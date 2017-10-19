Samsung разрешила запускать Linux на смартфонах Galaxy S8 и Note 8

Samsung тестирует приложение Linux on Galaxy, которое позволит запускать дистрибутивы Linux и предназначенные для них приложения на фаблете Note 8 и смартфонах Galaxy S8 и S8+. Работать можно будет и прямо на мобильном устройстве, и подключив его к большому экрану и клавиатуре.

Приложение Linux on Galaxy

Компания Samsung запустила проект, в рамках которого пользователи смогут запускать рабочий стол и приложения Linux на некоторых мобильных устройствах компании. Предполагается, что разработчики смогут заниматься написанием кода в прямо на ходу, используя фаблет Note 8 или смартфоны Galaxy S8 и S8+. Потом они смогут продолжить работу в более комфортных условиях, подключив к этому же устройству большой монитор, клавиатуру и мышь.

Linux on Galaxy представляет собой приложение, которое позволяет запускать на смартфоне несколько операционных систем, сообщает компания в официальном заявлении, то есть в данном случае — предпочтительный для разработчика дистрибутив Linux. В настоящий момент приложение проходит стадию тестирования. Тех пользователей, которые пройдут регистрацию на странице seap.samsung.com/linux-on-galaxy, компания обещает уведомить, когда оно будет доступно.

Проект Samsung DeX

Linux on Galaxy является частью более широкой программы Samsung DeX, цель которой — приблизить опыт работы на мобильных устройствах к опыту работы на стационарном ПК. С этой целью в рамках проекта компания добавила функцию подключения Note 8, а также Galaxy S8 и S8+ к периферийным устройствам: монитору, клавиатуре и мыши.

Одна из задач Samsung DeX — дать геймерам возможность играть в привычные игры на мобильном устройстве, подключенном к периферии. В настоящий момент Samsung ведет переговоры с такими разработчиками игр как Super Evil Megacorp’s Vainglory, Game Insight’s Survival Arena, Eric Froemling’s BombSquad и Netmarble’s Lineage 2 Revolution, чтобы модифицировать их продукты под этот формат.

Linux можно будет запускать на фаблете Note 8 и смартфонах Galaxy S8 и S8+

Технически Samsung DeX представляет собой док-станцию, выпущенную в марте 2017 г. Станция имеет два порта USB-A 2.0, разъем Ethernet, выход HDMI и порт USB-C для подключения зарядного устройства. Периферия подключается к смартфону уже через станцию, это можно сделать в том числе по Bluetooth. В США станция поступила в продажу по цене $150.

Для проекта Samsung DeX компании пришлось несколько видоизменить мобильную платформу Android 7.0 Nougat и интерфейсы ряда приложений, чтобы они органичнее смотрелись на большом экране.

Linux в Windows

Samsung — не единственная компания, которая решила обеспечить возможность запуска Linux и предназначенных для нее приложений на своих устройствах. Например, в Windows 10 присутствует слой, который обеспечивает совместимость системы с Linux-приложениями — так называемая подсистема Windows для Linux (WSL). Подсистема является результатом сотрудничества Microsoft с компанией Canonical, разработчиком Ubuntu. Впервые WSL появилась в Insider Preview Windows 10 build 14316 — сборке, выпущенной в апреле 2016 г. Она присутствует в Windows 10 Anniversary Update, которая появилась в августе того же года. Полностью поддерживаемой WSL стала в Fall Creators Update.

WSL дала возможность интегрировать в Windows дистрибутив Ubuntu, доступ к которому осуществляется посредством командной оболочки Bash, поскольку графический интерфейс в этой интеграции предусмотрен не был. После установки Ubuntu разработчик может запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как sed, awk и grep, а также использовать Ruby, Git и Python внутри Windows. В августе 2016 г. пользователи интернета подтвердили, что внутри Windows 10 можно запустить Unity — рабочий стол Ubuntu, что дает возможность работать в полном десктопном окружении Linux.

В августе 2017 г. в магазине приложений Windows Store появилась сама Ubuntu — дистрибутив Linux, который можно развернуть в Windows и получить пользовательское пространство и среду разработки без издержек на виртуализацию и эмуляцию. Дистрибутив работает в изолированной среде («песочнице») параллельно с Windows 10 и позволяет использовать утилиты командной строки. У Ubuntu есть общий с Windows доступ к файлам и аппаратной части. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora.