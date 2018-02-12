Медведев подтвердил выводы CNews: Государство не в состоянии закупить российскую микроэлектронику

Медведев подтвердил провал плана закупок российской микроэлектроники

План гарантированных закупок российской гражданской микроэлектроники по итогам 2017 г. практически полностью не исполнен. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. «План выполнен в количественном измерении на 13% за 2017 год», — сообщил он.

Отметим, что эта оценка полностью подтверждает недавние выводы, сделанные CNews в рамках детального изучения данного вопроса. По информации редакции, в 2017 г. при планах государства закупить отечественные чипы как минимум на 18,6 млрд на публичных тендерах прослеживаются закупки электроники в лучшем случае только на 349 млн руб.

Что не было закуплено

«Мы сориентировали российских производителей и государственных заказчиков на закупку микроэлектроники, утвердили план, — отметил Медведев. — Есть документы с электронными носителями, которые разрабатываются с использованием микрочипов, сделанных в России. Это электронный полис обязательного медицинского страхования, паспортно-визовые документы, банковские карты, естественно. Российские комплектующие должны использоваться и для производства серверов и компьютеров».

Дмитрий Медведев (в президиуме) подтвердил факт неисполнения плана гарантированных закупок российской микроэлектроники

По мнению Медведева, выделенные на закупку отечественных микросхем средства можно считать значительными. «Скажем прямо, расходуются они плохо», — дал глава Правительства России свою оценку исполнения рассматриваемого проекта.

«Мы обсуждали с некоторыми коллегами, которые присутствуют за этим столом: там есть и субъективные, наверное, причины, и объективные, — добавил Медведев. — Но это как раз та ситуация, когда вроде и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы. Думаю, что здесь проблемы в том числе организационного плана. Их надо изжить».

Что еще Медведев считает проблемами на пути цифровизации

Вышеупомянутую тему Медведев затронул в контексте обсуждения принятой в 2017 г. госпрограммы «Цифровая экономика». При ее рассмотрении премьер-министр также отметил необходимость совершенствования систему образования, чтобы она могла обеспечить цифровую экономику грамотными кадрами. «У нас должно появиться больше выпускников университетов, которые обладают базовыми компетенциями цифровой экономики, — сказал он. — Больше выпускать ИТ-специалистов и больше тех, кто уверенно пользуется этими технологиями. Важно, чтобы у людей появилась мотивация осваивать новые направления, которые востребованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и работодателей. Им самим выгодно, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания. А крупные компании, в том числе с государственным участием, могли бы создавать обучающие сервисы, курсы».

Еще одной темой, затронутой Медведевым, стало импортозамещение софта. «Для поддержки наших разработчиков мы установили ряд ограничений по допуску иностранного софта к участию в госзакупках, — напомнил он. — Муниципальные и государственные заказчики могут приобретать лишь программы, которые есть в специальном реестре. Надо усовершенствовать, кстати, правила ведения этого реестра. Надо, чтобы там учитывались новые программы, которые созданы именно в России, а не только то, что право собственности на такое программное обеспечение принадлежит российским компаниям. Но это следует обсудить, потому что здесь есть и плюсы и минусы».

Глава Правительства России отдает себе отчет в том, что за госорганами сохраняется право приобретать зарубежное ПО, если в реестре отсутствуют адекватные аналоги, но считает недопустимым подобные закупки при наличии российских программ, которые схожи по функциональности.

«За этим нужно следить, в том числе и Минкомсвязи, — уверен он. — Тем более что это вещи довольно тонкие, и, когда используют в дискуссии различные технические аргументы, говорят: “Мы с такими параметрами не можем, а с такими можем, работать не будет, покупайте иностранное…”. Оценить это очень сложно. Но желательно брать экспертов из этой отрасли, чтобы они подписывались под тем, что конкретный софт не может быть применим на том или ином оборудовании. Если эксперты, независимые от компании, в том числе государственной компании, сказали, что наш софт не годится, тогда надо покупать. Но я просил бы за этим самым внимательным образом следить».