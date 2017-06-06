Путину написали программу: Как из российской медицины сделать цифровую

Программа «Цифровая экономика России» предлагает подключить все медицинские учреждения к ШПД, предоставить доступ врачам из любых учреждений к электронным медицинским картам граждан, полностью перейти на электронный документооборот и т.д.

План по «Цифровому здравоохранению»

CNews продолжает публикации по проекту программы «Цифровая экономика России», подготовленному Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина и описывающему развитию ИТ и связанных областей в период до 2025 г.

Раздел «Цифровое здравоохранение» посвящен обеспечению граждан доступной медицинской помощи по месту требования, соответствующей критериям своевременности, персонализации, превентивности, технологичности и безопасности.

К 2025 г. не менее чем на 30% должна быть повышена производительность и эффективность использования материальных, человеческих, информационных и иных ресурсов при оказания медицинской помощи, а также создана экосистема цифрового здравоохранения посредством трансфера современных технологий в медицинские организации и поддержке отечественных стартапов в этой области.

В 2017 г. должны быть созданы рабочие органы внутри Минздрава, отвечающие за экосистему цифрового здравоохранения. Планируется принятие нормативных актов, обеспечивающих приоритетное использование электронных медицинских документов по сравнению с бумажными документами и переход государственных и частных медицинских учреждений на электронный документооборот.

Также в нормативных актах следует регламентировать защиту прав пациентов и деятельность медицинских и страховых организаций и медицинских работников в рамках экосистемы цифрового здравоохранения. Кроме того, следует определить требования к системе испытаний медицинской техники и комплексов высокотехнологичной медицинской помощи на основе инновационных комплексов обработки данных.

Простимулировать медицинские клиники перейти на цифровые технологии

В планах значится и разработка порядка экспертизы носимых (мобильных) и стационарных измерительных приборов и специализированного ПО для оценки качества и характеристик доверия. В 2018 г. должны быть регламентированы сокращенные (не превышающие три месяца) процедуры испытаний и регистрации медицинского оборудования для проведения дистанционного мониторинга (неинвазивного, низковольтного и использующего малые токи) состояния здоровья пациентов и ПО для обработки информации с такого оборудования.

Написанная для Путина программа «Цифровая экономика России»

описывает полную цифровую трансформацию отечественной медицины

Планируется принять меры для стимулирования перехода медицинских организаций и их руководителей на цифровые технологии и электронные документы. В том числе будет сформирована система показателей цифровизации медицинских организаций и подготовлен госзаказ на средства цифровой медицины.

К 2025 г. все медицинские организации должны перейти на электронный документооборот. Все формы медицинских документов, используемых при оказании медицинской помощи, также должны быть электронными. Аналогичным образом все собираемые властями документы в сфере здравоохранения должны быть в виде электронных форм отчетности, получаемых из информационных систем в сфере здравоохранения.

Будет регламентировано лицензирование медицинских организаций для использования технологий цифрового здравоохранения. Также будут определены перечни, условия применения, порядки и стандарты оказания медицинской помощи с применением технологий цифрового здравоохранения, включая многоуровневую систему телемедицинских консультаций и возможность пациента получить второе мнение по выставленному диагнозу.

Цифровые медицинские сервисы должны быть интегрированы с автоматизированными процессами оказания медицинской помощи и системами электронного документооборота. Пилотные проекты в этой сфере пройдут в 2020 г. в том числе будут разработаны и апробированы отечественные имплантируемые и неинвазивные устройства (диагностические и лечебнодиагностические), обеспечивающие сбор и обработку на основе нейронных сетей данных непрерывного мониторинга состояния здоровья пациентов, наблюдаемых в рамках нозологических регистров. К 2025 г. в России будет разработано 200 таких приборов.

К 2025 г. будут разработаны и апробированы цифровые сервисы мониторинга результатов назначения и контроля применения персонализированных лекарственных препаратов в рамках клинической практики. Также будут внедрены дистанционные методы диагностики, мониторинга состояния и лечения пациентов, в том числе роботизированные и механизированные комплексы для выполнения медицинских и профилактических процедур.

Всеобщий доступ к электронным медицинским картам россиян

Для обеспечения граждан преемственностью при оказании медицинской помощи медицинские организации всех форм собственности должны быть подключены к ИЭМК ЕГИСЗ (интегрированная электронная медицинская карта единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения), но при условии согласия пациента на обработку его данных в электронном виде. В 2017 г. будет утвержден соответствующий план-график и разработаны мероприятия по защите информации из данной системы.

