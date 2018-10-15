Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая

В Минкомсвязи посчитали необходимым еще раз пересмотреть текст проблемного законопроекта, касающегося инфраструктуры электронного правительства. Прошлая команда министерства очень затянула с его разработкой, не сумев с первого раза внести документ в Правительство.

Доработка проблемного законопроекта

Новая команда Минкомсвязи под руководством Константина Носкова решила доработать законопроект, касающийся инфраструктуры электронного правительства, с которым долго не могла справиться команда Николая Никифорова. Документ вносит изменения в законы «Об информации», «Об организации предоставления госуслуг» и «О контрактной системе в сфере закупок».

«У законопроекта была сложная судьба, за его разработку принялись еще в 2013 г., — отмечает директор правового департамента Минкомсвязи Роман Кузнецов. — Первоначально в нем было две нормы — про облачные вычисления и хранение сведений, которые нужны в работе более чем одного ведомства. Впоследствии туда по поручению Президента и Правительства были добавлены положения про архитектуру электронного правительства, связанные в том числе с необходимостью обеспечить внебюджетное финансирование использования такой инфраструктуры».

Напомним, что первую версию данного законопроекта в министерстве разработали к концу 2016 г., и уже тогда можно было констатировать, что чиновники опаздывали с ним как минимум на год.

Константин Носков (слева) и Владислав Онищенко — руководитель Аналитического центра при Правительстве (фото: АЦ)

Как пояснили CNews в Минкомсвязи, первую версию два года назад внести в Правительство не удалось. После этого была разработана вторая версия, которая находилась в стадии внесения в Правительство, однако министр посчитал нужным ее отозвать для доработки. Несмотря на то, что формально все возможные варианты обсуждений документа уже были пройдены, в министерстве решили собрать дополнительные рекомендации. «Меня несколько удивило общее согласие с нормами, заложенными в законопроекте, на прошедших этапах работы, — говорит Константин Носков. — Хотелось услышать мнение экспертного сообщества».

Первое экспертное обсуждение документа состоялось в Москве 15 октября 2018 г. на площадке Аналитического центра при Правительстве России (АЦ) — с участием представителей различных министерств и ведомств, регионов и бизнеса.

Что сейчас содержит рассматриваемый документ

Как поясняет Роман Кузнецов, в существующей версии документа прописаны исчерпывающий состав инфраструктуры электронного правительства (портал госуслуг, СМЭВ, ЕСИА и пр.) и минимальные требования к содержанию ее элементов. Также вводятся требования о поэтапном переходе информсистем органов власти на эту инфраструктуру до 2024 г., устанавливается запрет на создание дублирующих информсистем, определяются требования по использованию услуг государственной облачной инфраструктуры, закрепляются особые требования к организации, которая должна обеспечить работу с инфраструктурой.

При этом устанавливается возможность для этой организации оказывать с помощью инфраструктуры коммерческие услуги, которые не относятся к деятельности органов власти, — с привлечением внебюджетного финансирования. «Но при этом средства, полученные исполнителем, уменьшают размер выплат ей из бюджета», — подчеркивает Кузнецов.

Также явным образом закрепляется возможность обеспечивать создание, развитие и эксплуатацию информсистем органов власти не только в рамках госзакупок и концессионных соглашений, но и в формате исполнения так называемых госзаданий, адресованных госорганизациям. «Это другая бюджетная ветвь удовлетворения потребностей органов власти», — указывает Кузнецов.

С точки зрения статс-секретаря и замминистра Минкомсвязи Олега Пака, в законопроекте есть три главные новеллы. Первая из них касается определений облачных вычислений. Про них все давно говорят, но с точки зрения действующего законодательства такого понятия сейчас не существует. В документе под ними предлагается считать «информационные технологии, обеспечивающие дистанционную обработку данных более чем одной информационной системы».

Другая важная новелла касается вышеупомянутого запрета на дублирование информсистем, а третья — разрешения для организации, развивающей инфраструктуру электронного правительства, оказывать с ее помощью коммерческие услуги. Как можно было заключить со слов Олега Пака, необходимость в коммерциализации инфраструктуры возникла в связи с многократно увеличившейся на нее нагрузкой.

«Все коммерческие участники, банки пользуются инфраструктурой бесплатно, а государство несет расходы, создавая дополнительные вычислительные мощности, привлекая обслуживающих специалистов, — указывает он. — Нужны источники компенсирования этих расходов».

Отметим, что в законопроекте прямо не указано название организации, которая станет заниматься развитием инфраструктуры. Это должен быть «оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем две трети субъектов РФ». Однако в ходе дискуссии все ее участники подразумевали под этим определением «Ростелеком», который по факту отвечает за инфраструктуру все последние годы. Какого рода коммерческие услуги он сможет предложить гражданам, вопрос пока открытый.

Критика и рекомендации

В процессе обсуждения предельно жесткой критики существующего текста законопроекта не прозвучало. Правда, например, советник руководителя АЦ Андрей Белозеров считает, что отдельные законодательные конструкции, касающиеся запрета на дублирование информсистем, являются избыточными (все и так запрещено в рамках бюджетного кодекса), в то время как в отношении определения облачных вычислений, по его мнению, требуется отдельный закон.

Гендиректор компании «Ай ти инвест» и директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух обращает внимание на то, что требования об использовании поставщиками облачных услуг программ из Реестра российского ПО при Минкомсвязи, в документе прописано, а аналогичные требования к оператору нет. «Если уж мы ему даем такое преимущество — быть единственным на всю страну, то пусть развивает отечественную индустрию», — полагает он. На текущий момент, по данным Ильи Массуха, в некоторых элементах инфраструктуры электронного правительства используется преимущественно зарубежное ПО.

Директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан в ходе обсуждения похвалила определение понятия облачных вычислений, однако заявила, что множество других терминов в законопроекте требуют корректировки.

Вопрос того, что будет с развитой электронной инфраструктурой ведомств (к таким можно отнести, например, инфраструктуры Казначейства России, департаментов и ведомств Москвы и Татарстана), после принятия законопроекта — перейдут ли они на единую платформу — вызвала оживленную реакцию представителей Татарстана, Мордовии, Перми и ряда других регионов-участников совещания.

Высказывались и предложения о том, чтобы в определении единого поставщика услуг по предоставлению платформы облачных вычислений сделать исключения для региональных государственных информсистем и заменить необходимостью соответствия требованиям Минкомсвязи, сделав таким образом «акцент на интеграцию». В целом представители субъектов неоднозначно отнеслись к предложению о едином поставщике услуг. Некоторые допустили такую возможность, но настаивали на необходимости законодательного уточнения его обязанностей.

Кроме того отдельные представители бизнеса выразили мнение о том, что наличие единственного поставщика услуг на федеральном уровне затормозит развитие цифровой экономики, создаст бюрократические препоны и негативно скажется на коммерческом секторе в целом.