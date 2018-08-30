Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого

Принятый в 2016 г. и проваленный к 2018 г. правительственный план гарантированных закупок гражданской отечественной микроэлектроники переформатирован. Плановые закупки теперь начнутся с «чистого листа», охватив период работы действующего Правительства, — с 2018 по 2024 гг.

Корректировка плана закупки российских чипов

Как выяснил CNews, принятый в России в середине 2016 г. план гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники на перспективу до 2018 г., который по итогам первых полутора лет премьер-министр Дмитрий Медведев по сути признал проваленным, будет существенно трансформирован. Новая редакция плана подразумевает реализацию проекта «с чистого листа» — документ охватит временной интервал с 2018 по 2024 гг. Он, отметим, совпадает с официальным периодом работы действующего состава Правительства и «отсекает» период деятельности разработавшей план прошлой команды Минкомсвязи под руководством Николая Никифорова.

О корректировке плана стало известно из пояснительной записки МВД к проекту приказа, касающегося внедрения электронных водительских прав, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В записке, датированной 22 августа 2018 г., отмечалось, что финансирование задуманных ведомством нововведений «уже предусматривается» в рамках реализации плана на 2018-2024 гг.

Факт корректировки плана CNews подтвердили в Минкомсвязи. «Новая редакция плана действительно подготовлена, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Она разрабатывалась под руководством министерства. Министерство является координатором его реализации, как и прежде. План пока не утвержден». Когда именно разрабатывался план, в Минкомсвязи не уточнили.

От плана гарантированных госзакупок российских чипов власти отсекут два провальных года

Отметим, что в начале февраля 2018 г. представитель пресс-службы Минкомсвязи Дмитрий Захаров сообщил CNews, что за исполнение плана закупок отечественных чипов отвечают министерства-заказчики, а координация реализации плана возложена на правительственную комиссию по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. На тот момент ее ответственным секретарем был Никифоров. Новый состав комиссии на сайте Минкомсвязи не представлен.

Что известно о новой версии плана

Вопрос CNews о возможности ознакомиться с новой версией плана в Минкомсвязи оставили без ответа. В этой связи публично доступная информация о подготовленном документе исчерпывается сведениями о сроках, количественных показателях и объемах вышеупомянутого проекта МВД, связанного с водительскими правами с использованием электронных чипов.

В 2018 г. планируется выпустить 10 тыс. водительских карточек с чипами. Далее с 2019 по 2024 гг. ежегодно намечено выпускать по 18 млн карточек, но при этом запланированное финансирование год от года станет увеличиваться. Так, в 2019 г. на одно и то же число прав предполагается потратить 4,9 млрд руб., в 2020 г. — 5,12 млрд руб., в 2021 г. — 5,37 млрд руб., в 2022 г. — 5,62 млрд руб., в 2023 г. — 5,87 млрд руб., в 2024 г. — 6,13 млрд руб. «При этом, обеспечение финансирования затрат на указанные цели в 2018 году будет обеспечено за счет средств МВД», — говорится в документах силовиков.

Данная ремарка МВД выглядит несколько странно, потому что в старой (но утвержденной и не отмененной пока) версии плана финансирование закупок карточек с чипами в 2018 г. уже было предусмотрено, причем в объеме не 10 тыс. изделий, а сразу 18 млн.

В этой связи подчеркнем, что в старой версии плана подразумевалось, что электронные права начнут закупаться еще в 2017 г. — опять же в объеме 18 млн штук. Поэтому, то что МВД сейчас хочет приобрести в 2018 г. только 10 тыс. карточек, очевидно говорит о том, что в 2017 г. по этому направлению плана, как и по больше части остальных (подробности — ниже) ничего закуплено не было.

Еще один примечательный момент связан с тем, что на 18 млн карточек и в 2017, и в 2018 гг. ранее планировалось потратить по 7,3 млрд руб. Поэтому в контексте приведенного выше запланированного финансирования новая версия плана, как минимум на этом направлении, подразумевает большую экономическую эффективность расходования бюджетных средств.

