«Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты

«Эвотор» создал смарт-терминал для небольших магазинов, предприятий услуг и общепита, выездной и рыночной торговли. Компактное устройство поддерживает все распространенные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay.

Смарт-терминал с эквайрингом

Производитель онлайн-касс «Эвотор» (дочерняя компания Сбербанка) и Сбербанк представили новый смарт-терминал «Эвотор 5i» со встроенным эквайрингом. По заявлению производителя, это первая выпущенная в России онлайн-касса, которая объединяет в одном корпусе смарт-терминал и PIN-пад для проведения безналичных платежей.

Устройство позиционируется как решение для небольших магазинов, предприятий услуг и общепита, выездной и рыночной торговли, сувенирных и цветочных точек. Оно позволяет проводить операции с помощью банковских карт Mastercard, Visa и МИР, сканирования QR-кодов, систем бесконтактных платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, а также менее популярных в России Wechat Pay и Alipay

На смарт-терминале «Эвотор 5i» предустановлены все базовые программы для проведения кассовых операций, товарного учета, скидок, работы с алкоголем, контроля сотрудников, а также сбора статистики продаж и управления устройствами в личном кабинете. Также из магазина приложений «Эвотор.маркет» на терминал можно загрузить приложение для работы с маркировкой, а также порядка 400 прочих сервисов – как платных, так и бесплатных

«Эвотор 5i» обеспечивает для предпринимателя соответствие закону 54-ФЗ: имеет встроенный фискальный накопитель (опционально), подключается к любому оператору фискальных данных и передает информацию в ФНС. Подключение к интернету осуществляется через 3G, Wi-Fi или Ethernet.

Российская «умная» касса «Эвотор 5i»

Габариты устройства, оборудованного 5,5-дюймовым емкостным экраном, составляют 223 х 86 х 54 мм, а его масса – 393 грамма. Заявленное производителем время автономной работы смарт-терминала без подзарядки составляет 12 часов. Установив соответствующие драйверы к терминалу можно подключить принтер этикеток, денежный ящик или весы.

По данным официального сайта «Эвотора», стоимость устройства в зависимости от наличия предустановленного фискального накопителя варьируется в диапазоне от 23,4 тыс. до 32,6 тыс. руб.

Подключение эквайринга

«Эвотор 5i», как утверждает производитель, позволяет работать с эквайрингом любого банка. Для подключения эквайринга достаточно загрузить сканированные копии документов – лицензию, доверенность и реквизиты – через личный кабинет «Эвотора».

Допускается использование нескольких резервных банков-эквайеров на случай проблем с основным. Переключение банка осуществляется нажатием одной кнопки.

На сайте производителя говорится, что компания работает с «Почта.Банком», ВТБ, «Русским стандартом» и другими банками.

Что такое смарт-терминал

Смарт-терминал – это устройство, совмещающее в одном корпусе планшетный компьютер с сенсорным экраном и онлайн-кассу для печати фискальных чеков и документов. На смарт-терминалы устанавливается ПО, позволяющее вести товарный учет, назначать скидки, проводить инвентаризацию, работать с периферийным кассовым оборудованием – весами, сканером штрих-кода, принтерами этикеток, и – что самое главное – продавать товары и услуги в соответствии с законодательством в сфере контрольно-кассовой техники.

Известные российские бренды смарт-терминалов: «Атол», «Эвотор», «Кассатка».

Напомним, что в июле 2016 г. вступили в силу поправки в 54-ФЗ, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и порядок взаимодействия торговых предприятий с ФНС. С 1 июля 2017 г. все организации, использующие ККТ, были обязаны начать передавать данные о продажах в налоговую службу через операторов фискальных данных в режиме онлайн.