К 2018 г все региональные сегменты ЕГИСЗ будут иметь доступ к федеральным сервисам.

ЕГИСЗ, включая доступ к ИЭМК с рабочих мест медицинской организаций любой формы собственности (при условии одобрения этого доступа пациентом), а медицинские исследователи имеют доступ к деперсонифицированным данным. Также должны быть разработаны и тиражированы в региональных сегментах ЕГИСЗ сервисы персонифицированного мониторинга состоянию здоровья пациентов, страдающих хроническими социально значимыми неинфекционными заболеваниями (мониторинг пациентов с ССД, диабетом 1 и 2 типа и т.д).

Показатели и индикаторы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разработаны, проведено общественное обсуждения и внесены в Федеральное собрание Российской Федерации законодательные инициативы по изменениям федерального законодательства, обеспечивающие легитимное развитие инфраструктуры цифрового здравоохранения 100% ФОИВ в сфере здравоохранения внесены изменения в порядки и протоколы оказания медицинской помощи регулирующие использование технологий цифрового здравоохранения при оказании медицинской помощи 100% 100% 100% Обеспечено наполнение семантического ядра на основе гармонизированных российских и международных справочников, классификаторов, тезаурусов и онтологий, для совместного использования информационных медицинских ресурсов и стандартизации взаимодействия врачей и пациентов 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% Создана инфраструктура функционирования цифровых медицинских сервисов 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% Доля оснащения медицинских организаций информационными системами, подключенными к ЕГИСЗ в части предоставления данных для ИЭМК и предоставляющих цифровые медицинские сервисы по мере их создания 80% 90% 100% Доля разработанных и введенных в действие электронных медицинских форм документов от общего числа используемых при оказании медицинской помощи медицинских документов 30% 50% 70% 80% 90% 95% 95% 100% Доля введенных в действие электронных форм отчетности, получаемых из информационных систем в сфере здравоохранения от общего числа собираемых ОИВ в сфере здравоохранения документов 20% 40% 60% 70% 90% 95% 95% 100% Доля медицинских организаций, перешедших на электронный медицинский документооборот (формирование и оборот более 95% документов в электронном виде) 20% 30% 40% 50% 70% 90% 95% 100% Разработан и реализован порядок ускоренного трансфера востребованных медицинских цифровых технологий 100% 100% 100% Доля медицинских организаций, использующих СПГПР на рабочих местах врачей 5% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 95% Доля рабочих мест медицинских работников, подключенных к цифровым медицинским сервисам 20% 25% 30% 45% 50% 60% 70% 95% Доля новорожденных с ведением молекулярного «омиксного» профиля в рамках ЭМК от общего числа новорожденных 1% 3% 5% 10% 15% 20% 30% 50% Количество разработанных, произведенных, прошедших процедуры регистрации и внедренных отечественных приборов (датчиков-сенсоров) мониторинга состоянию здоровья пациентов 15 30 200? Доля комплексов образовательных программ среднего специального, высшего и дополнительного образования медицинских специалистов и административных работников, с учетом цифровой трансформации процессов в сфере здравоохранения и необходимости владения навыками применения современных информационных технологий в их профессиональной деятельности от необходимого количества 15% 25% 50% 80% 95% 100% 100% 100% Количество бизнес-инкубаторов и акселераторов созданных институтами развития в области цифровой здравоохранения 1 2 5 8 10 10 10 12 Количество выполненных пилотных проектов и организованных научно-образовательных и научно-производственных кластеров на базе федеральных государственных бюджетных учреждений Минздрава России (Национальных медицинских центров Минздрава России) 1 3 7 13 20 20 20 22 Доля медицинских организаций всех форм собственности, подключенных к региональному сегменту' ЕГИСЗ с использованием шпд 80% 85% 100% Доля врачей, имеющих возможность получить доступ к ИЭМК пациента, при условии его разрешения 30% 50% 80% 90% 100% Доля медицинских организаций всех форм собственности имеющих доступ к сервисам персонифицированного мониторинга состояния здоровья пациентов при условии их согласия 30% 50% 80% 90% 100% Доля медицинских работников, использующих единую систему идентификации в рамках экосистемы цифрового здравоохранения 15% 30% 50% 80% 100%

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К 2020 г. будет реализовано подключение всех медицинских организаций всех форм собственности к широкополосному доступу в интернет (ШПД). Ранее соответствующее поручение Минкомсвязи было дано Владимиром Путиным. Исполнителем проекта станет «Ростелеком», который в 2017 г. получит из федерального бюджета 5,5 млрд руб.

