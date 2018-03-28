Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото

Сразу два новых флагманских смартфона Huawei – P20 с двойной и P20 Pro с тройной камерой Leica и функциями ИИ, побили прежний фото-рекорд DxOMark в мобильной категории. Третья новинка, престижный Porsche Design Huawei Mate RS с 512 ГБ памяти, побила рекорд цены.

Тройная оптика и искусственный интеллект

Компания Huawei Consumer Business Group в рамках отдельной презентации представила свои новые флагманские смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Список ключевых инноваций, реализованных в новинках, включает тройную камеру с оптикой Leica в модели Huawei P20 Pro, а также расширенные функции на базе искусственного интеллекта в обоих новых флагманах.

Помимо Huawei P20 и Huawei P20 Pro, компания также представила третье поколение смартфона Porsche Design Huawei Mate RS. Наряду с обновленным внешним видом от ведущего мирового бренда в сфере дизайна, смартфон также получил ряд новых технологических решений Huawei, таких как двойной сканер отпечатков прямо на экране, процессор с поддержкой ИИ и тройную камеру Leica.

Porsche Design Huawei Mate RS в черном корпусе

«Смартфоны Huawei серии P созданы, чтобы вдохновлять на творчество пользователей смартфонов по всему миру, — отметил в рамках презентации генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu). — Серия Huawei P20 базируется на нашем многолетнем сотрудничестве с Leica. Благодаря новой тройной камере Huawei P20 Pro и искусственному интеллекту, смартфоны Huawei P20 способны видеть красоту окружающего мира, сохраняя лучшие моменты».

Особенности семейства Huawei P20

Оба смартфона новой серии Huawei P20 получили 8-ядерный мобильный процессор HiSilicon Kirin 970 собственного производства Huawei (4 ядра ARM А73 и 4 ядра А53 с максимальной тактовой частотой 2,36 ГГц, графика Mali-G72 MP12) с интегрированным модулем нейронных вычислений (NPU). Такой же процессор используется в предыдущем флагмане компании Huawei Mate 10 Pro, показавшем большое время автономной работы.

Флагман Huawei P20 Pro с тройной камерой Leica

Обе модели поступят в розницу с предустановленной операционной системой Android новейшей версии 8.1 и с фирменной оболочкой EMUI 8.1. Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили по 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой флеш-картами через порт USB-OTG (без поддержки microSD). Есть разница в объеме оперативной памяти: у модели P20 ее 4 ГБ, у P20 Pro 6 ГБ.

Внешний вид модели Huawei P20

Оба аппарата получили схожий дизайн с тонкими рамками экрана, а также корпуса с переливающимся цветовым оформлением «сумеречный» и «розово-золотой», созданные путем нанесения нескольких слоев оптического покрытия NVMC. В результате падающий свет, отражаясь от разных слоев, преломляется и образует градиент оттенков. Оба смартфона обладают защитой от влаги и пыли по стандарту IP67.

Помимо новых сумеречных градиентных оттенков, обе модели серии P20 доступны в черном и «полночном синем» цветовых оформлениях корпуса.

Фотокамеры с рекордными показателями

Обе новые модели серии P20 получили усовершенствованные камеры с повышенной светочувствительностью, а также дополнительные функции фотосъемки с технологией искусственного интеллекта, такие как профессиональный фото-помощник Master AI и стабилизация изображения Huawei AIS.

Основная камера модели Huawei P20 Pro получила три сенсора и три объектива Leica (у модели Huawei P20 двойная камера). По данным компании, тройная камера Huawei P20 Pro обладает рекордным для мобильных камер разрешением (40 МП RGB плюс 20 МП монохром плюс 8 МП телефото) и пятикратным гибридным зумом.

В престижном авторитетном рейтинге DxOMark категории мобильных устройств камеры смартфонов серии Huawei P20 с большим отрывом побили предыдущий рекорд Samsung S9+ как в суммарном зачете, так и по отдельным категориям фото и видео: рейтинг Huawei P20 Pro составил 109 баллов, Huawei P20 – 102 балла. Для сравнения: у прежних лидеров Samsung S9+ и Google Pixel 2 суммарные рейтинги составляют 99 и 98 баллов, соответственно.

Обновленный рейтинг DxOMark для камер мобильных устройств

Процессор Kirin 970 обеспечивает детектирование более 500 различных сценариев съемки в 19 категориях, подбирая оптимальные параметры для каждого кадра. Интеллектуальная технология стабилизации изображения Huawei AIS позволяет делать четкие снимки в условиях низкого освещения даже без штатива.

Впервые в камерах смартфонов Huawei появился предиктивный 4D автофокус. В этом режиме камера прогнозирует направление движения объекта, не упуская его из фокусировки. Это открывает новые возможности для съемки движущихся объектов и динамичных сцен.

Еще одна новая функция, появившаяся в смартфонах серии P20 —интеллектуальный помощник по композиции (AI-Assisted Composition), дающий рекомендации по компоновке кадра при съёмке групповых портретов и пейзажей.

