Минкомсвязи расписало расходы на цифровую экономику

Предварительный бюджет национальной программы «Цифровая экономика» превышает p3,5 трлн. В ходе реализации программы речь пойдет о создании новейшей информационной инфраструктуры: развитии дата-центров, появлении пятого поколения связи, повсеместном использовании платформ для работы с данными, росте направлений искусственного интеллекта и интернета вещей.

Откуда деньги

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024 г. может превысить p3,5 трлн, следует из проекта документа, который Минкомсвязи должно внести в правительство. Об этом пишет РБК. Пока что ведомство внесло в правительство только предварительный вариант программы. Его доработкой будут заниматься в течение лета-осени 2018 г.

За реализацию нацпрограммы отвечает Минкомсвязи, также в этой работе принимают участие Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс, Аналитический центр при правительстве, АНО «Цифровая экономика» (среди его учредителей – правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Яндекс» и др.). Курирует нацпрограмму вице-премьер Максим Акимов.

Ожидается, что в период с 2019 по 2024 гг. из федерального бюджета на реализацию «Цифровой экономики» будет направлено p1,2 трлн. При этом пока расписаны расходные статьи на сумму чуть более p120 млрд и на срок только до 2021 г. Остальные p1,08 трлн придется еще изыскать. В 2018 г. расходы бюджета на нацпрограмму предусмотрены в размере p8,4 млрд, из которых большая часть (p7,3 млрд) уже предусмотрена в бюджете.

Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры – на его развитие потребуется p 627,9 млрд





По указу Президента России Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. Документ будет создаваться на основе одноименной программы, утвержденной правительством в июле 2017 г. В ней определено пять направлений. В процессе преобразования программы в нацпрограмму эти направления станут федеральными проектами, и их количество должно увеличиться.

Инфраструктура – дороже всего

Как пишут «Ведомости», согласно программе, дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры. Развитие сетей связи и дата-центров, пятого поколения связи, внедрение платформ работы с данными, потребуют p627,9 млрд. Новое направление цифрового госуправления (ИТ для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить p233,1 млрд. Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют p138,9 млрд. А на цифровые технологии (такие, что создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно p125,3 млрд. Самые скромные направления – это информационная безопасность (защита граждан и государства от ИТ-угроз) за p18 млрд и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) – всего p1,5 млрд.

«Развитие цифровой экономики в России – важнейшая задача для госсектора на ближайшие несколько лет, – отмечает Алексей Никифоров, руководитель подразделения технологических решений Hitachi Vantara. – В первую очередь речь идет о создании новейшей информационной инфраструктуры: развитии дата-центров, появлении пятого поколения связи, повсеместном использовании платформ для работы с данными, дальнейшем росте программных решений с элементами искусственного интеллекта и интернета вещей».

«То, что все эти направления актуальны и для бизнеса, и для общества, подтверждают цифры. Согласно данным совместного исследования Hitachi Vantara и OSP Data, зарубежные компании в ходе преобразований рассчитывают уделять внимание облачным вычислениям (56%), мобильным технологиям (29%) и аналитике (29%). В России самой главной технологией для цифровых перемен респонденты признали аналитику больших данных (61%), далее следуют мобильные технологии (56%) и облака (51%)», – добавил эксперт.

«При этом стоит помнить, что преобразование цифровой инфраструктуры не сводится к внедрению высоких технологий. Технологии используются как средство осуществления преобразований, выходящих далеко за рамки бизнес-деятельности, которые в том числе зависят от организационной культуры и работы отдельных сотрудников. Самая сложная задача при этом – изменить образ мышления людей, подготовить сотрудников к модернизации компании. Радует, что эти пункты также учтены в бюджете, заявленном на развитие цифровой экономики в ближайшие годы», – подвел итог Алексей Никифоров.