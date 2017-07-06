Минкомсвязи представило Владимиру Путину программу «Цифровая экономика»

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам представил Владимиру Путину разработанную министерством программу «Цифровая экономика». В заседании приняли участие члены Правительства РФ, полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что главная идея программы «Цифровая экономика», или экономики данных, состоит в том, чтобы создать в России определенный набор условий для запуска и ускорения цифровизации привычного жизненного и экономического уклада. Министр напомнил, что еще десять лет назад не существовало смартфонов, с помощью которых граждане сегодня выходят в интернет. Еще пять лет назад не было технологии мобильного скоростного доступа в интернет, которую мы называем 4G, или LTE.

«Эти процессы ускоряются, технологическая цифровая гонка набирает свои обороты. Мы переживаем настоящую технологическую, телекоммуникационную революцию, — сказал Николай Никифоров. — Десятки миллионов граждан России так быстро привыкают к ежедневному и даже ежечасному использованию мобильного интернета, мобильных устройств, онлайн-платежей, что не замечают, как окружены десятками различных автоматических датчиков в нашей привычной жизни, которые собирают и передают информацию».

Николай Никифоров предложил начать реализацию программы «Цифровая экономика» с таких социально значимых сфер как здравоохранение, государственное управление и «умный город». Он подчеркнул, что этими сферами программа не ограничится, изменения будут проходить и в других отраслях, набор конкретных отраслей, где будут реализовываться приоритетные проекты, постепенно будет расширяться.

Глава Минкомсвязи отметил, что все отрасли народного хозяйства меняются под влиянием цифровой трансформации. Он подчеркнул, что для того чтобы Россия смогла занять лидерские позиции в процессах цифровой трансформации, необходимо создать принципиально новые условия регуляторики. «Нам нужна среда, в которой мы помогаем и ускоряем процессы цифровой трансформации, чтобы Российская Федерация была той юрисдикцией, куда мечтают прийти разработчики перспективных цифровых технологий: разрабатывать, обкатывать их именно здесь, в России, и в перспективе предлагать эти решения уже на экспорт», — сказал Николай Никифоров.

«Успешное развитие цифровой экономики будет происходить только тогда, когда люди обладают нужными знаниями, опытом. Это не только разработчики программного обеспечения, это переоценка всего подхода к специалистам высокой квалификации во многих сферах», — сказал он. В России сегодня примерно 500 тысяч программистов, они занимают лидирующие позиции на самых различных международных соревнованиях. Однако должный технологический задел можно обеспечить, если в сфере информационных технологий будет задействован миллион специалистов. Важной составляющей цифровой экономики страны являются также российские цифровые платформы и сквозные цифровые технологии.

Глава Минкомсвязи России сообщил, что для обеспечения глобальной конкурентоспособности национальной экономики необходима консолидация партнеров, в том числе на международном уровне. Эта работа уже активно ведется на разных площадках. Так, в конце июля в Китае состоится третья встреча ИКТ-министров стран БРИКС, главной повесткой которой станет создание конкурентного мирового рынка информационных технологий.

Министр сообщил, что реализация программы «Цифровая экономика» составляет около 100 миллиардов рублей, значительная часть средств при этом уже содержится в расходах федерального бюджета. «Сама программа “Цифровая экономика”» — это не операционный документ, это фиксация наших целей на 2024 год, к которым мы должны немедленно начать стремиться двигаться. А двигаться к ним будем в рамках уже операционного документа, так называемого скользящего трехлетнего плана», — сказал Николай Никифоров.