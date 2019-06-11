Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac

Apple придерживается политики резкого повышения цен на новые устройства в сравнении с техникой предыдущего поколения. В 2019 г. многие ее новинки оказались недоступными для подавляющего большинства населения Земли – они попросту не готовы отдать, к примеру, за новый Mac Pro сумму, соизмеримую со стоимостью квартиры.

Рост цен набирает обороты

Компания Apple полностью исключила из своего модельно ряда устройства бюджетного и среднего сегментов. Особенно сильно это стало заметно после пресс-конференции WWDC 2019, в рамках которой были представлены сверхдорогие настольный ПК Mac Pro 2019, 6К-монитор и подставка под него, продающаяся по цене современного iPhone.

Эксперты порталов ZDnet и VentureBeat отметили, что Apple год от года выпускает все более дорогие устройства, ориентированные не на широкие массы пользователей, а на узкие ниши профессионалов в тех или иных сферах деятельности. Примером того служит и моноблочный компьютер iMac Pro 2018, стоимость которого в России может достигать 1 млн руб. Однако в 2019 г. Apple превзошла саму себя.

Кто виноват

По мнению экспертов, вина за то, что Apple каждый раз выпускает все более дорогие и менее доступные большинству людей продукты, лежит непосредственно на пользователях. Компания продолжит наращивать цены до тех пор, пока среди тех, кто ценит ее технику, будут те, кто готовы покупать ее за любые деньги.

Комплект из новых 6К-монитора Apple и компьютера Mac Pro обойдется в цену квартиры

Впрочем, количество таких людей начало сокращаться, что видно на примере смартфонов iPhone XS, XS Max и XR, выпущенных в 2018 г. Все три устройства провалились в продаже исключительно по причине завышенной на фоне Android-конкурентов цене, и Apple даже пришлось неоднократно снижать объемы их производства. Кроме того, падение продаж смартфонов вынудило ее засекретить соответствующую статистику не только от мировой общественности, но и от собственных акционеров. Добавим, что сентябре 2019 г. Apple выпустит смартфоны новой линейки iPhone XI (предварительное название), цена которых может оказаться еще выше в сравнении iPhone 2018 модельного года.

Слишком дорогие устройства

Среди всего, о чем представители Apple рассказали во время презентации, выделяется компьютер Mac Pro 2019, радикально отличающийся от Mac Pro 2013 как по дизайну и компоновке, так и по цене. В самой топовой конфигурации этот полноразмерный системный блок, построенный на стальной раме и закрытый алюминиевым кожухом, может стоить $50 тыс. (3,23 млн руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2019 г). Другими словами, перед пользователями, в том числе и российскими, возникает выбор – купить квартиру, современный автомобиль или же персональный компьютер. Отдельного внимания заслуживает и монитор Apple с разрешением 6К, оцененный компанией в $5000 (323 тыс. руб.) и продающийся за эти деньги без подставки или крепления на стену. Эти аксессуары Apple предложит вам за дополнительную плату – подставка обойдется в $1000 (64,5 тыс. руб.), а за настенное крепление придется выложить $200 (12,9 тыс. руб.). Все приведенные цены актуальны для рынка США – на момент публикации материала стоимость ПК, монитора и аксессуаров в России не была известна.

Гаджеты в кредит

Портативные устройства Apple тоже нельзя назвать доступными. К примеру, самый бюджетный смартфон iPhone XR с одинарной основной камерой в России стоит от 66,1 тыс. руб или дороже $1000, а самый доступный планшет iPad mini 2019 оценивается как минимум в 33 тыс. руб за версию с 64 ГБ встроенной памяти.

Многие покупатели приобретают продукцию Apple в кредит, а в ряде стран уже давно стали привычными субсидии сотовых операторов на ее технику – пользователи приобретают гаджеты Apple со скидкой и затем в течение нескольких лет возвращают оператору требуемую сумму путем оплаты абонентской платы по тарифному плану.

Не менее востребован в случае с техникой Apple и трейд-ин, позволяющий обменять свои старые устройства на новые. Подобная практика существует и в России.

Бюджетные гаджеты Apple

В актуальном модельном ряду Apple все же есть доступные большинству людей устройства. К примеру, в США за $200 (12,9 тыс. руб.) можно приобрести обновленный в 2019 г. плеер iPod Touch седьмого поколения. В стоимость войдет дизайн в стиле ранних моделей iPhone и 4-дюймовый дисплей с очень широкими рамками, а также 32 Гб встроенной памяти. В России стоимость нового iPod стартует от 19 тыс. руб., то есть устройство, ориентированное исключительно на просмотр видео и прослушивание музыки, стоит дороже многих более функциональных Android-смартфонов.