Созданы сверхкомпактные ПК на серверных процессорах Intel Xeon для инженеров и дизайнеров

Новые неттопы Zotac построены на процессорах Intel Xeon и оснащены профессиональными видеокартами Nvidia линейки Quadro. Они разрабатывались для дизайнеров, художников, видеомонтажеров и инженеров. По размерам они в несколько раз меньше в сравнении с классическими системными блоками.

Неттопы на серверных процессорах

Компания Zotac анонсировала два новых компьютера-неттопа линейки Zbox Q-Series. Модели QX3000 и QX5000, полностью идентичные внешне, оснащены серверными процессорами Intel серии Xeon и профессиональной графикой производства компании Nvidia.

Целевая аудитория обоих неттопов Zotac – это профессионалы в сфере всего, что связано с графикой, как двумерной, так и трехмерной. По заверениям разработчиков, возможностей ПК будет достаточно для нужд проектирования и визуализации, но для современных игр, в силу специфики видеоподсистемы, неттопы подходят уже лишь отчасти.

Стоимость и дату релиза QX3000 и QX5000 Zotac на момент публикации материала не раскрыла.

Компактность в сочетании с мощностью

Размеры Zotac QX3000 и QX5000 составили 225х203х 128 мм, и различия между ними заключаются только в модели используемых в них видеокарт. В младшей модели QX3000 установлена графика Nvidia Quadro P3000 (графический процессор Nvidia GP106, 16-нанометровый техпроцесс) с 6 ГБ собственной памяти GDDR5, а в QX5000 работает Quadro P5000 (Nvidia GP104, 16 нм). Ее объем памяти все того же стандарта GDDR5 увеличен до 16 ГБ.

Неттопы Zotac QX3000 и QX5000 поместятся на рабочем столе

Вне зависимости от выбора модели ПК и ее конфигурации основу компьютера составляет процессор Intel Xeon E-2136, выпущенный в III квартале 2018 г. и производимый по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Чип вооружен шестью вычислительными ядрами с частотой от 3,3 до 4,5 ГГц, 12 МБ кэш-памяти и поддержкой 12 потоков данных (технология HyperThreading). Данный процессор потенциально содержит уязвимости MDS, значимость которых Intel пыталась занизить путем подкупа исследователей, выявивших их.

Несмотря на свои небольшие габариты, QX3000 и QX5000 все же не могут считаться самыми компактными неттопами. В этом плане их опережают, в том числе, компьютеры Lenovo ThinkCenter Nano M90n, анонсированные 14 мая 2019 г. В серию входят две модели размерами 179х88х22 мм и 178х86х8 мм. С другой стороны, эти ПК собираются на «мейнстримных» процессорах Intel – от Celeron до Core i7 восьмого поколения и без дискретных видеокарт. Модификаций с серверными чипами и профессиональной графикой Nvidia для них не предусмотрено.

Объемы памяти и набор интерфейсов

Неттопы Zotac QX3000 и QX5000 поддерживают установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666, несмотря на то, что центральный процессор поддерживает до 128 ГБ. Дисковая подсистема обоих компьютеров – это SATA-накопитель в 2,5-дюймовом исполнении (HDD или SSD) в паре с SSD-драйвом М.2. NVMe формата 2242, 2260, 2280 или 22110. Вместительность носителей производитель раскрывать не стал.

Фронтальная панель Zotac QX3000 и QX5000

Список разъемов для обоих ПК идентичен и состоит из пяти портов USB-A 3.1, двух USB-C 3.1, четырех HDMI, пары RJ45 (10/100/1000 и 10/100/1000/2500), многоформатного кард-ридера и входов под наушники и микрофон. Один из двух USB-C поддерживает Intel Thunderbolt 3, что в теории позволяет подключить к неттопам дискретную графику. За беспроводную коммуникацию отвечает модуль Killer AX1650, поддерживающий стандарты Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.

Большинство интерфейсов Zotac QX3000 и QX5000 сосредоточены на тыльной грани корпуса

В качестве операционной системы заявлена поддержка только Microsoft Windows 10.

История Zotac

Zotac – это дочернее предприятие гонконгского производителя компьютерной техники PC Partner, основанное в 2006 г. Компания занимается производством в первую очередь видеокарт и материнских плат для полноразмерных ПК, а также малогабаритных неттопов. C декабря 2017 г. Zotac владеет собственной торговой маркой Zotac Gaming, под которой производит игровые устройства, в том числе геймерский компьютер MEK1.

PC Partner владеет лишь частью Zotac. Ему также принадлежат все 100% акций Sapphire Technology – компании, выпускающей видеокарты под собственным брендом.