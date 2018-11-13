На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС

Адаптированные дистрибутивы «Альт Линукс» стали предустанавливать на продукцию МЦСТ на ее процессорах «Эльбрус». Ранее на это «железо» непосредственно ставились только ОС «Эльбрус» и система реального времени «Нейтрино» — с ограниченными возможностями.

«Альт Линукс» для «Эльбруса»

Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО» при поддержке МЦСТ — разработчика российских микропроцессоров — выпустила версии своих ОС «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» для предустановки на отечественную вычислительную платформу «Эльбрус». Они станут первыми предлагаемыми заказчикам МЦСТ сторонними операционными системами широкого применения, работающими с системой команд процессоров «Эльбрус» непосредственно, а не в режиме так называемой бинарной трансляции.

«“Эльбрус” имеет свою уникальную систему команд, позволяющую значительно повысить производительность процессора, например выполнение нескольких команд за один такт, — пояснил CNews гендиректор “Базальт СПО” Алексей Смирнов. — Но этот процессор может работать и в режиме совместимости с процессорами Intel. Для этого в него встроена система динамической бинарной трансляции, которая программу, собранную для процессора Intel, конвертирует в ходе выполнения в коды для процессора “Эльбрус”. В противоположность этому нативная сборка (то есть сборка под “Эльбрус”, а не под Intel) позволяет при выполнении программы избежать конвертирования из кодов одного процессора в коды другого».

Ранее непосредственно на «Эльбрусах» работала только собственная операционная система широкого применения МЦСТ — ОС «Эльбрус». Правда, в МЦСТ в разговоре с CNews, уточнили, что также непосредственно под платформу организации в 2015 г. была адаптирована ОС «Нейтрино» компании «СВД встраиваемые системы», однако она является исключительно специализированной.

«Альт Линукс» начали предустанавливать на «Эльбрусы»

«Нейтрино» представляет собой так называемую ОС реального времени. В отличие от операционных систем общего назначения (таких как Windows и Linux) она призвана реагировать (крайне оперативно) не на действия пользователя, а на внешние события. То есть главная сфера ее применения — это приборы, работающие в том числе в автоматическом режиме, например, установленные на промышленных станках или на транспорте.

Что же касается ОС «Эльбрус», то Алексей Смирнов считает, что в сравнении с ней ОС «Альт», созданная компанией, которая специализируется на выпуске дистрибутивов, обладает более широкими возможностями для пользователей. В частности, на ней можно развернуть контроллер Active Directory и другие сетевые сервисы, комплект офисных приложений, базы данных и пр.

Партнерское соглашение «Базальта СПО» и МЦСТ

Напомним, о создании версий своих ОС под «Эльбрусы», компания «Базальт СПО» объявила в начале июня 2018 г. Теперь партнеры заключили дистрибьюторское соглашение, согласно которому МЦСТ получает права на реализацию дистрибутивов ОС «Альт» для платформы «Эльбрус» в России. В результате потребители получат готовое базовое решение для развертывания рабочих мест и серверных мощностей.

Версии ОС будут поставляться в качестве опционального предустановленного ПО в составе аппаратно-программных комплексов на базе «Эльбрусов», а также в виде отдельного продукта.

ОС «Альт» уже доступны для всех массовых моделей ПК и серверов «Эльбрус», которые выпускаются сегодня: рабочих станций «Эльбрус 401-PC», «Эльбрус 801-PC», «Эльбрус 101-PC», серверов серий «Эльбрус-4.4», «Эльбрус-802», «Эльбрус-804» и ноутбуков «Аквамарин» на базе «Эльбрус-1С+». «Продукт “Альт рабочая станция” в текущей версии дает возможность обеспечить одновременную работу двух операторов на одном компьютере модели “Эльбрус 801-PC”», — добавляют в «Базальте СПО».

В распоряжение пользователей предоставляются регулярно обновляемые дистрибутивы, репозиторий, документация и универсальный спасательный образ (rescue disc) для двух поддерживаемых поколений процессоров — «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С»/«Эльбрус-1С».

«Возникло нормальное разделение труда, — прокомментировал CNews партнерство Алексей Смирнов. — МЦСТ может сосредоточиться на поддержке процессора, а также на комплекте разработчика (SDK), а “Базальт СПО” развивает свои промышленно выпускаемые ОС, основанные на собственном репозитории».

В «Базальте» цены на ОС «Альт» под «Эльбрус» ничем не отличаются от версий под архитектуру x86. «Думаю, что уже в ближайшее время решения на “Эльбрусах” с предустановленным ПО “Базальта СПО” будут использованы в госсистемах, критической инфраструктуре, в силовых ведомствах», — резюмирует Смирнов.