«Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России

Не более двух штук из одних рук

Федеральный оператор «Мегафон» запустил программу trade-in в 47 городах России. В рамках акации старые смартфоны производства компаний Apple и Samsung предлагается сдать в салонах связи компании в зачет скидки на оплату покупки любого другого устройства производства любой компании, а также страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках «Мегафона».

Впервые о запуске пилотной программы trade-in на старые смартфоны Apple и Samsung «Мегафон» объявил в Москве в декабре 2017 г.

Как рассказали CNews в «Мегафоне», результаты первого месяца работы пилотного проекта trade-in в Моксве показали, что в 70% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, и 30% пришлось на модели Samsung.

Самыми популярными моделями устройств, которые попали под программу, оказались Apple iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 5s, iPhone 7 и iPhone 5. На замену клиенты выбирали наиболее трендовые продукты компаний Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi.

Согласно статистике продаж оператора, соотношение устройств, сданных в отличном или просто рабочем состоянии оказалось примерно 50 на 50.

«Наша программа trade-in завоевывает все большую популярность у клиентов, поэтому мы расширяем географию, где ею можно воспользоваться: к Москве присоединяются еще 47 городов, — отметил Кирилл Шибанов, генеральный директор "Мегафон ритейл". — Наша программа удобна тем, что большинство людей в России не могут продать свой телефон, каждый год на полки кладется более миллиона старых устройств, а trade-in дает возможность без потери времени сдать старое устройство и сэкономить на покупке нового — в наших салонах самая высокая цена выкупа».



Как и с чем работает trade-in «Мегафона»

Trade-in — это программа обмена бывших в употреблении смартфонов на скидку при покупке нового товара, услуги или страховки. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.

В салонах «Мегафон» принимают смартфоны в рабочем состоянии: без существенных внешних повреждений корпуса и экрана, с работающими кнопками, без признаков повреждений от контакта с водой.

Trade-in «Мегафона» подразумевает скидки до 43,7 тыс. руб.

К обмену «Мегафон» принимает смартфоны Apple, начиная от iPhone 4s и новее, флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 г.

Максимальная сумма за сдаваемый смартфон установлена на уровне 43,7 тыс. руб. за модель Apple iPhone X в идеальном состоянии и максимальной комплектации — с накопителем на 256 ГБ. За смартфон Samsung Galaxy S8+ с 128 ГБ памяти в безупречном состоянии можно получить до 23,9 тыс. руб. При сдаче Apple iPhone 4s покупатель получит скидку 700 руб. за модель в рабочем состоянии и 1000 руб. в идеальном состоянии.

Для сравнения: в рамках пилотной программы «Мегафон» предлагал за Apple iPhone 7 Plus в отличном состоянии до 47 тыс. руб.

Стоимость старого устройства будет учтена при покупке нового телефона, аксессуаров или дополнительных услуг. Кроме того, скидка также применима в случае покупки любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. На приобретаемый со скидкой trade-in новый товар также распространяются все акции и скидки оператора.

Состояние «рабочий» сдаваемого смартфона подразумевает наличие пятен, царапин и потертостей на дисплее, сколы экрана размером от 2 мм, трещины и сколы на задней крышке, неисправность кнопок громкости, выключения и «домой».

У смартфона с претензией на кондцицию «Отличный» допускается небольшое (около десяти) количество отдельных царапин на экране и корпусе, видимых только при хорошем освещении под определенным углом; один небольшой скол размером до 2 мм. Не допускается наличие выцветшего и потертого дисплея с царапинами, корпусов с потертостями, трещинами, вмятинами и глубокими царапинами, неисправность хотя бы одной кнопки, невключающиеся устройства и устройства с неисправным сканером отпечатков пальцев.

Где работает программа

В рамках новой акции «Мегафон» предлагает воспользоваться услугой trade-in в таких городах России как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Тверь, Калуга и др. Всего в программе по обмену смартфонов участвует 47 городов.

Trade-in программы Samsung и Apple в России

Samsung запустила собственную программу обмена в России в марте 2018 г. По условиям этой программы при покупке флагманов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus пользователь может сдать свой старый смартфон и получить за это скидку до 40 тыс. руб.

Особенность trade-in программы Samsung заключается в том, что на обмен принимаются не только смартфоны Samsung, но и некоторые модели iPhone: iPhone 5 и 5C и 5S, iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone SE.

Apple анонсировала свою российскую программу trade-in в июле 2017 г По ее условиям в счет оплаты нового iPhone принимаются старые аппараты начиная с iPhone 4 и выше, если модель была произведена специально для России и находится в хорошем состоянии. Обмен возможен в сетях «Связной», «М.видео» и re:Store.

Ранее Apple практиковала trade-in только в тех странах, где у нее есть фирменные магазины, которых в России нет. Через некоторое время после запуска программы СМИ писали, что она обрела среди россиян определенную популярность — по ней продавалось порядка 2,5% iPhone. Чаще всего покупатели сдавали iPhone 5, на втором месте был iPhone 7, а на третьем — iPhone 6.