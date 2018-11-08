Новый iPhone XR дешевеет в России экстремальными темпами

Самый доступный смартфон Apple подешевел в России на 10% спустя две недели со старта продаж по причине низкого спроса. Покупатели не хотят приобретать бюджетную модель по цене флагманского Android-смартфона.

Экстремально быстрый демпинг

В России зафиксировано резкое снижение цен на смартфон iPhone XR, выпущенный Apple в последних числах октября 2018 г. В ряде интернет-магазинов его стоимость уже упала на 10% от рекомендуемой розничной цены, и это своего рода антирекорд для Apple. Раньше ее техника дешевела на российском рынке не так быстро. Ожидается, что в ближайшие несколько недель iPhone XR упадет в цене еще сильнее.

Самый доступный iPhone 2018 года

В новой линейке Apple смартфон iPhone XR имеет самую низкую цену, и за рубежом, в тех же США его цена вполне адекватна, что на фоне пяти цветов корпуса и фирменного логотипа Apple делает этот смартфон интересным для ценителей бренда.

В России наблюдается несколько иная картина: рекомендуемая розничная цена базовой версии iPhone XR с 64 ГБ постоянной памяти оценивается в 65 тыс. руб. или около $1000 по нынешнему курсу. В США цена смартфона стартует от $750 или приблизительно от 50 тыс. руб. (без налога с продаж).

Дешевеет «серый» импорт

Цена в размере 65 тыс. руб. актуальна для официальной версии смартфона, сертифицированной Росстандартом, и официальные ретейлеры пока не спешат снижать ее, привлекая покупателей лишь рассрочками и подарочными аксессуарами или небольшой скидкой при онлайн-оплате.

«Бюджетный» iPhone XR стало возможно купить в России на 10% дешевле, чем в начале продаж

Активно дешевеют лишь «серые» устройства – смартфоны, ввезенные в страну без прохождения сертификации и без пошлин. Уже сейчас «серый» iPhone XR доступен в ряде онлайн-магазинов по цене от 57 тыс. руб., и снижение цен продолжается. «Серые» смартфоны iPhone XR не имеют никаких ограничений по работе в сетях российских операторов связи.

Стоит ли спешить с покупкой?

Смартфоны в России совсем скоро подорожают: 1 января 2019 г. НДС в России повысится с 18% до 20%, что вызовет рост цен на всю без исключения технику. Apple, не дожидаясь этого, уже повысила стоимость своих ноутбуков, смартфонов и настольных ПК. Для примера, моноблок iMac Pro подорожал на 43 тыс. руб. Аналогичная судьба ждет и iPhone XR, так что, если есть желание приобрести этот смартфон, то лучше не терять время.

Ожидания не оправдались

Apple возлагала на iPhone XR очень большие надежды, полагая, что бюджетный iPhone будут раскупать партиями за несколько минут, как это сейчас происходит с новинками Xiaomi, Huawei и OnePlus. На деле же спрос на iPhone XR оказался настолько низким, что Apple даже пришлось сократить заказы на его производство.

Сейчас на фабриках Foxconn, как пишет Bloomberg, задействовано 45 производственных линий для сборки iPhone XR вместо 60 запланированных. В день компания производит порядка 100 тыс. устройств, что на 25% меньше спрогнозированного Apple объема.

На заводах Pegatron тоже не наблюдается максимальной загрузки линий по производству XR, но точные цифры компания пока не раскрывает. Компания Wistron, еще один партнер Apple по сборке смартфонов, вовсе не получит заказы на выпуск модели XR до конца 2018 г. Высвободившиеся производственные мощности Pegatron и Foxconn направят на выпуск смартфонов iPhone 8 и 8 Plus – Apple увеличила заказ с 20 до 25 млн для каждой модели.

8 ноября 2018 г. стало известно о возникших проблемах с комплектующими на iPhone XR: по данным GizChina, поставщики выпустили несколько партий печатных плат недостаточно высокого качества. Это вынудило Apple еще раз пересмотреть объем заказов на производство в сторону их сокращения.

Высокая цена – низкий спрос

Как ни банально, но отсутствие у потенциальных покупателей в России и многих других странах интереса к iPhone XR напрямую связано с его ценой. 65 тыс. руб. современного флагмана на Android. Так, топовый Samsung Galaxy S9 с 64 ГБ памяти можно купить в среднем за 54 тыс. руб. (по данным «Яндекс.Маркет»).

Создавая iPhone XR, Apple сэкономила на самом главном компоненте любого смартфона – его экране. В модели используется обычная матрица IPS с далеко не самым высоким разрешением и при этом очень широкими рамками и вырезом.

В смартфоне отсутствует двойная камера и заметно желание компании сэкономить на мелочах. В коробке со смартфоном есть покупатель обнаружит устаревшее зарядное устройство на 1 ампер и проводные наушники с коннектором Lightning без переходника на 3,5 миллиметра. Этот адаптер можно купить отдельно за 700 руб.

Конец ажиотажа

Во времена iPhone первых четырех поколений покупатели стояли в многосуточных очередях перед дверями Apple Store. В 2018 г. таких явлений нет не только в России, но и во всем мире. Официальная статистика Apple за III квартал 2018 г. показывает, что сейчас у компании прироста продаж смартфонов практически нет: продано 46,9 млн устройств против 46,3 млн годом ранее.

На фоне снижения числа реализованных ноутбуков компания отказалась от публикации статистики продаж в будущих финансовых отчетах.