«Цифровая экономика» обойдется в 520 миллиардов

Минкомсвязи раскрыло необходимый объем финансирования программы «Цифровая экономика» — 520 млрд руб. Из них 150 млрд руб. будет выделено из бюджета, но одобрено пока что выделение лишь 50 млрд руб. Еще около 300 млрд руб. предоставят компании, участвующие в программе.

Затраты на «Цифровую экономику»

Мероприятия по реализации программы «Цифровая экономика» требуют финансирования в размере более 500 млрд руб. При таком объеме вложений программа может быть запущена уже в январе 2018 г. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, передает «Интерфакс».

По его словам, соответствующие решения пока не принимались, они будут обсуждаться в ходе планирования следующего бюджета. В общей сложности мероприятия, уже внесенные в программу «Цифровая экономика», потребуют порядка 520 млрд руб., причем 150 млрд руб. из этой суммы должно поступить из бюджета. На данный момент уже запланировано выделение из бюджета 50 млрд руб.

Что касается внебюджетного финансирования в объеме более 300 млрд руб., то эти средства должны поступить от крупного бизнеса и различных предприятий отрасли. К таким выводам чиновники пришли в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Правительство подсчитало стоимость мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика»

На совещании было одобрено 4 плана мероприятий. Первый посвящен нормативному регулированию, второй содержит технологические и исследовательские заделы, которые призваны обеспечить дальнейшую цифровую трансформацию. В третьем плане речь идет об инфраструктуре, в четвертом — об информационной безопасности.

Госпрограмма «Цифровая экономика»

О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике президент Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.

Руководители и учредители

В сентябре 2017 г. генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» стал Евгений Ковнир, который до недавнего времени работал в должности замдиректора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), а еще раньше был директором департамента развития отрасли ИТ в Минкомсвязи.

По выписке из ЕГРЮЛ можно судить об окончательном составе учредителей. Ими выступили Ростелеком, «Мегафон», «Росатом», Сбербанк, АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», «Мэил.ру», МТС, Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий, «ВЭБ инновации, «Рамблер», «Почта России», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).