«Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну

Выручка российского «Ситилинка» показала в 2018 г. годовой рост на 29%. Ритейлер объясняет это модернизацией ИТ, включением новых брендов в ассортимент, появлением новых партнеров по сторонним заказам и ударной рекламной кампанией.

«Ситилинк» пошел в рост

По итогам 2018 г. выручка ритейлера компьютерной техники «Ситилинк» достигла 77,4 млрд руб. с учетом НДС, что на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Из этой суммы 73,2 млрд руб. приходится на онлайн-продажи — показатель продемонстрировал годовой рост на 30%.

Если говорить об отдельных регионах, то оборот компании в Центральном федеральном округе вырос на 28%, в Северо-Западном — на 35%, в Сибирском — на 60%, в Приволжском — на 25%, в Уральском — на 30%, в Южном — на 21%, в Северо-Кавказском — на 23%.

Средний чек за год вырос на 1,5% до 6,9 тыс. руб. В Южном федеральном округе этот показатель самый высокий из всех регионов — около 7 тыс. руб. Напомним, сеть магазинов компьютерной, цифровой и бытовой техники «Ситилинк», основанная в 2008 г., позиционирует себя как электронный дискаунтер. Материнской компанией сети является дистрибьютор компьютерной техники Merlion.

Причины роста

Рост «Ситилинк» объясняет расширением портфеля брендов и быстрым добавлением в ассортимент только что вышедших моделей. Также была усилена рекламная деятельность: на федеральном уровне и в регионах проводились промо-акции, некоторые из них — вместе с вендорами. С целью повышения узнаваемости бренда к рекламным кампаниям привлекались популярные медийные лица — например, шоумен и актер Михаил Галустян.

«Ситилинк» увеличил выручку на 29%

Компания также сообщает о проведенной технологической модернизации, в ходе которой было модифицировано аналитическое ПО, контакт-центр был переведен на омниканальную платформу, также были обновлены терминалы самообслуживания. Это положительно сказалось на эффективности рабочих процессов.

Ассортимент товаров

«Ситилинк» отмечает, что в 2018 г. добавил в свой ассортимент около 50 новых брендов, доведя таким образом их общее количество до 750. В 330 городах России пользователи теперь могут купить около 65 тыс. товаров, что на 10 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Продажи ноутбуков выросли за год на 42%, сотовых телефонов — на 32%, телевизоров и плазменных панелей — на 39%, компьютеров — на 55%, жидкокристаллических мониторов — на 24%, комплектующих — на 30%, лазерных МФУ — на 44%, планшетов — на 13%, моноблоков — на 80%, стиральных машин — на 55%, и холодильников — на 40%. В общей сложности на перечисленные категории товаров приходится около 70% оборота.

Кроме того, в два раза выросли продажи наушников, гарнитур и гаджетов для умного дома. Поступления от реализации медиаплееров и приставок Smart TV увеличились за год в 2,5 раза. Продажи игровых консолей выросли в три раза, мини-фотопринтеров и сплит-систем — в шесть и восемь раз соответственно. Был зафиксирован также годовой рост продаж кресел и стульев на 75%, компьютерных столов — в два раза, кожгалантереи — в 2,2 раза, бумаги для печати — в три раза.

Другие услуги

По итогам 2018 г. «Ситилинк» зафиксировал рост страховых услуг в два раза, а цифровых сервисов — в 2,2 раза. Прибыль от выдачи сторонних заказов увеличилась за год в 4,5 раза, количество таких заказов выросло в 3,5 раза до 350 тыс. Рост связан с появлением у ритейлера двух новых партнеров по сторонним заказам — Pick Point и DPD. Помимо этого компания работает по данному направлению с Ozon.ru.

Кроме того, «Ситилинк» открыл за год 45 магазинов-складов форматов «макси», «миди» и «смарт» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России. В этих магазинах примерно 80% площади занимает склад, есть также торговый зал с терминалами самообслуживания и окнами выдачи. По словам гендиректора «Ситилинк» Михаила Славинского, магазины-склады удобны тем, что клиенту можно быстрее доставить заказ за счет близости склада, и в то же время те покупатели, которым нужна помощь в выборе товара, могут прийти в магазин и поговорить с консультантом.