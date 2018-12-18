Рассекречен дизайн нового флагмана Huawei P30 Pro с 5 фотокамерами. Фото

Раскрыт дизайн смартфона P30 Pro, нового флагмана Huawei. Несмотря на принадлежность к верхнему сегменту рынка, устройство не сможет похвастаться полностью безрамочным экраном, но при этом получит пять встроенных камер.

Новый китайский флагман

В Сети опубликованы качественные 3D-рендеры нового флагманского смартфона Huawei P30 Pro, анонс которого ожидается весной 2019 г. Вместе с ним на рендерах представлена и младшая модель P30, а также различные чехлы к ним.

Изображения, предоставленные порталом PhoneArena, позволяют оценить основные характеристики внешности топовых моноблоков. Как ни странно, в смартфонах отсутствует новый тренд 2019 г. – круглый вырез в экране под фронтальную фотокамеру.

Дизайн и характерные особенности внешности

Вместо отверстия под камеру Huawei решила сделать традиционный вырез в верхней части экрана, но уже не «монобровь», как это было в P20 Pro и даже в недавно вышедшем Mate20 Pro. Вырез у P30 и P30 Pro имеет каплевидную форму в стиле последних смартфонов от китайских компаний Oppo, Vivo и OnePlus. C точки зрения дизайна лицевой панели отличий у P30 и P30 Pro нет – у обоих нет боковых и верхней рамок, но есть заметный нижний «подбородок», функциональной нагрузки не имеющий – его толщины недостаточно для размещения сенсорных кнопок управления.

Huawei P30 Pro

Сзади P30 и P30 Pro тоже очень сильно похожи – оба получили вертикально расположенный модуль камеры в стиле Apple iPhone X 2017 г, но в состав старшего P30 Pro вошли четыре модуля, тогда как обычный P30 довольствуется тройной камерой. Кроме того, вспышка у P30 размещена строго под камерой, тогда как у P30 Pro она находится сбоку от нее, неподалеку от двух сенсоров, назначение которых пока остается загадкой.

А вот сканеров отпечатков пальцев нет ни у одного флагмана Huawei 2019 г. – он отсутствует и сзади, и на торцах, и на нижней рамке дисплея. Его либо полностью исключили из состава устройств, либо интегрировали непосредственно в сенсорный экран.

Добавим также, что у смартфонов определенно будет отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 миллиметра – судя по изображениям чехлов, он вынесен на верхний торец корпуса. Дополнительные аппаратные кнопки на корпусе не представлены: только клавиши регулировки громкости и включения аппарата.

Аппаратные спецификации

Источник не приводит сведения о технических характеристиках новых флагманов Huawei. Пока доподлинно известно только одно: они построены на процессоре Kirin 980 по двум причинам: на данный момент это самый мощный чип Huawei, и анонс Kirin 990 (рабочее название) ожидается лишь во второй половине 2019 г. Помимо этого, Huawei не станет закупать новые процессоры Snapdragon 855 у американской компании Qualcomm в связи с последними событиями, в том числе и аресте финансового директора компании в Канаде по требованию США. Китайский чип-мейкер MediaTek тоже не готов предложить своим клиентам достойный флагманский процессор – ее новейший чип Helio P20 производится по 12-нанометровому техпроцессу, тогда как Kirin 980 – 7-нанометровый.

Huawei P30

Также неизвестно, под управлением какой именно ОС будут работать P30 и P30 Pro. И тут есть два варианта: Google Android 9 Pie или собственная платформа Huawei Kirin OS, которая находится в стадии активной разработки.

Почему не «дырявый» экран?

Существует отличная от нуля вероятность того, что на деле P30 и P30 Pro будут выглядеть немного не так, как показано на рендерах. На это указывает тот факт, что даже каплевидный вырез, пусть и небольших размеров, уже морально устарел. Буквально вчера Huawei представила смартфон Nova 4 с аккуратным круглым отверстием под фотокамеру диаметром 4,5 мм. И это уже второй ее смартфон с подобной особенностью – первым стал анонсированный 10 декабря View 20, готовящийся к мировому релизу в январе 2019 г. Корейская компания Samsung тоже не отстает – в ее смартфоне Galaxy A8s образца октября 2018 г. тоже нет моноброви, только 6-миллиметровое отверстие.

Главный соперник – Samsung Galaxy S10

Играя в высшей лиге, смартфоны P30 и P30 Pro сразу после своего анонса встретят сильное сопротивление от других участников рынка. К основным соперникам относится линейка смартфонов Samsung Galaxy S10, в состав которой войдут модели S10 Lite, S10 и S10 Plus. Они, заметим, тоже обзаведутся «дырявыми» экранами, практически полностью лишенными рамок, к тому же ожидалось, что в состав S10P Plus войдет квартет основных камер. Но, судя по последним утечкам, фотокамер в топовом смартфоне стоимостью до $1800 будет все же три, если не считать два модуля на лицевой панели. Отметим, что стоимость смартфонов Huawei P30 и P30 Pro пока не раскрывается. Анонс Galaxy S10 ожидается в последних числах февраля 2019 г.