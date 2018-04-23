ZTE запретили использовать чипы Qualcomm и могут оставить без Android

США поставили вне закона экспорт американских товаров и технологий китайскому производителю ZTE на семь лет. Это серьезный удар по позициям компании на американском рынке, но он может оказаться не единственным. Будущее корпорации на внешних рынках находится под большим вопросом.

ZTE лишили американских комплектующих

Американские власти серьезным образом вмешались в положение дел на внутреннем рынке смартфонов. Министерство торговли страны запретило поставки чипов Qualcomm китайскому гиганту ZTE. Фактической причиной для этого послужили действия компании, которая на протяжение определенного времени поставляла телекоммуникационное оборудование с американскими комплектующими на запретные рынки – в Иран и Северную Корею, нарушая тем самым санкции США против этих стран.

В марте прошлого года после длительных переговоров менеджмент ZTE пошел на мировое соглашение с американскими властями. Помимо штрафа в размере $1,19 млрд, корпорация обязалась не выплачивать премиальные и бонусы 39 сотрудникам, которые прямо были замешаны в поставках. В случае невыполнения этих условий ZTE соглашалась на семилетнее лишение любых экспортных привилегий вплоть до полного запрета на получение комплектующих из США.

Спустя год министерство торговли США воспользовалось этим пунктам. По информации, которую получили американские чиновники, лишь четверо менеджеров ZTE действительно были наказаны – их уволили из корпорации. Остальные не только продолжили работу, но и в полном объеме получили все причитающиеся им деньги.

«ZTE лгала правительству США, когда вскрылись факты незаконных поставок, лгала во время предоставленной на внутренние разбирательства отсрочки, лгала в течение испытательного срока, который был предоставлен корпорации. Виновные сотрудники вместо выговоров получили премии. Это вопиющее поведение нельзя игнорировать», - сказал министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross), объявив о том, что Америка вводит в действие пункт соглашения о семилетнем запрете на экспорт любой продукции, произведенной в США.

На практике это означает потерю комплектующих сразу от нескольких крупных компаний. По данным издания Bloomberg, ZTE так или иначе использует продукцию Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby и Micron Technology.

Великобритания не одобряет китайскую экспансию

Лишенная чипов Qualcomm, ZTE вряд ли сможет удержать свои позиции в США. Оценки по итогам III квартала 2017 г. свидетельствовали о том, что китайская корпорация занимает 12,2% североамериканского рынка, что в процентном отношении даже больше, чем в самом Китае. ZTE в указанный период шла на четвертой месте, уступая только большой тройке этого рынка – Apple, Samsung и LG.

Фото: depositphotos.com Будущее корпорации на внешних рынках находится под большим вопросом

В ответ на американский запрет ZTE создала антикризисную команду, а председатель совета директоров Инь Иминь (Yin Yimin) разослал внутреннее письмо, которое просочилось в прессу: «Нам нужно, чтобы все 80 тысяч сотрудников корпорации сплотились в это непростое время. Я хочу обратиться ко всем вам с призывом сохранять спокойствие и продолжать хорошо делать свою работу».

Официально существование такой записки корпорация опровергает, а в официальном комментарии, который получило местное издание South China Morning Post, говорится о том, что «в компании знают об ограничениях введенных американской стороной и в настоящее время проводится оценка возможных последствий для бизнеса ZTE».

Усугубить положение дел для ZTE может Великобритания. Национальный центр кибербезопасности уже разослал компаниям, представляющим телекоммуникационную отрасль, письмо, в котором говорится о возможных рисках, связанных с использованием продукции ZTE. Речь идет, в первую очередь, о вопросах национальной безопасности: на фоне активного продвижения на британском рынке другого китайского гиганта – Huawei, любые контакты с ZTE расцениваются как нежелательные, поскольку «увеличивают риск внешнего вмешательства». Английская разведка полагает, что две китайские компании могут сообща построить такую сетевую инфраструктуру, которую можно будет использовать для шпионажа на самом высоком уровне.

ZTE могут оставить без сервисов Google

Тем временем, в ряде авторитетных западных СМИ появилась информация о том, что даже такое неутешительное положение ZTE может еще больше ухудшиться. По данным Reuters, владеющая Google корпорация Alphabet ведет с китайским гигантом переговоры о возможности дальнейшего использованию ею операционной системы Android. Поводом для этого послужило то, что запрет американского министерства торговли касается экспорта не только произведенных в США товаров, но и технологий.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, исходный код Android открыт и полноценно запретить использование этой ОС вряд ли удастся. В самом крайнем случае ZTE сможет построить собственный вариант операционной системы на основе имеющихся открытых данных, как это сделал Amazon с Fire OS.

Другое дело, что такой шаг не позволит китайской корпорации использовать пакет сервисов и приложений, исходные коды которых остаются закрытыми. Ключевой из них – Play Store, и если ZTE лишат доступа к подобным разработкам, то работа с ОС Android попросту окажется бессмысленной для пользователей, во всяком случае, на рынках за пределами Китая. Учитывая то, что позиции компании внутри родной страны далеки от лидирующих (около 8% рынка по разным оценкам), будущее ZTE аналитики оценивают, как достаточно сомнительное.