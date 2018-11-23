Власти потратят на цифровую экономику 400 млрд руб. за три года

В госбюджете на следующие три года, который приняла Госдума, на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019-2021 гг. отведено порядка 403 млрд руб. Из шести направлений нацпрограммы самыми дорогими стали информационная инфраструктура — около 152 млрд руб. за три года — и цифровое госуправление — чуть более 101 млрд руб.

Новый бюджет

В бюджете на следующие три года, который только что одобрила в третьем чтении Госдума, на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019-2021 гг. отведено порядка 403 млрд руб. Из них около 108 млрд руб. будет потрачено в 2019 г., чуть более 123 млрд руб. — в 2020 г., и почти 172 млрд руб. — в 2021 г. Об этом свидетельствуют приложения к закону о бюджете, размещенные на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Если говорить отдельно о шести направлениях, которые составляют нацпрограмму, то средства распределились следующим образом. На информационную инфраструктуру будет потрачено около 152 млрд руб. за три года, на цифровое госуправление — чуть более 101 млрд руб., на цифровые технологии и проекты — 88,5 млрд руб., на кадры для цифровой экономики — более 46 млрд руб., на информационную безопасность — более 15 млрд руб., на нормативное регулирование цифровой среды — 794 млн руб.

Расходы на направления по годам

Если говорить конкретно о следующем 2019 г., то бюджетом предусмотрены такие расходы по данным шести направлениям. На информационную инфраструктуру будет потрачено около 41,7 млрд руб., на цифровое госуправление — 29,2 млрд руб., на цифровые технологии и проекты — 21,5 млрд руб., на кадры для цифровой экономики — 10,5 млрд руб., на информационную безопасность — 4,8 млрд руб., на нормативное регулирование цифровой среды — 265 млн руб.

Что касается 2020-2021 гг., то на реализацию направлений нацпрограммы в бюджете определены следующие суммы. На информационную инфраструктуру зарезервированы 48 млрд руб. и 62 млрд руб. соответственно, на цифровое госуправление — 31 млрд руб. и 41 млрд руб., на цифровые технологии и проекты — 25,5 млрд руб. и 41,6 млрд руб., на кадры для цифровой экономики — 13,3 млрд руб. и 22,4 млрд руб., на информационную безопасность — 5,6 млрд руб. и 4,9 млрд руб., на нормативное регулирование цифровой среды — по 265 млн руб.

Самые дорогие направления

По направлению «Информационная инфраструктура» на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных в 2019-2021 гг. предусмотрено 500 млн руб., 2,8 млрд руб. и 4,4 млрд руб. соответственно. По этому же направлению на присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи России зарезервировано 234 млн руб., 500 млн руб. и 4 млрд руб. в год.

Госдума определилась с бюджетом цифровой экономики на ближайшие три года

В рамках направления «Цифровое госуправление» на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности предусмотрено 153,4 млн руб. в год. На создание национальной системы управления данными в 2019-2021 гг. зарезервировано 510,5 млн руб., 502,8 млн руб. и 509,8 млн руб. соответственно.

Подготовка кадров

Направление «Кадры для цифровой экономики» включает в себя такое мероприятие как проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий, на что в ближайшие три года планируется выделять более 470 млн руб. ежегодно.

В рамках этого же направления на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков в 2019 г. и 2020 г. предусмотрено около 1,8 млрд руб., а в 2021 г. — 2,7 млрд руб. На предоставление грантов физическим лицам на реализацию проектов в области цифровой экономики зарезервировано 250 млн руб. ежегодно. На тиражирование лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом планируется потратить 309 млн руб. в 2019 г. и 340 млн руб. — в 2021 г. Сумма за 2020 г. в приложении к закону о бюджете отсутствует.

Информационная безопасность

По направлению «Информационная безопасность» на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством зарезервировано 150 млн руб. в 2020 г. и 100 млн руб. в 2021 г. Значение за 2019 г. не указано. На создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования предусмотрено в 2019-2021 гг. 597 млн руб., 699 млн руб. и 546 млн руб. соответственно.

На обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики планируется выделить 834 млн руб., 454 млн руб. и 409 млн руб. в год. Создание условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации обойдется в течение трех лет в 104 млн руб., 119 млн руб. и 139 млн руб. в год.

Государственная поддержка автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» составит 34,7 млн руб. ежегодно.

Цифровые технологии

По направлению «Цифровые технологии и проекты» на реализацию комплекса мер по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского ПО и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в 2019-2021 гг. предусмотрено 2 млрд руб. ежегодно.

На разработку и реализацию дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий зарезервировано 2,1 млрд руб., 2,8 млрд руб. и 6 млрд руб. в год. Государственная поддержка компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий обойдется бюджету в 3 млрд руб., 2,5 млрд руб. и 5,5 млрд руб. в год.

Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий составит в 2019-2021 гг. 11,7 млрд руб., 15,7 млрд руб. и 25,6 млрд руб. в год.

Бюджет цифровой экономики

В сентябре глава Минкомсвязи Константин Носков сообщал, что бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. составит 2,16 трлн руб. В конце 2017 г. прежний глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что необходимый объем финансирования программы составит 520 млрд руб.

В начале августа 2018 г. РБК писал со ссылкой на имеющийся у него проект документа Минкомсвязи, что бюджет «Цифровой экономики» до 2024 г. может превысить 3,5 трлн руб. К тому моменту Николай Никифоров уже не занимал пост главы министерства — министром связи и цифрового развития стал Константин Носков.

Через несколько дней куратор цифровизации российской экономики Максим Акимов сообщил, что на «Цифровую экономику» из бюджета будет выделено порядка 1 трлн руб. за пять лет. В начале сентября он повторил свои слова, уточнив, что речь идет о сумме немногим более 1 трлн руб. на реализацию программы сроком до 2024 г.