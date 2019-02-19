Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции

Бывшее руководство Telia признано невиновным

Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального процесса оправдал трех бывших руководителей телекоммуникационной компании Telia. На скамье подсудимых были экс-президент компании Ларс Нуберг (Lars Nuberg), бывший руководитель макрорегиона «Евразия» Теро Кивисаари (Tero Kivisaari) и бывший глава руководителя юридического департамента в этом же макрорегионе Олли Тохимаа (Olli Tuohimaa).

Прокуратура Швеции обвиняла их в даче взяток людям из окружения Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. История началась в 2007 г., когда Telia (в то время - TeliaSonera) приобрела узбекского сотового оператора Coscom.

Как TeliaSonera платила дочери президента Узбекистана

Своим партнером в Узбекистане TeliaSonera избрала гибраалтарский офшор Takilant. Данный офшор приобрел 26% голландской компании TeliaSonera Uzbek Holdings (TUH), через который Telia владела Coscom, за $30 млн. Одновременно TeliaSonera приобрела у Takilant 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $80 млн.

Бывшие топ-менеджеры Telia оправданы в Швеции по обвинению во взятках дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова

Тогда же стороны заключили put-опцион, в соответствии с которым Takilant получил право требовать у TeliaSonera обратного выкупа приобретенных им акций. В 2010 г. этот опцион был частично реализован: TeliaSonera приобрела 20% TUH за $220 млн. Оставшиеся 6% акций TUH были оценены в $75 млн. То есть всего Takilant мог бы заработать $285 млн за косвенный пакет акций Coscom, который был приобретен у Telia всего за $30 млн.

Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два блока 4G-частот за сумму $70 млн.

Интерес к этой истории в 2012 г. возбудили шведские журналист. Оказалось, что за Takilant стояла Гаянэ Авакян, близкая подруга Гульнары Каримовой. Дальнейшие события дорого обошлись всем крупным участникам узбекского телекоммуникационного рынка.

Оказалось, что с офшором Takilant сотрудничал и Vimpelcom (нынешнее название - Veon, в России данная группа работает под торговой маркой «Билайн»): группа перечислила данному офшору $140 млн за преференции принадлежащему ему узбекскому сотовому оператору Unitel. А МТС в 2004 г. приобрела узбекского сотового оператора «Уздунробита» у офшора Swisdorn, принадлежащего гражданскому мужу Гульнары Каримовой Рустаму Мадумарову.

Расследования по данному поводу начали власти Швеции, Швейцарии, США и Нидерландов. На счетах, связанных с людьми Каримовой, в различных юрисдикциях были заморожены сотни миллионов долларов.

Как Vimpelcom, Telia и МТС признавали свою вину в даче взяток Гульнаре Каримовой

В 2016 г. Vimpelcom признал свою вину в коррупции и согласился выплатить властями США и Нидерландов штраф в размере $795 млн.

МТС в 2017 г. ушла из Узбекистана, продав местным властям свою «дочку» за символический $1. Недавно МТС создала резерв для возможных будущих штрафов из-за работы в Узбекистане в размере 55,8 млрд руб.

Руководство TeliaSonera, включая Ларса Нуберга, сразу после скандала вынуждено было уйти в отставку. В 2015 г. TeliaSonera также приняла решение распродать все свои активы в макрорегионе «Евразия», который объединял страны СНГ (кроме России), Грузию и Непал. К настоящему времени Telia продала принадлежащих ей сотовых операторов во всех странах из данного макрорегиона, кроме Молдавии. В 2017 г. Telia также продала свою долю в «Мегафоне», где владела 25,17% акций.

В 2017 г. Telia признала свою вину в коррупции и согласилась выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. Тогда же прокуратура Швеции предъявила обвинение бывшим руководителям компании.

Завещание не помогло шведской прокуратуре

В ходе начавшегося судебного процесса прокуратура обнародовала завещания приближенных Каримовой. Оказалось, что Гаянэ Авакян и Рустам Мадумаров завещали Гульнаре Каримовой офшоры Takilant и Swisdorn. Еще одна приближенная Каримовой Марина Клюева завещала ей офшор Marvelgate.

Суд в свое решение указал, что TeliaSonera действительно осуществляла платежи в адрес офшора Takilant, за которым стояла Гульнара Каримовой. В то же время Каримову нельзя причислить к группе лиц, которым перечислялись взятки. На этом основании суд принял решение оправдать обвиняемых. Прокуратура будет решать вопрос о подаче апелляции.