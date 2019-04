Сбербанк купил «Рамблер»

Сбербанк получил 46,5% акций Rambler Group

Сбербанк станет акционером интернет-холдинга Rambler Group. Об этом говорится в сообщении банка. Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%.

Сумма сделки не сообщается. Известно лишь, что она будет оплачена в денежном эквиваленте, причем получателями денежных средств станет сама компания. Нынешние акционеры Rambler Group денег от Сбербанка не получат.

Основной акционер Rambler Group компания A&NN Александра Мамута более не будет иметь контрольный пакет акций компании. Ее доля сократится до 46,5%. Еще 7% акций получит компания Era Capital Екатерины Лапшиной.

В совете директоров Rambler Group будет семь мест. По три места получат Сбербанк и представители Мамута, одно места – представитель Лапшиной.

Какие активы Rambler вошли в сделку, а какие нет

В результате сделки экосистема Сбербанка пополнится более 30 интернет-ресурсами Rambler: одноименным порталом, Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат.ру», «Афиша.ру», «Рамблер-Касса» и др. Ежемесячная аудитория указанных ресурсов составляет 56 млн человек.

Также в сделку войдут онлайн-кинотеатр Okko и контракт на реконструкцию московского кинотеатра «Художественный». В то же время в сделку не войдут офлайн-кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино», хотя они входили в Rambler Group. Данные сети по-прежнему будут принадлежат структурам Мамута и Лапшиной, также утверждается о намерении плотного взаимодействия между ними и Rambler Group.

Как создавался Rambler

Rambler был создан в 1996 г., став первым поисковиком в Рунете. В 2000 г. компания были приобретена консорциумом фондов Orion Capital и «Русские фонды», после чего Rambler был преобразован в интернет-портал. Тогда же компания купила ряд ресурсов, включая новостной сайт Lenta.ru.

В 2001 г. контроль над Rambler перешел к группе фондов First Merchantile Capital Юрия Лопатинского. К 2005 г. компания была преобразована в Rambler Media Group, ее частью стали одноименный телеканал и контент-провайдер. В том же году компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже.

В 2006 г. холдинг «Проф-медиа» Владимира Потанина приобрел сначала телеканал Rambler, а потом и всю оставшуюся группу. В 2009 г. был проведен делистинг группы с биржи, позднее «Пром-медиа» объединила Rambler с принадлежавшим ему проектом «Афиша.ру».

Александр Мамут пришел в интернет в 2006 г.: принадлежащая ему компания SUP получила права на управление кириллическим сегментом блог-сервиса Livejournal. Позднее SUP приобрел весь Livejournal, а также еще несколько интернет-проектов. В 2008 г. принадлежащий Алишеру Усманову издательский дом «Коммерсант» стал совладельцем SUP на паритетных началах с Мамутом. Тогда же SUP получил от «Коммерсанта» издание «Газета.ру».

В 2012 г. в рамках сделки по разделу активов между Усмановым и Мамутом последний стал полноправным владельцем SUP. Через год Мамут и Усманов на паритетных началах объединили свои интернет-активы, и новая компания стала называться Rambler&Co.

Управление Rambler&Co стал осуществлять Мамут, а Потанин получил опцион на продажу партнеру своей доли в компании. Данный опцион был реализован в 2017 г. По данным газеты «Ведомости», за долю Потанина Мамут заплатил $290 млн.

В 2018 г. Мамут передал Rambler&Co принадлежащие ему сети кинотетатров «Формула кино» и «Синема Парк», контракт на реконструкцию кинотеатра «Художественный» и издательство «Азбука-Аттикус». Тогда же был поглощен интернет-кинотеатр Okko, а его владелица Екатерина Лапшина получила миноритарную долю в Rambler&Co.

Кроме того, за последние годы Rambler Group приобрел журнал «Секрет Фирмы», создал собственную видео-студию и агентство новостей Rambler News Services.

Миллиардные долги Rambler

Rambler&Co кредитовался в банке «Открытие», совладельцем которого был Мамут. В 2017 г. этот банк попал под санацию. Задолженность Rambler&Co была передана другому прошедшему санацию банку – «Траст». Его глава Александр Соколов оценивал задолженность Rambler Group в миллиарды рублей. Кроме того, затянулась реконструкцию кинотеатра «Художественный».

Именно большая задолженность и побудила Александра Мамута начать поиски инвесторов для Rambler Group. Агентство Reuters еще в феврале 2019 г. сообщало о переговорах Сбербанк о покупке Rambler Group. Стороны тогда факт таких переговоров отрицали, утверждая, что речь идет лишь о схемах реструктуризации задолженности Rambler Group.