Предыстория вопроса

Одобрение первой версии плана состоялось 5 апреля 2016 г. — в соответствии с тематическими поручениями Президента России Владимира Путина и главы Правительства Дмитрия Медведева. Документ был принят на заседании вышеупомянутой правительственной комиссии по ИТ. Мероприятие прошло под председательством Медведева, который позже, в мае 2016 г., подписал соответствующие официальные документы.

В феврале 2018 г. CNews установил, что в течение 2016-2017 гг. план практически не исполнялся. Несколькими днями позже на заседании комиссии по ИТ Дмитрий Медведев представил данные, принципиально подтвердившие выводы редакции. «План выполнен в количественном измерении на 13% за 2017 год», — сообщил он.

Что собой представлял план раньше

Первая версия плана (скачать с сайта CNews) содержала несколько разделов. В его основной части помимо МВД фигурировало еще четыре министерства, одно из которых — ФМС — к настоящему моменту упразднено.

По линии МВД в этом разделе как раз был прописан проект выпуска водительских удостоверений нового поколения. В графе разработчиков и потенциальных производителей указан «Микрон». Непосредственным производителем готовых документов — «Гознак».

По линии Минздрава в плане указан проект выпуска электронного полиса обязательного медицинского страхования. В 2016 и 2017 г. их должно было появиться 6 млн и 3 млн штук соответственно, а также еще 2 млн в 2018 г. В 2016-2017 гг. на это предполагалось потратить ориентировочно 2,1 млрд руб. В 2018 г. — 511 млн руб. Разработчиками чипов заявлены «Микрон» и «Анстрем-Т». Непосредственным производителем готовых документов — «Гознак».

По линии Минобороны и МЧС предполагалось появление персональных электронных карт и электронных жетонов военнослужащего. У Минобороны должно было появиться по 650 тыс. комплектов в 2017 и 2018 гг. (на 585 млн руб.), у МЧС — 1 тыс. в 2017 г. (на 1,5 млн руб.) и 200 тыс. в 2018 г. (на 300 млн руб.). Производители электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т».

Еще один пункт основной части плана касался Федеральной миграционной службы (ФМС), которая была упразднена в один день с одобрением плана — 5 апреля 2016 г., а ее функции переданы в МВД. В этой части документа говорилось о выпуске паспортно-визовых документов нового поколения. Планировалось, что документов с чипами должно было появляться ежегодно по 2 млн штук с бюджетными расходами на них на уровне 430 млн руб. в год. Разработчики электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т». Непосредственный производитель готовых документов — «Гознак». При этом только в этом разделе были отдельно прописаны расходы на гознаковские бланки (сами по себе электронной продукцией не являются) — по 3,1 млрд руб. ежегодно.

Второй раздел плана имел название «Прогноз потребностей в закупках изделий микроэлектроники… негосударственными организациями за счет внебюджетных средств». В нем фигурируют две структуры. По линии Минприроды предполагался к реализации проект маркировки ценных пород древесины. В его рамках в 2017 г. предстояло закупить 400 тыс. чипов, в 2018 г. — 800 тыс. Производители электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т». Объем финансирования указан не был. Источниками финансирования были прописаны «хозяйствующие субъекты».

По линии Центробанка планировался выпуск карт платежных систем — до 2 млн штук в 2016 г., от 15 млн до 24 млн в 2017 г. и от 13 млн до 20 млн в 2018 г. Производители чипов и источники финансирования — те же.

Последний раздел плана назывался «Проект обеспечения МВД России вычислительными устройствами и аппаратно-программными комплексами». Предполагалось, что серверов на базе процессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ в 2016 г. силовики закупят 216 штук за 216 млн руб., в 2017 и 2018 гг. — по 8,5 тыс. суммарно за 17 млрд руб. Кроме того, подразумевалось, что рабочих станций на базе процессоров «Байкал-Т1» силовики в 2016 г. купят 10 тыс. штук за 273 млн руб., в 2017 и 2018 гг. — по 50 тыс. штук суммарно на 2,73 млрд руб.