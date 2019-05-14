Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон

Lenovo пополнила ассортимент компьютеров двумя ультракомпактными моделями линейки ThinkCentre. Это полноценные настольные ПК с современными комплектующими, по габаритам схожие со смартфонами Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8x Max, и их мировые продажи назначены на лето 2019 г.

Компактные и мощные

Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета вещей. Линейка на момент анонса состоит из двух моделей, различающихся в первую очередь форматом системы охлаждения и набором интерфейсов. Это далеко не первые неттопы данного производителя – небольших размеров настольные ПК Lenovo выпускала еще в 2010 г.

Продажи ThinkCenter Nano M90n назначены на август 2019 г. Модель ThinkCenter Nano M90n оценена производителем минимум в $640 (41,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 мая 2019 г.), а ThinkCenter Nano M90n IoT стоит от $540 (35,3 тыс. руб.). В стоимость входит ОС Microsoft Windows 10 версии Home, Pro или IoT LTSC.

К общим чертам новых неттопов Lenovo относится соответствие их корпуса набору рекомендаций MIL-STD 810G (в ноябре 2018 г. стало известно, что это именно рекомендации, а не военный стандарт).

Неттопы ThinkCenter Nano M90n и Nano M90n IoT

Это означает, что ПК наделены защитой от влаги, пыли и механических повреждений, в том числе и от падений с незначительной высоты.

Миниатюрный ThinkCenter Nano M90n

Корпус неттопа Lenovo ThinkCentre Nano M90n стоимостью $640 получил габариты 179х88х22 мм, что сопоставимо с размерами ряда современных фаблетов, в том числе и с Huawei Honor 8X Max, доступного в России с 1 февраля 2019 г. Его размеры – 178х86х8 мм. Тепло от компонентов компьютера отводит активная система охлаждения, несмотря на то, что внутренний объем корпуса не превышает 0,35 литра. В сравнении с другим известным неттопом Lenovo, ThinkCentre Tiny, Nano M90n меньше в три раза.

Nano M90n схож с современными смартфонами не только по габаритам, но и по цене

Nano M90n может питаться через интерфейс USB-C от монитора или док-станции и размещаться на задней крышке монитора. На передней панели неттопа производитель разместил два порта USB 3.1 Gen 2, один USB-С 3.1 Gen 2 и комбинированный вход под проводную гарнитуру с коннектором 3,5 миллиметра. Оставшиеся разъемы, включая по одному дополнительному USB 3.1 Gen 2 и USB-С 3.1 Gen 2 (последний используется, в том числе, для подачи питания или подключения к монитору) установлены сзади. Рядом с ними находятся выход DisplayPort 1.2, интерфейс Ethernet RJ45, проприетарный разъем питания и замок Kensington Lock.

Nano M90n в несколько раз меньше классической клавиатуры

Аппаратные спецификации Nano M90n состоят из процессора Intel Core восьмого поколения вплоть до Core i7 (линейка U-series) и оперативной памяти DDR4 объемом до 16 ГБ. Дискретная видеокарта в неттопе не предусмотрена – графику обрабатывает интегрированный в процессор модуль. Дисковая подсистема представлена SSD-накопителем емкостью до 512 ГБ. Производитель не сообщает, существует ли возможность апгрейда тех или иных компонентов ПК. Вес неттопа не превышает 500 граммов.

Бесшумный ThinkCenter Nano M90n IoT

Электронная составляющая более доступного неттопа ThinkCenter Nano M90n IoT включает SSD до 512 ГБ, оперативную память DDR4 до 8 ГБ и процессор Intel Celeron или Core i3 восьмого поколения. Внутренний объем компьютера чуть больше, чем у ThinkCenter Nano M90n, 0,55 литра, но активной системы охлаждения в нем уже нет – она заменена на пассивную в виде массивного радиатора на верхней крышке корпуса.

Пассивная система охлаждения Nano M90n IoT

Следствием внесенных в конструкцию изменений стали нулевой уровень шума во время работы и увеличение габаритов до 179х88х35 мм и веса до 750 граммов.

Радиатор несущественно увеличил габариты Nano M90n IoT

Еще одна отличительная черта ПК – это два дополнительных интерфейса RS232 на фронтальной панели. Lenovo позиционирует M90n IoT как безопасный IoT-шлюз для выполнения различных проектов в сфере интернета вещей.