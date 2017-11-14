Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами

Владельцы компании РТИТС, которая является оператором системы «Платон», взимающей плату с тяжелогрузов за прохождение федеральных трасс, купили 90% акций НТС — разработчика платформы «Ломоносов» для управления «умными» дорогами.

Покупка Ротенберга и Шипелова

Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов выкупили каждый по 45% акций ООО «Национальные телематические системы» (НТС), сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Продавцом выступил основатель НТС Алексей Нащекин.

Информация была подтверждена агентству представителем Ротенберга, однако сумма сделки не разглашается. По словам представителя, это личное вложение Ротенберга. По его же данным, оборот группы НТС составляет порядка 5 млрд руб.

Чем занимается НТС

НТС была основана Нащекиным в апреле 2015 г. Доля основателя составляла 99%. Основным проектом НТС является создание платформы «Ломоносов» для управления «умной» дорогой, то есть единого центра, который контролирует оплату проезда грузовыми автомобилями, распределение мест на парковках, дорожный трафик, светофоры, идентификацию транспортных средств, реагирование на ДТП и страхование автомобилей.

НТС имеет девять дочерних предприятий. В их число входит «Казань-Телематика», выручка которой в 2016 г. достигла 1,8 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 475 млн руб.

Владельцы оператора системы «Платон» выкупили компанию НТС

Еще одно дочернее предприятие «Сервис-Телематика» в 2016 г. получило 654 млн руб. выручки и 199,6 млн руб. чистой прибыли. В 2017 г. компания выиграла пять госконтрактов с «Транстелекомом» общей стоимостью 650 млн руб. В частности, за 322 млн руб. она согласилась выполнить работы по созданию программно-аппаратного комплекса «Единого информационно-сервисного центра».

По словам представителя Ротенберга, сейчас НТС сосредоточена на создании и продаже на мировом рынке опережающих разработок.

Партнерство в РТИТС

Ротенберг и Шипелов также являются партнерами ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), которое выступает оператором ИТ-системы «Платон». Система «Платон» взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн. Первоначально предполагалось, что оператора системы госзаказчик выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило РТИТС оператором взимания платы с грузовиков, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

В сентябре 2014 г. РТИТС подписала с «Росавтодором» соответствующее концессионное соглашение. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этого оператора решающее значение имел авторитет одного из его главных учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

Продажа акций РТИТС

Согласно базе данных сервиса Seldon.basis, при образовании РТИТС 24 июля 2014 г. чуть более 50% в ней как раз и принадлежали «Ростеху», а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% принадлежит также «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову и его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия до 25%, а затем и вовсе самоустранился. В настоящий момент 50% РТИТС принадлежит «РТ-Инвест», а другие 50% в два присеста перешли сыну известного бизнесмена Аркадия Ротенберга — Игорю. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение многомиллиардный проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.

Алексей Нащекин также имеет отношение к РТИТС — с 2014 г. он работал советником в «РТ-Инвест», отвечая за технологическое развитие «Платона». До этого Нащекин занимал пост вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», где курировал проект создания электронного правительства и портала госуслуг.

Система «Платон»

Проект государственно-частного партнерства по созданию информационной системы «Платон» стартовал в сентябре 2013 г. Сама система заработала в ноябре 2015 г. «Платон» взимает с владельцев транспортных средств, масса которых превышает 12 тонн, плату за ущерб, наносимый этими автомобилями федеральным трассам. Сбор платы осуществляется за передвижение по 50,8 тыс. км федеральных автомобильных дорог. «Платон» работает на основе инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS.

В системе зарегистрировано более 850 тыс. владельцев большегрузов. С апреля 2017 г. тариф за прохождение одного километра федеральной трассы составляет 1,9 руб. По состоянию на май 2017 г. поступления в «Платон» с момента запуска системы составили 25,1 млрд руб.