Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10

С января 2018 без обратной 32-битной совместимости останутся не только Linux и FreeBSD: под «раздачу» также попали все актуальные на сегодня версии Windows, включая самую последнюю Windows 10.

На все про все 64

Nvidia сворачивает выпуск драйверов под свои графические карты для всех типов 32-битных операционных систем. Об этом компания официально сообщила на странице технической поддержки своего сайта.

После выпуска очередного универсального пакета драйверов версии Release 390, выпуск обновлений для 32-битных систем для любых типов графически ускорителей будет прекращен, говорится в официальном сообщении компании: «Более поздние версии драйверов не будут работать или устанавливаться на 32-битных операционных системах. Оптимизация, расширения и другие опции драйверов после версии Release 390 не будут поддерживать [32-битную совместимость] с версией Release 390 или более ранними версиями».

Список 32-битных операционных систем, которые останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10.

32-битные динозавры

Согласно информации портала ArsTechnica, официальный выпуск очередного универсального пакета драйверов Nvidia версии Release 390 ожидается ориентировочно в январе 2019 г.

После драйверов Nvidia Release 390 32-битной совместимости не будет

В своем сообщении Nvidia также уточняет, что продолжит выпуск критических обновлений безопасности для устаревших 32-битных ОС, но только до января 2019 г.

Термины «32-битная ОС» (разрядная) и «64-битная ОС» определяют способ обработки данных процессором компьютера. Для установки 64-битной версии Windows требуется процессор, поддерживающий запуск 64-битной ОС Windows.

Появление первых 64-битных ОС для настольных ПК тесно связано с выпуском первых процессоров с 64-битной архитектурой, известной как x86-64, или, в зависимости от компании-разработчика, x64, x86_64, EM64T и AMD64. Первым 64-битным процессором для настольных ПК под Windows стал выпущенный в 2000 г. чип AMD K8, затем также появились процессоры от Intel (Xeon, Pentium 4) и VIA (VIA Nano).

Одной из первых 64-битных ОС для массового рынка настольных ПК стала выпущенная в 2003 г. Windows XP 64-bit Edition (Windows NT 5.2). С тех пор до настоящего времени Windows выпускались в 32-битных и 64-битных версиях.

В январе 2015 г. Microsoft официально объявила о выходе 32-битной версии Windows 10, уже тогда считавшейся анахронизмом ввиду того, что все x86-процессоры к тому времени длительное время выпускались с поддержкой 64-битного кода. По этому поводу Габриэль Аул (Gabriel Aul), руководивший в то время программой Windows Insider, в своем твите сообщил о том, что необходимость выпуска 32-битной версии Windows 10 продиктована вопросом совместимости со старым парком ПК, который выступает потенциальной очень большой на тот момент базой совместимых ПК для обновления. В декабре 2014 г., согласно статистике Windows Update, обновления были доставлены 70,6 млн ПК под управлением 32-битной Windows, при этом, в это число не вошли те системы, пользователи которых отключили автоматические обновления или не имели выхода в интернет.

Большинство пользователей в настоящее время уже перешли на новые 64-битные операционные системы, однако для некоторых пользователей 32-битные ОС до сих пор остаются единственным выбором. Например, в ситуации, когда по некоторым причинам невозможно обновление корпоративных приложений, написанных несколько лет назад под актуальную тогда 32-битную ОС.

Тренд на отказ от выпуска совместимых версий приложений под устаревшие 32-битные версии ОС начался много лет назад. Современные 64-битные операционные системы поддерживают гораздо более совершенную защиту и шифрование, но главное их преимущество – в гораздо более быстром исполнении рабочих задач благодаря возможности адресации к большему пространству оперативной памяти.

Так, объем адресации оперативной памяти в 32-битных версиях операционных систем менее 4 ГБ, что очень критично для работы видеоредакторов, баз данных и других ресурсоемких задач.

С отходом от обратной совместимости с 32-битными платформами, пользователи одновременно также теряют поддержку 16-битного ПО: 32-битные ОС Windows наряду с написанным под них кодом также могли выполнять 16-битные Windows-приложения, а также 16-битные и 32-битные приложения под DOS. Современные 64-битные версии Windows этой поддержки лишены.

Дальнейшие перспективы

Для пользователей, которым по-прежнему нужна совместимость со старым 16/32-битным программным кодом, выходом может стать использование виртуализационного ПО, например, от VMware, или программы-эмуляторы, такие как DOSbox.

В ближайшие годы ожидается постепенное «отмирание» обратной совместимости современных систем с 16-битным и 32-битным ПО, а также со старым аппаратным оборудованием, для которого прекращен выпуск совместимых драйверов.

Nvidia продолжит выпуск критических обновлений до 2019 года

Кроме отказа от поддержки драйверов под 32-битные системы, точку в этом вопросе планирует поставить Intel, которая намерена отказаться от совместимости новых прошивок материнских плат со старыми стандартами BIOS до 2020 г.

Отказ от BIOS выразится в том, что Intel будет использовать интерфейс UEFI Class 3 или выше, который наследие BIOS уже не поддерживает, в отличие от версий Class 0, Class 1 и Class 2. Это означает потерю режима загрузки CSM, присутствующего в наследии BIOS.

После этого загрузка всех устаревших 16-битных и почти всех 32-битных операционных система на новые аппаратные платформы станет полностью невозможна. С утратой CSM на устройствах перестанут запускаться 16-битные ОС, которые применяются в диагностике жестких дисков и для некоторых других целей. Также невозможно будет запустить 32-битные версии Windows, в том числе 32-разрядную Windows 7.

Тем не менее, 32-битные программы по-прежнему можно будет запускать в 64-битных версиях Windows с «железом» UEFI Class 3 или выше, используя специально для этого предназначенную подсистему WoW64.