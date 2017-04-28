Путину написали программу: Россия станет «раем» для ИТ-специалистов

Минкомсвязи разработало проект программы цифровой экономики России. По проекту к 2025 г. должна быть осуществлена полная «интернетизация» страны, Россия превращена в «рай» для ИТ-специалистов, увеличено число выпускников ИТ-специальностей созданы 50 «умных городов» и т.д.

Программа «Цифровой экономики» от Минкомсвязи

Замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев на конференции «Вызовы цифровой экономики России» в Сколково представил проект программы «Цифровая экономика РФ».

Идею разработки этого документа выдвинул Президент России Владимир Путин, затем соответствующее поручение министерству было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ уже разослан федеральным органам исполнительной власти на согласование, а 11 мая 2017 г. его рассмотрит правительство.

Программа (ее текст имеется в распоряжении CNews) содержит конкретный набор мероприятий и запланированные цели от их реализации сроком до 2025 г. Под цифровой экономикой авторы документа подразумевают «экономический уклад, характеризующийся переходом на качественно новый уровень использования ИКТ во всех сферах социально-экономической деятельности».

«С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики, образование, возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным система и сервисам, - говорится в документе. - Данные становятся новым активом, причем главным образом за счет их альтернативной ценности».

Восемь направлений развития

Документ состоит из восьми разделов: государственное регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, «умный город» и цифровое здравоохранение.

Путину обещают, что к 2025 г. Россия станет «раем» для ИТ-специалистов.

На граждан, начиная со школы, будет заводиться цифровое трудовое досье

Среди целей программы значится образование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития ИТ, недискриминационного доступа к данным и к их обработке (при условии обеспечения прав из владельцев), а также экономической деятельности и трудовых отношений, связанных с использованием ИКТ. Также должна быть создана современная безопасная инфраструктура цифровой экономики, обеспечивающая информационное взаимодействие личности, социально-экономических институтов и государства, устойчивая к внутренним и внешним угрозам.

Информационная инфраструктура должна обеспечивать возможность оказания новых цифровых услуг на внутреннем и внешнем рынках, удовлетворяя потребности бизнеса, государства и граждан в надежных, доступных, безопасных и экономически эффективных коммуникациях, вычислительных мощностях, информационных системах и сервисах. Инфраструктура должны быть создана с приоритетом использования отечественных технологий и обеспечить системный сбор, передачу, хранение и обработку данных с учетом прав и законных интересов их субъектов и владельцев.

Доступный спутниковый интернет в глубинку

К 2025 г. во всех российских городах с числом жителей от 1 тыс. человек будет организовано 100% проникновение широкополосного доступа в интернет, а в городах с числом жителей от 300 тыс. человек уже будут запущены сотовые сети пятого поколения (5G). В труднодоступных районах будут оказываться услуги доступа в интернет через спутники и беспилотники по доступным ценам.

Планируется сформировать эффективную систему управления исследованиями и разработками (ИиР), обеспечивающую координацию усилий основных игроков, и создать механизмы поддержки экспорта результатов ИиР одновременно с механизмом стимулирования зарубежного патентования. При этом должна быть налажена кооперация между вузами, производственными объединениями и научными организация.

Ожидается, что на базе ИиР заработает не менее десяти цифровых платформ. К 2025 г. рост числа патентов в области ИКТ составит 50%. Также планируется создать сеть центров коллективного пользования цифровым оборудованием и уникальными научными установками и не менее 10 новых полигонов для отработки «сквозных технологий». К 2025 г. доля организация, использующих стандарты информационной безопасности и методики оценки рисков в этой сфере составит 50%.

Привлекательное место для ИТ-специалистов

Программа предполагает, что Россия станет привлекательным местом для ИТ-специалистов. Будет обеспечена правовая, технологическая и организационно-экономическая поддержка их труда и привлечения новых работников, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья, старшего возраста и высвобождающихся в экономике. Также будет упрощено привлечение в цифровую экономику России зарубежных соотечественников и иностранных специалистов с необходимыми компетенциями.

Механизмы подготовки, повышения квалификации, самообразования в области цифровой экономики будут работать в течение всей жизни гражданина. Система аттестации компетенций цифровой экономики вариативна и согласована с профессиональными и образовательными стандартами. Доля государственной итоговой аттестации выпускников, проходящей с использованием цифровых инструментов, к 2025 г. составит 40%.

«Персональная цифровая траектория»

Система основных образовательных программ в области цифровой экономики будет обеспечивать современную грамотность населения с индивидуальной поддержкой талантливых обучающихся. На всех уровнях образования будет реализовываться персонализация, гибкое проектирование и соединение различных образовательных и трудовых траекторий.

Количество выпускников будет соответствовать потребностям цифровой экономики. К 2025 г. в России будет 100 тыс. выпускников высшего образования – профессионалов в области ИТ и 500 тыс. выпускников высшего и среднего профессионального образования с навыками в области ИТ на мировом уровне. Кроме того, Минкомсвязи создаст 50 организаций среднего профессионального образования в области цифровой экономики.

Обучающиеся, начиная со школы, будут вовлекаться в трудовой процесс в сфере ИТ. Трудовая деятельность гражданина будет фиксироваться в его цифровой персональной траектории развития. Данные из нее будут учитываться при прохождении аттестации, планирования продолжения образования и трудовой деятельности. К 2025 г. цифровая запись персональной траектории развития будет у 80% трудоспособного населения.

Государственные и муниципальные услуги для граждан и организаций будут предоставляться на основании данных из государственных информационных систем в проактивном режиме (с согласия заявителя), в реальном времени и по экстерриториальному принципу, в том числе с использованием коммерческих сервисов. Издержки организаций при предоставлении отчетности и взаимодействии с контрольно-надзорными органами будут снижены за счет перехода на дистанционное и электронное взаимодействие.

В государственном управлении будет повышена эффективность за счет перехода на преимущественно электронный обмен документами и автоматизации. Также планируется создание национальной инфраструктуры цифрового доверия и механизмов трансграничного обмена сведениями и документами внутри Евразийского экономического содружества (ЕАЭС). Доля услуг, предоставляемых в электронном виде, в 2025 г составит 80%, а доля форм отчетности, предоставляемой однократно только в электронном виде, к этому моменту будет 100%.

50 «умных городов» и «цифровая демократия»

В России появится несколько десятков «умных городов» - инновационных городов, в которых за счет технических и организационных мероприятий, достигается максимально возможное качество управления ресурсами и предоставления услуг, создаются устойчивые благоприятные условия проживания, пребывания и деловой активности. В перспективе «лучшие практики» могут быть тиражированы на территорию России и стран ЕАЭС. К 2025 г в «умных городах» России будет проживать 50 млн человек.

Также планируется массовое внедрение интегрированных цифровых платформ управления топливно-энергетическими, водными, транспортными и другими ресурсами. Снижение объема коммерческих потерь электрической энергии к 2025 г. по сравнению с 2017 г. составит 5%.

Жители городов будут активно вовлечены в их управление, решения будут приниматься с учетом высказанных на специальных цифровых площадках мнений граждан. Широкое распространение получит практика мониторинга общественного мнения и удовлетворенности граждан с использованием цифровых сервисов анализа.

Гражданам будет оказываться оказывается своевременная, необходимая и качественная медицинская помощью с использованием цифровых медицинских сервисов. За счет этого средняя продолжительность жизни увеличивается до 76 лет, а активный и трудоспособный возраст увеличивается на 5-6 лет после достижения пенсионного возраста.