Фирменная технология стабилизации изображения Huawei, обеспечивающая стабилизацию по 6 осям, поддерживает замедленную съемку 960 кадра в секунду. В режиме Ultra Snapshot смартфоны P20 могут делать фото менее чем за 0,3 секунды по двойному нажатию клавиши громкости даже при выключенном экране.

Смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили одинаковые 24 МП фронтальные камеры для селфи с интеллектуальными функциями улучшения портретов и технологией трехмерной коррекции освещения, которые позволяют создавать качественные автопортреты с естественным цветом кожи, аккуратно очерченными чертами лица и реалистичными эффектами.

Оба смартфона также получили встроенное приложение Prisma, в реальном времени рекомендующее фильтры для фотографий на основе данных распознавания сцен и объектов.

Благодаря партнерству с Google, смартфоны серии P20 получили поддержку пакета функций дополненной реальности Google ARCore, расширяющих интеллектуальные возможности устройств.

Особенности Huawei P20 Pro

Старшая в серии модель Huawei P20 Pro получила экран диагональю 6,1 дюйма на матрице OLED с разрешением 1080 x 2240 пикселей, плотностью 408 пикселей на дюйм и 82% соотношением площади экрана и лицевой панели.

Тройная камера Leica смартфона P20 Pro состоит из 40 МП RGB сенсора, 20 МП монохромного сенсора и 8 МП сенсора, оснащенного длиннофокусным объективом. Натуралистичность цветопередачи и четкость снимка обеспечивают технология Leica Сolor с выделенным стабилизатором изображения ISP и датчик цветовой температуры света.

Варианты цветового оформления Huawei P20 Pro

Сенсоры получили объективы с апертурой f/1.8, f/1.6 и f/2.4, соответственно. Смартфон Huawei P20 Pro также оснащен новейшим объективом Leica (VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80ASPH) с 3-кратным оптическим зумом. В сочетании с цифровым зумом это обеспечивает 5-кратное увеличение для съемки удаленных объектов. Высокочувствительный сенсор способен делать снимки даже при очень низком освещении, повышая чувствительность до ISO 102400.

Модель P20 Pro оснащается аккумулятором емкостью 4000 мАч с функцией интеллектуального управления расходом заряда и технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Габариты смартфона составляют 155 x 73,9 x 7,8 мм, вес 180 г.

Особенности Huawei P20

Смартфон P20 получил экран Huawei FullView с диагональю 5,8 дюйма на матрице IPS с разрешением 1080 x 2244 пикселей, плотностью 429 пикселей на дюйм, и 80,36% соотношением площади экрана и лицевой панели.

Смартфон Huawei P20 получил новую двойную камеру Leica, которая состоит из цветного 1/2,3-дюймового модуля с разрешением 12 МП (размер пикселя 1,55 нм) и оптикой F1.8, а также монохромного 20 МП модуля с оптикой F1.6, благодаря которому камера справляется с ночной съемкой.

Варианты цветового оформления Huawei P20

Смартфон P20 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч с интеллектуальной функций управления питанием и технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Габариты аппарата составляют 149,1 x 70,8 x 7,65 мм, вес 165 г.

Смартфон Porsche Design Huawei Mate RS

Среди особенностей Porsche Design Huawei Mate RS – двойной сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо на экране, процессор с поддержкой технологий искусственного интеллекта, тройная камера Leica и батарея емкостью 4000 мАч.

Porsche Design Huawei Mate RS эксклюзивной красной расцветки

Смартфон оборудован 6-дюймовым OLED-экраном высокого разрешения (2K) и выполнен в стеклянном 3D-корпусе с плавными изгибами в стиле спортивных автомобилей Porsche. Смартфон выполнен в лаконичном черном цвете, однако для внутреннего китайского рынка также будет выпущена ограниченная партия в красном цвете корпуса.

Тройная камера Porsche Design Huawei Mate RS практически идентична по характеристикам P20 Pro, но расположена иначе, по центру тыльной стороны аппарата.

Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, однако на рынке также будет представлена версия в рекордным объемом памяти 512 ГБ. Смартфон также оснащен динамиками с суперлинейной системой Dual SLS и технологией передачи звука Dolby Athos.

Porsche Design Huawei Mate RS с беспроводной зарядкой

Каждый смартфон Porsche Design Huawei Mate RS поставляется с кожаным чехлом. Будут представлены чехлы из разных видов кожи и разных цветов, включая черный или красный.

Цены и доступность

Все три модели начнут появляться в рознице с апреля 2018 г. Для европейского рынка цена смартфона Huawei P20 установлена на уровне 649 евро, модели Huawei P20 Pro на уровне 899 евро, модели Porsche Design Huawei Mate RS с 256 ГБ накопителем на уровне 1695 евро; эксклюзивный вариант Porsche Design Huawei Mate RS с 512 ГБ накопителем оценен в 2095 евро.

Компания «М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) объявила о том, что в начале апреля откроет предзаказ на смартфоны Huawei P20 и P20 Pro.

Покупателям «М.Видео» будут доступны для заказа обе новинки в нескольких цветах. В подарок к оплаченному предзаказу покупатели «М.Видео» получат смарт-часы Huawei WATCH 2. Оформить покупку новинки в комплекте с часами можно, в том числе, в рассрочку на 24 месяца.