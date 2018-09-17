Назван новый бюджет «Цифровой экономики»

Глава Минкомсвязи озвучил бюджет цифровой экономики — в следующие пять лет на нее выделят 2,16 трлн руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил протест против ее чрезмерного регулирования, которое, по его мнению, будет сдерживать развитие инноваций.

Бюджет и регулирование цифровой экономики

Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. составит 2,16 трлн руб. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором был рассмотрен паспорт программы, передает РБК. Он уточнил, что 1,08 трлн руб. — это дополнительные бюджетные средства, и что такую же сумму планируется привлечь из внебюджетных источников.

На этом же заседании премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался против избыточного регулирования в сфере цифровой экономики. По его словам, чрезмерное регулирование будет сдерживать развитие технологий в этой области.

«Но я неоднократно говорил: регулирование должно быть экономичным. Мы не должны ставить перед собой цель все зарегулировать, потому что в противном случае это будет сдерживающим фактором, а не стимулом к развитию цифровых технологий. Иными словами, регулирование здесь должно быть необходимым и достаточным».

По мысли премьера, цифровая экономика нуждается в современном регулировании. Медведев упомянул, что для этого в России должны сложиться «благоприятные конкурентные условия для участников цифровой среды». Кроме того, должны быть сформированы единые требования к различным электронным операциям.

Задачу законодательства премьер видит в стимулировании инноваций и привлечении инвестиций в проекты. Медведев также упомянул о необходимости выработки правил использования современных финансовых технологий, которые должны упростить получение финансирования для малых и средних предприятий.

Премьер также сообщил, что в следующие шесть лет на выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» планируется выделить «очень значительную сумму». Он уточнил, что речь идет в общей сложности о нескольких триллионах рублей, если учитывать все источники финансирования.

Сколько стоит цифровая экономика

Напомним, в конце 2017 г. прежний глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что необходимый объем финансирования программы «Цифровая экономика» составит 520 млрд руб.

Премьер Дмитрий Медведев оценил цифровую экономику в несколько триллионов рублей

В начале августа 2018 г. РБК писал со ссылкой на имеющийся у него проект документа Минкомсвязи, что бюджет «Цифровой экономики» до 2024 г. может превысить 3,5 трлн руб. К тому моменту Николай Никифоров уже не занимал пост главы министерства — министром связи и цифрового развития стал Константин Носков.

Через несколько дней куратор цифровизации российской экономики Максим Акимов сообщил, что на «Цифровую экономику» из бюджета будет выделено порядка 1 трлн руб. за пять лет. В начале сентября он повторил свои слова, уточнив, что речь идет о сумме немногим более 1 трлн руб. на реализацию программы сроком до 2024 г.

Статус национального проекта

Напомним, в мае 2018 г. Президент России дал правительству поручение внести в программу «Цифровая экономика» необходимые изменения, чтобы она могла получить статус национальной. Предполагается, что в программе появится шестое направление — госуправление.

В новом виде программа должна быть представлена до 1 октября Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт национального проекта «Цифровая экономика» предполагалось рассмотреть 3 сентября на заседании президиума Совета, однако рассмотрение было перенесено на более поздний срок.

Утверждение программы «Цифровая экономика» произошло в конце июля 2017 г. В нынешнем виде она насчитывает пять направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов и информационная инфраструктура.