МТС везет в Россию смартфоны с поддержкой гигабитных скоростей в LTE

МТС будет эксклюзивно продавать в России смартфон Moto Z2 Force с поддержкой технологии LAA, обеспечивающей скорость передачи данных до 1 Гбит/с за счет агрегации LTE и Wi-Fi. Первую такую сеть МТС запустила в Уфе.

МТС запустила первую в России сеть по технологии LAA

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) совместно с производителями оборудования Ericsson и Qualcomm, запустила в Уфе в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети, работающей на основе технологии LAA (License Assisted Access). Утверждается, что эта первая в России и Восточной Европе сеть, работающая на постоянной основе на базе этой технологии.

Как технология LAA позволяет получить скорость до 1 Гбит/с

Технология LAA позволяет увеличить скорость сетей четвертого поколения сотовой связи стандарта LTA. Это происходит за счет агрегации лицензируемых частот, предназначенных для LTE, с нелицензируемыми частотами, использующимися сейчас для технологии Wi-Fi.

Сеть, запущенная МТС, агрегирует полосу частот шириной 20 МГц в лицензируемом диапазоне 1800 МГц и с тремя полосами частот шириной также по 20 МГц в диапазоне 5 ГГц. В диапазоне 1800 МГц используется технология 4x4 MIMO (четыре антенны на прием и четыре на передачу данных), в диапазоне 5 ГГц - 2x2 MIMO (по две антенны на прием и передачу).

В обоих диапазонах используется метод модуляции 256 QAM. В результате в ходе демонстрации работы сети была зафиксирована скорость передачи данных 979 Мбит/с.

Смартфон Motorola для работы в гигабитной сети LAA

Пока сеть МТС развернута только на одном объекте - торговом центре «Планета». В нем установлены базовые станции Ericsson ERS с использованием радиомодулей 1800 (Radio 2212) и LAA (Radio 2205). В дальнейшей планируется развитие сети на иные объекты.

МТС привезет в России смартфон с поддержкой LAA

В качестве абонентского оборудования использовался смартфон Motorola Moto Z2 Force, который работает на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 835 с модемом X16 LTE. Это первый модем, обеспечивающий поддержку LAA.

По словам директора российского представительства Qualcomm по работе с операторами связи Сергея Коробова, вскоре продажи смартфона Moto Z2 Force начнутся в России. При этом у МТС будут эксклюзивные права на его продажу.

До конца 2018 г. на рынке будет доступно порядка десятка других моделей смартфонов с поддержкой LAA от ASUS, Samsung, Sony, HTC, LG и Sharp.

Как отмечает Коробов, технология LAA справедливым образом использует ресурсы Wi-Fi-частот. Динамическим образом используется незанятый канал частот. Также применяется принцип «Listen before talk», когда сеть при низком объеме трафика может сделать каналы Wi-Fi-частот доступными для соседних сетей.

Для чего нужен гигабибтный LTE

Технология LAA является одной из разновидностей сетей LTE Advanced и относится к категории Cat 16, обеспечивающую скорость передачи данных до 1 Гбит/с. По словам Коробова, в сетях гигабитного LTE средняя скорость передачи данных составляет 100-300 Мбит/с.

В местах со слабым сигналом, например, внутри зданий, средняя скорость передачи данных возрастает на 70%. Большую скорость можно использовать в местах массового скопления людей, например, в аэропортах. Более того, за счет увеличения пропускной способности сети средняя скорость передачи данных увеличивается для всех обслуживаемых ей абонентов независимо от того, какие устройства они используют.

Почему «Мегафону» проще получить гигабитную скорость

В 2017 г. «Мегафон» в Москве запустил сеть LTE Advanced Cat 16 со скоростями также до 1 Гбит/с. Тогда использовалось иное частотное планирование: в диапазоне 2,5-2,7 ГГц было агрегировано по два участка частот, в каждом из которых присутствует по две полосы частот шириной по 20 МГц каждая.

В этом плане «Мегафон» находится в более выигрышном положении, чем его конкуренты - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и Tele2. После поглощения «Скартела» (бренд Yota) «Мегафон» обладает суммарно 80 МГц частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, тогда как у его конкурентов в этом диапазоне есть только 20 МГц.

Таким образом, применение технологии LAA позволяет конкурентам «Мегафона» достичь тех же пиковых скоростей за счет агрегирования частот из нелицензируемых диапазонов частот. Внедрение LAA также является важным шагом перед внедрением сетей следующего поколения 5G.

«Вымпелком» напоминает, что компания также уже провела успешное тестирование технологии LTE в нелицензируемом спектре, что позволило оператору достичь скорости в 480 Мбит/с. «Вымпелком» продолжает тестировать технологии, которые должны лечь в основу 5G.