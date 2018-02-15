Сбербанк запустил сервис по удаленной регистрации бизнеса

У российских предпринимателей появилась возможность зарегистрировать свой бизнес по интернету. Для использования созданного Сбербанком сервиса необходимо иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-технологией на Android. Владельцы iPhone пока вне игры.

Регистрация бизнеса через интернет

Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда».

В экспериментальном режиме сервис будет представлен на одноименной платформе знаний и сервисов по адресу dasreda.ru, которая была запущена Правительством России и Сбербанком 1 февраля 2018 г. Платформа создавалась во взаимодействии с Минэком, Минкомсвязи, ФНС и ФСБ. Проект реализуется в рамках правительственной программы «Старт за ноль» и направлен на увеличение средних и малых предприятий в стране за счет снижения бюрократических барьеров. Предоставление сервиса будет бесплатным.

Как рассказал CNews старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов, технологию проверки биометрических данных загранпаспортов заявителей (требуется для регистрации) для сервиса предоставил НИИ «Восход». Удостоверяющим центром для усиленных электронно-цифровых подписей, которые будут выдаваться пользователям, выступает компания «Инфотекс траст».

Сбербанк создал сервис для регистрации бизнеса в онлайн-режиме

Пилотными регионами проекта станут Калужская, Тверская и Тульская области. На первом этапе зарегистрироваться дистанционно могут индивидуальные предприниматели. На втором этапе такая возможность появится у ООО с одним учредителем, который выступает и гендиректором организации. Доступность сервиса по всей России, по заверению Попова, намечена на II квартал 2018 г. Окончание эксперимента в рамках опытно-промышленной эксплуатации и подведение его итогов запланированы на 31 декабря 2018 г.

Принять участие в эксперименте могут пользователи «Сбербанк онлайн» старше 18 лет. Для регистрации также нужны паспорт России, СНИЛС, биометрический загранпаспорт, выпущенный не ранее 2009 г.

Как происходит регистрация

Для регистрации бизнеса предпринимателю необходимо сформировать заявку, предоставив персональные данные и подтвердив их корректность в «Сбербанк онлайн». Далее в сервисе необходимо выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету и оплатить госпошлину.

После этого с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить усиленную электронную подпись для заверения документов. Как уточняет Анатолий Попов, для сканирования электронного чипа загранпаспорта с помощью приложения необходимо поднести документ к телефону на расстояние в несколько сантиметров, чтобы он попал в зону приема NFC-ридера.

Рассмотрение заявления клиента и принятие решения о регистрации бизнеса в Федеральной налоговой службе займет три дня (не считая дня подачи). После подтверждения регистрации необходимо подписать документы на открытие счета. «Вся процедура, не считая периода ожидания решения налоговой и регистрации бизнеса, займет не более 30 минут», — заверяют в Сбербанке.

Сейчас сервис доступен только для пользователей смартфонов на платформе Android. По словам Попова, Apple пока не готова раскрыть российским разработчикам алгоритмы работы своих NFC-ридеров. Однако переговоры с компанией на этот счет ведутся.

Не только старт, но и финиш «за ноль»

Отметим, что о необходимости снижения уровня волокиты при регистрации бизнеса глава Правительства России Дмитрий Медведев говорил 31 января 2018 г. на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На нем он, в частности, сказал, что государство должно стремиться к тому, чтобы старт нового предприятия был легким, включая вопрос о получении юридического адреса.

«В идеале нужно перейти к формуле “старт за ноль”, — заявил Медведев. — Может быть, впоследствии и “финиш за ноль”, имею в виду — завершение бизнеса тоже не должно быть трудным».