Подключение медицинских организаций к ШПД обеспечит непрерывный гарантированный доступ во всех автоматизированных рабочих местах медицинских организаций к региональным сегментам ЕГИСЗ, хранящим ЭМК граждан соответствующего субъекта.

К 2025 г. 95% всех фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с числом жителей более 300 человек будут подключении к интернету и оборудованы необходимым телемедицинским оборудованием, также доступ к ШПД будет из 95% рабочих мест медицинских сотрудников.

К 2020 г. медицинские работники медицинских организаций всех форм собственности должны будут иметь доступ к информации ИЭМК пациента независимо от места оказания помощи (при условии согласия самого пациента). Результаты оказания медицинской помощи будут фиксироваться медицинской организацией в ЭМК этой организации и в установленном порядке передаваться в ИЭМК данного пациента.

Поддержка отечественных технологий

Для формирования экосистемы цифровой экономики в 2017 г. будет создана рабочая группа и разработана методология формирования семантического ядра – носителя полных и непротиворечивых знаний о предметной области (глоссариев, классификаторов, тезаурусов, онтологий, моделей, стандартов, схем взаимодействия, в том числе международных – Snomed, LOINC, 1CD-10cm, FHIR и др.). К 2025 г. семантическое ядро будет полностью наполнено для совместного использования информационных медицинских ресурсов и стандартизации взаимодействия врачей и пациентов.

В 2018 г. будет определен состав пилотных прикладных медицинских сервисов и медицинских организаций, участвующих в их апробации и внедрении. Будут уточнены требования к инфраструктуре экосистемы цифрового здравоохранения, в том числе на основе открытых протоколов (OpenAPI). Также будут разработаны сервисы личных кабинетов и мобильных приложений пациентов, интегрированные с Порталом госуслуг.

В 2020 г. будет установлен порядок единой системы идентификации физических лиц – участников информационного взаимодействия в рамках экосистемы цифрового здравоохранения – для персонификации медицинской помощи контроля адресности оказания медицинских услуг. К 2022 г. все места оказания медицинской помощи будут оборудованы необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктурой (включая мобильные решения) в рамках единой системы идентификацию.

В текущем году будет определен список наиболее востребованных цифровых медицинских технологий для их локализации. В 2018 г. будет реализован порядок ускоренного трансфера данных технологий, а в нормативных актах будет реализован порядок ускоренной регистрации востребованных технологий (за срок не более 18 месяцев).

Цифровой профиль новорожденных

В 2018 г в пилотных регионах будет внедрена технология ведения молекулярного «омиксного» профиля плода на перинатальном этапе и новорожденных, а также отдельных групп пациентов с одновременным использованием алгоритмов анализа полученных данных и искусственного интеллекта. К 2025 г. у половины новорожденных будет такого рода профиль.

В 2018 г. будут созданы бизнес-инкубаторы и акселераторы в сфере цифрового здравоохранения, в рамках которых будет создана система подготовки команд разработчиков и предпринимателей. К 2025 г. их число достигнет 12. Также будет сформирован пул «национальных чемпионов», чьи «прорывные» технологии будут апробированы в 2018-2020 г.г. в ходе пилотных проектов.

Кроме того, планируется запустить систему грантовой поддержки пилотных проектов и организацию научно-образовательных кластеров на базе Национальных медицинских центров. К 2025 г. будет выполнено 22 таких проекта.

Системы поддержки принятия решения врачами

В 2020 г. будет определен состав интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений (ИСПП) на основе анализа массивов первичных электронных медицинских данных и сертифицированных электронных баз знаний по лечению заболеваний, больших данных деперсонифицированной информации, содержащейся в ЭМК/ИЭМК пациентов.

К 2022 г. ИСПП помогут снизить процент врачебных ошибок более чем на 30% от текущего уровня, к 2025 г. данные системы будут использоваться врачами в 95% медицинских организаций.

Внедрение цифровой медицины потребует и изменений в образовательных программ среднего специального, высшего и дополнительного образования в сфере здравоохранения. В 2019 г. данные комплексы образовательных программ, в соответствие с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт), будут согласованы с Минобрнауки и Минздравом, после чего начнется их внедрение. К 2025 г. все комплексы медицинского образования будут переработаны с учетом цифровой трансформации в здравоохранении и необходимости владения ИТ.