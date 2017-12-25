Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10
На все про все 64
Nvidia сворачивает выпуск драйверов под свои графические карты для всех типов 32-битных операционных систем. Об этом компания официально сообщила на странице технической поддержки своего сайта.
После выпуска очередного универсального пакета драйверов версии Release 390, выпуск обновлений для 32-битных систем для любых типов графически ускорителей будет прекращен, говорится в официальном сообщении компании: «Более поздние версии драйверов не будут работать или устанавливаться на 32-битных операционных системах. Оптимизация, расширения и другие опции драйверов после версии Release 390 не будут поддерживать [32-битную совместимость] с версией Release 390 или более ранними версиями».
Список 32-битных операционных систем, которые останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10.
32-битные динозавры
Согласно информации портала ArsTechnica, официальный выпуск очередного универсального пакета драйверов Nvidia версии Release 390 ожидается ориентировочно в январе 2019 г.
В своем сообщении Nvidia также уточняет, что продолжит выпуск критических обновлений безопасности для устаревших 32-битных ОС, но только до января 2019 г.
Термины «32-битная ОС» (разрядная) и «64-битная ОС» определяют способ обработки данных процессором компьютера. Для установки 64-битной версии Windows требуется процессор, поддерживающий запуск 64-битной ОС Windows.
Появление первых 64-битных ОС для настольных ПК тесно связано с выпуском первых процессоров с 64-битной архитектурой, известной как x86-64, или, в зависимости от компании-разработчика, x64, x86_64, EM64T и AMD64. Первым 64-битным процессором для настольных ПК под Windows стал выпущенный в 2000 г. чип AMD K8, затем также появились процессоры от Intel (Xeon, Pentium 4) и VIA (VIA Nano).
Одной из первых 64-битных ОС для массового рынка настольных ПК стала выпущенная в 2003 г. Windows XP 64-bit Edition (Windows NT 5.2). С тех пор до настоящего времени Windows выпускались в 32-битных и 64-битных версиях.
В январе 2015 г. Microsoft официально объявила о выходе 32-битной версии Windows 10, уже тогда считавшейся анахронизмом ввиду того, что все x86-процессоры к тому времени длительное время выпускались с поддержкой 64-битного кода. По этому поводу Габриэль Аул (Gabriel Aul), руководивший в то время программой Windows Insider, в своем твите сообщил о том, что необходимость выпуска 32-битной версии Windows 10 продиктована вопросом совместимости со старым парком ПК, который выступает потенциальной очень большой на тот момент базой совместимых ПК для обновления. В декабре 2014 г., согласно статистике Windows Update, обновления были доставлены 70,6 млн ПК под управлением 32-битной Windows, при этом, в это число не вошли те системы, пользователи которых отключили автоматические обновления или не имели выхода в интернет.
Большинство пользователей в настоящее время уже перешли на новые 64-битные операционные системы, однако для некоторых пользователей 32-битные ОС до сих пор остаются единственным выбором. Например, в ситуации, когда по некоторым причинам невозможно обновление корпоративных приложений, написанных несколько лет назад под актуальную тогда 32-битную ОС.
Тренд на отказ от выпуска совместимых версий приложений под устаревшие 32-битные версии ОС начался много лет назад. Современные 64-битные операционные системы поддерживают гораздо более совершенную защиту и шифрование, но главное их преимущество – в гораздо более быстром исполнении рабочих задач благодаря возможности адресации к большему пространству оперативной памяти.
Так, объем адресации оперативной памяти в 32-битных версиях операционных систем менее 4 ГБ, что очень критично для работы видеоредакторов, баз данных и других ресурсоемких задач.
С отходом от обратной совместимости с 32-битными платформами, пользователи одновременно также теряют поддержку 16-битного ПО: 32-битные ОС Windows наряду с написанным под них кодом также могли выполнять 16-битные Windows-приложения, а также 16-битные и 32-битные приложения под DOS. Современные 64-битные версии Windows этой поддержки лишены.
Дальнейшие перспективы
Для пользователей, которым по-прежнему нужна совместимость со старым 16/32-битным программным кодом, выходом может стать использование виртуализационного ПО, например, от VMware, или программы-эмуляторы, такие как DOSbox.
В ближайшие годы ожидается постепенное «отмирание» обратной совместимости современных систем с 16-битным и 32-битным ПО, а также со старым аппаратным оборудованием, для которого прекращен выпуск совместимых драйверов.
Кроме отказа от поддержки драйверов под 32-битные системы, точку в этом вопросе планирует поставить Intel, которая намерена отказаться от совместимости новых прошивок материнских плат со старыми стандартами BIOS до 2020 г.
Отказ от BIOS выразится в том, что Intel будет использовать интерфейс UEFI Class 3 или выше, который наследие BIOS уже не поддерживает, в отличие от версий Class 0, Class 1 и Class 2. Это означает потерю режима загрузки CSM, присутствующего в наследии BIOS.
После этого загрузка всех устаревших 16-битных и почти всех 32-битных операционных система на новые аппаратные платформы станет полностью невозможна. С утратой CSM на устройствах перестанут запускаться 16-битные ОС, которые применяются в диагностике жестких дисков и для некоторых других целей. Также невозможно будет запустить 32-битные версии Windows, в том числе 32-разрядную Windows 7.
Тем не менее, 32-битные программы по-прежнему можно будет запускать в 64-битных версиях Windows с «железом» UEFI Class 3 или выше, используя специально для этого предназначенную подсистему WoW64.