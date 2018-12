Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру

Япония начинает полномасштабное расследование

В январе будущего года японская Комиссия по справедливой торговле (Japan Fair Trade Commission, JFTC) начнет масштабную проверку деловой активности четырех ИТ-гигантов – Google LLC, Apple Inc., Facebook Inc. и Amazon.com Inc – в связи с подозрением в нарушении правил свободной конкуренции. В Японии подобные корпорации называют «платформерами», поскольку они предоставляют организациям и частным лицам разнообразную цифровую инфраструктуру и платформы. Они также аккумулируют огромные объемы данных, например, об истории покупок или поиска, которые затем могут быть использованы как для улучшения обслуживания клиентов, так и для создания таргетированной рекламы. Но все чаще наблюдатели отмечают, что пользователи фактически вынуждены выбирать между предоставлением персональных данных и отказом от использования сервисов.

Кроме того, правительственные эксперты указывают, что агрегация гигантских объемов информации ограниченным числом ИТ-корпораций делает их слишком влиятельными на рынке и позволяет им предъявлять чрезмерные требования деловым партнерам или препятствовать свободной конкуренции. Японское правительство уже располагает информацией о случаях, когда более мелкие компании были вынуждены соглашаться на несправедливые сделки с технологическими гигантами.

«Мы хотим видеть, используют ли эти «платформеры» данные, которые они собирают от клиентов, таким образом, чтобы создавать на рынке препятствия для новичков. И да, из-за их доминирующего положения они оказывают давление на своих партнеров, чтобы извлечь выгоду из более низких цен», - рассказал в интервью Mainichi Shimbun глава Комиссии по справедливой торговле Казуюки Сугимото (Kazuyuki Sugimoto).

На протяжении последних двух лет JFTC уже проводила опросы партнеров крупных цифровых корпораций, но возможности расследования были ограничены требованием о конфиденциальности контрактов. По словам Казуюки Сугимото, решением этой проблемы могут стать обязательные проверки на основании статьи 40 Закона о запрете частной монополизации и поддержании справедливой торговли. Хотя отдельные эксперты сомневаются в эффективности такого подхода, поскольку отказ компаний от участия в обязательных проверках приведет лишь к небольшому штрафу. Для некоторых участников рынка этот вариант может оказаться более предпочтительным, чем раскрытие информации о своих бизнес-моделях.

Крупные цифровые компании все чаще привлекают внимание антимонопольных ведомств

Это расследование станет частью полномасштабной работы японского правительства по введению новых правил контроля работы крупных технологических компаний. 18 декабря правительственная группа под председательством премьер-министра Синдзо Абэ утвердила 7 принципов, направленных на регулирование деятельности крупнейших «платформеров». Список включает в себя такие пункты, как «реализация прозрачности в целях обеспечения добросовестности», «внедрение гибких, эффективных и сбалансированных правил», использование методов, «объединяющих корпоративный добровольный мониторинг и правовое регулирование».

Кроме того, правительство Японии планирует создать специальный надзорный орган для мониторинга бизнес-активности цифровых гигантов. Для этого будут привлекаться сторонние эксперты в области права, экономики и информационных технологий. Они будут не только отслеживать применение несправедливых методов ведения бизнеса и передавать информацию соответствующим органам, но и разрабатывать правила и положения для регулирования рынка.

Австралия ведет проверку

Тем временем австралийские надзорные органы уже проводят расследование деятельности Google и Facebook. В середине декабря Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) опубликовала предварительный отчет, в котором содержатся 11 рекомендаций в отношении этих ИТ-гигантов, а также перечисляются 8 позиций, расследование по которым продолжится.

Так АССС выявила вмешательство компаний в сферу распространения медийной рекламы и манипуляции при выдаче поисковых запросов. Также в докладе указывается, что «Google и Facebook обладают способностью и стимулом отдавать предпочтение смежным компаниям или тем компаниям, с которыми они могут иметь существующие коммерческие отношения. Алгоритмы платформ ранжируют и отображают рекламный и новостной контент таким образом, что ему не хватает прозрачности для рекламодателей и новостных организаций».

