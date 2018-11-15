Продажи новых iPhone провалились. Apple сокращает производство

Поставщик Apple сообщил, что получит выручку меньше запланированной из-за слабого спроса на новые iPhone, который вынуждает Apple сокращать заказ компонентов. На этот раз сигнал поступил от австрийского производителя элементов систем распознавания лиц AMS. Согласно документам компании, производство новых iPhone сократится на 11-18 млн за квартал.

Apple сокращает производство iPhone

Австрийская компания Austria Mikro Systeme (AMS), которая поставляет элементы систем распознавания лиц для новых iPhone, снизила в своих прогнозах на IV квартал запланированные показатели выручки на 15%. Причиной стало сокращение заказа на компоненты со стороны «крупного покупателя», поясняет AMS.

Название компании-покупателя не упоминается, но нет сомнений, что речь идет об Apple, на которую, по оценкам аналитиков, приходится около 40% продаж AMS. Сокращение заказа на сенсорные системы со стороны Apple свидетельствует о том, что iPhone нового поколения продаются не так хорошо, как планировал производитель, поэтому Apple вынуждена урезать объемы их производства.

Речь идет о последнем поколении iPhone, к которому относятся модели iPhone XS, XS Max и XR. Судя по новому прогнозу AMS, изначально Apple планировала произвести в IV квартале порядка 77-82 млн новых iPhone, однако потом сократила запланированное количество на 11-18 млн.

Утраченные иллюзии AMS

По итогам трех месяцев, которые закончатся 31 декабря, AMS рассчитывает получить выручку в размере от $480 до $520 млн. Месяц назад компания намеревалась получить выручку в размере $570-610 млн. Кроме того, AMS оставила надежды получить по итогам 2019 г. выручку более $2,7 млрд, а также нарастить операционную маржу до 16-20%.

Примечательно, что в июле компания уже была вынуждена перенести достижение некоторых финансовых результатов с 2019 г. на 2020 г. в связи с задержкой заказа от «крупного покупателя».

В IV квартале Apple сократит производство новых iPhone

Акции AMS просели с начала года примерно на 70%, причем падение на 30% было зафиксировано после того, как Apple обнародовала последние финансовые результаты.

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AMS не первая из поставщиков Apple сообщает о слабом спросе на новые iPhone. До этого аналогичные предупреждения поступали от американского производителя оптических компонентов Lumentum, британского производителя чипов IQE и производителя дисплеев Japan Display. AMS вместе с Lumentum поставляет Apple программные компоненты для технологии FaceID. Примечательно, что в прогнозе Lumentum речь шла о сокращении производства новых iPhone в IV квартале на 15-20 млн, что коррелирует с цифрами AMS.

Сама Apple две недели назад шокировала инвесторов, представив им неутешительный прогноз по продажам iPhone в предрождественском квартале, сообщает Reuters.

Общую негативную тенденцию несколько разбавил британско-германский разработчик чипов Dialog Semiconductor, который в прошлом месяце подписал с Apple контракт на сумму $600 млн. Поставщик заявил, что в его случае Apple не сокращала заказ. Однако в тоже время Dialog предупредил, что его компоненты Apple использует не только в последних iPhone, но и во многих других продуктах, с чем может быть связано сохранение объемов заказа.