телефон для Вооруженных сил

Российская компания BQ выпустила сотовый телефон 2432 Tank SE, разрешенный к использованию в армии. Аппарат полностью отвечает требованиям, предъявляемым к средствам связи, допущенным к использованию военнослужащими, другими словами, он лишен 90% функций современного гаджета.

Стоимость BQ 2432 Tank SE в России составляет 1700 руб., но при этом в нем нет GPS, Bluetooth, Wi-Fi, фотокамеры, браузера, и даже диктофона. Из телефона вырезали даже поддержку MMS (SMS оставили), иначе пользоваться им военным было бы строжайше запрещено.

Зачем столько ограничений

BQ лишила 2432 Tank SE почти всех функций в связи с принятием Госдумой в феврале 2019 г. законопроекта о запрете военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. Документ был принят в третьем чтении и также содержал запрет военнослужащим иметь при себе устройства, использующие интернет и способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации. 27 февраля 2019 г. законопроект был принят Советом Федерации, а 6 марта 2019 г. он был подписан Президентом России Владимиром Путиным и получил номер 19-ФЗ.

Оптимальный телефон для российской армии в исполнении BQ

Ограничения на использование смартфонов распространяются исключительно на период исполнения отдельных обязанностей военной службы, к примеру, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, а также при нахождении на территории воинской части. Гаджетами с интернетом, камерами и всем тем, чего нет в новом телефоне BQ, военнослужащим можно будет продолжать пользоваться не на службе, в бытовых условиях.

Преимущества телефона

Отсутствие ряда важных функций в BQ 2432 Tank SE компенсируется наличием корпуса повышенной надежности. Изготовленный из прочного пластика, он укреплен металлическими винтами и защищен от ударов, а его детали спаяны между собой. Разъем зарядки телефона дополнен прорезиненной заглушкой – она исключает попадание влаги, пыли и грязи внутрь аппарата и выход его из строя. Камуфляжный милитари-окрас и специальные углубления по бокам с крупной резьбой для удобного хвата дополняют брутальный дизайн устройства. Опционально доступен классический черный цвет корпуса с серебристыми акцентами.

В дизайне телефона присутствуют металлические элементы

Производитель отметил наличие в телефоне съемного аккумулятора 2500 мАч, способного обеспечить автономную работу в течение нескольких недель в режиме ожидания. В BQ 2432 Tank SE можно установить две SIM-карты (поддерживается одновременная их работа в режиме ожидания), у него есть два фонарика, встроенных в верхний торец корпуса, динамик повышенной громкости на тыльной панели корпуса и FM-приемник для прослушивания радио.

BQ 2432 Tank SE в черном цвете

Экран телефона основан на матрице TN с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240х320 пикселей. Он несенсорный, а управление аппаратом осуществляется при помощи цифровой клавиатуры и пятипозиционной навигационной кнопки. В состав гаджета входят 32 МБ оперативной и 32 МБ встроенной памяти (поддержки microSD нет), а сам он весит 176 граммов при размерах 133х60х17 мм.

Доступные альтернативы

О готовящемся запрете на смартфоны в армии стало известно в феврале 2018 г. – проработкой идеи занималось Минобороны России. Тогда же был подготовлен первый список мобильных устройств, допущенных к использованию военными. Его составил начальник восьмого управления Генштаба ВС России (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Перечень включал 11 моделей средств связи и состоял исключительно из простых «звонилок» марок Alcatel, Nokia, Samsung и Texet.

19-летний Nokia 3310 тоже годится для Вооруженных сил России

В апреле 2018 г. Минобороны подготовило расширенный список «армейских» телефонов, состоящий на этот раз из 19 пунктов. В перечень вошли гаджеты Alcatel, Digma, Hummer, Nokia, Philips, Samsung и «Билайн», Что примечательно, среди этих телефонов числился и Nokia 3310, но не тот, что вышел в 2017 г., а оригинальный, поступивший в продажу в 2000 г.

Российские спецтелефоны

Специализированные средства связи в России разрабатываются не только для армии, но и для учебных заведений – ученикам российских школ могут выдать «шкулфоны», своего рода аналоги обычных смартфонов с меньшим количеством функций. Их разработка обусловлена возможным запретом традиционных мобильных гаджетов в школах, о котором в июле 2019 г. сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для МВД тоже существуют особые гаджеты – в ноябре 2016 г. российская компания Caviar выпустила брендированный смартфон Forza МВД на базе Apple iPhone 7. Корпус смартфона выполнен из пулестойкого титанового сплава ВТ23, используемого, в частности, при создании бронежилетов с защитой первого класса.