Кроме того, в отчете изложены опасения относительно масштабов и разнообразия информации, собираемой цифровыми платформами. ACCC, в частности, отмечает сложность и неоднозначность онлайн-условий обслуживания и политик конфиденциальности, включая соглашения об окончании срока действия, а также использование условий «бери или уходи». Как указывается в отчете, без адекватного информирования и в условиях ограниченного выбора пользователи не способны принимать обоснованные решения и это может нанести ущерб потребителям, а также препятствовать конкуренции.

Чтобы вернуть потребителям контроль над своими данными, комиссия предложила внести изменения в закон о конфиденциальности. Помимо прочего это даст возможность проведения внешнего аудита в Google, Facebook и других цифровых платформах.

«ACCC считает, что сильная рыночная позиция цифровых платформ, таких как Google и Facebook, оправдывает более высокий уровень надзора со стороны регулирующих органов», – сказал председатель комиссии Род Симс (Rod Sims).

Глава комиссии также добавил, в ходе расследования было выявлено, что цифровые гиганты допускали нарушение законов о конкуренции и защите прав потребителей. В отношении пяти таких эпизодов были инициированы дополнительные расследования, результаты которых возможно будут готовы к июню следующего года.

Что могут изменить законодатели нового созыва

Практически одновременно с этим в Конгрессе США прошли слушания, в рамках которых законодатели провели опрос главы Google Сундара Пичаи. Генеральный директор компании стал последним из представителей ИТ-гигантов, выступившими перед американскими конгрессменами в уходящем году. Ранее на вопросы законодателей также ответили основатель Twitter Джек Дорси и глава Facebook Марк Цукерберг.

Заседание с участием Сундара Пичаи продолжалось 3,5 часа и за это время были затронуты такие темы, как сбор и продажа персональных данных, слежка за пользователями, цензура и отношения с Китаем. По мнению многих наблюдателей, Пичаи фактически вышел сухим из воды: вопросы конгрессменов не были убедительными, а ответы главы Google были краткими и простыми, не дающими повода для дальнейшего обсуждения. Однако некоторые СМИ отмечают, что этот «допрос» выявил ключевые темы, которые способны изменить работу технологических компаний после того, как Конгресс вновь соберётся в январе 2019 г. – начиная с этого времени Палату представителей впервые с 2011 г. будут контролировать демократы.

В частности эксперты выделяют несколько возможных «точек напряжения», которые могут повлиять на Google (и ее материнскую компанию Alphabet), Facebook, Amazon и другие ИТ-гиганты после созыва 116-го Конгресса США.

Так технологическая отрасль может подвергнуться государственному регулированию, направленному на защиту конфиденциальной информации. Одной из возможных моделей для законодателей может стать Европа, где в этом году вступил в силу европейский общий регламент по защите данных (GDPR).

Кроме того, законодатели с обеих сторон (как демократы, так и консерваторы), намериваются проверить, подделывает ли Google результаты поиска для продвижения своих собственных услуг и своей собственной политической повестки дня. В прошлом году европейские регуляторы уже пришли к выводу, что Google манипулирует своей поисковой системой, чтобы получить несправедливое преимущество над другими интернет-магазинами, и оштрафовали компанию на $2,8 млрд. А летом 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на $5 млрд за злоупотребление доминирующим положением.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) открыла аналогичное расследование деловой практики Google в 2011 г. Но, не обнаружив каких-либо серьезных нарушений, агентство закрыло дело. Позже были опубликованы внутренние документы, которые указывали, что комиссия не приняла во внимание некоторые рекомендаций штатных юристов, которые считали, что Google манипулирует результатами поиска с целью подавления конкуренцию. Теперь представители Демократической партии США заявляют, что намерены совместно с FTC разработать нормативно-правовую базу для предотвращения использования поисковых систем в подобных целях.

Однако, как замечают эксперты, разработка правил, регулирующих работу поисковых систем в сфере новостных и массмедиа-источников, с большой вероятностью может столкнуться с Первой поправкой к Конституции США.

В качестве наиболее драматичного развития событий эксперты рассматривают возможность разбиения крупнейших ИТ-гигантов на более мелкие части. В рамках этого сценария Дональд Трамп и Конгресс США способны усилить давление на антимонопольные органы для организации проверки этих компаний, по итогам которой может быть заявлено о необходимости введения защиты потребителей и экономики страны от влияния монополистов.