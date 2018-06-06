Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для северов на «Эльбрусах»

«Базальт СПО» совместно с МЦСТ и входящим в ростеховский концерн «Автоматика» Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука выпустил ОС «Альт» для непосредственной работы на серверах и рабочих станциях, реализованных на российских процессорах «Эльбрус».

Дистрибутив «Базальта» для «Эльбрусов»

Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО» выпустила дистрибутив отечественной программной платформы ОС «Альт» на базе ядра Linux, предназначенный для работы на отечественных процессорах с архитектурой «Эльбрус».

Как пояснили CNews в «Базальте», техническая возможность интеграции ОС компании с «Эльбрусами» существовала и ранее, однако полноценный продукт, включающий операционную систему и набор прикладных программ, появился именно сейчас.

Все ПО работает в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус»), что обеспечивает более высокую производительность по сравнению с режимом бинарной трансляции, который позволяет запускать программы, собранные под процессоры стандартной архитектуры x86.

Гендиректор «Базальта» Алексей Смирнов сообщил CNews, что на данный момент с разработчиками «Эльбрусов» — МЦСТ и Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») — достигнута договоренность о предустановке новой ОС на серверы и рабочие станции для их заказчиков. Этот факт, с точки зрения Смирнова, для его компании имеет особое значение в контексте того, что у МЦСТ и института есть собственная ОС «Эльбрус».

Некоторые подробности и ожидания

По данным разработчиков, новый дистрибутив адаптирован для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и персональных компьютерах «Эльбрус-401» и «Эльбрус-801» производства Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука.

Для «Эльбрусов» создан дистрибутив «Базальта»

Представитель МЦСТ Константин Трушкин в разговоре с CNews сообщил, что пока не готов назвать имена конкретных заказчиков на продукцию своей компании с предустановленной новой ОС. «Мы рассчитываем на заказы госсектора, в частности, сферы образования», — добавил он.

«Ожидаем, что процессор “Эльбрус”, производительность которых за последние годы заметно выросла, в скором времени будет поддерживаться и международным сообществом разработчиков свободного программного обеспечения наряду с архитектурами x86/x86-64, ARM, MIPS.», — говорит Алексей Смирнов.