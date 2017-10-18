Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США

Евгений Касперский поделился своими соображениями относительно возможных причин, по которым вокруг его компании разразился скандал в США. Основные гипотезы — политика, геополитика и происки конкурентов. Также он сообщил, что проводит первый за два года полный аудит продукции «Лаборатории».

Заявление Касперского

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский разместил на сайте livejournal.com длинную запись, в которой попытался защитить свою компанию от обвинений властей США в кибершпионаже. В частности, он выдвинул пять гипотез, почему американское правительство и американские СМИ могут быть негативно настроены по отношению к «Лаборатории».

«Происки конкурентов»

Первая версия, названная Касперским «Происки конкурентов», отсылает к скандалу с китайским производителем смартфонов Huawei, которого в 2010-2012 гг. также обвиняли в шпионаже в пользу своей страны. «Если сравнить с обвинениями в наш адрес — да там у них просто шаблон какой-то! Стандартная методика, примерно те же слова, те же комитеты, Конгресс и так далее. Всё один-в-один», — утверждает Касперский.

По его мнению, ажиотаж вокруг предполагаемой шпионской деятельности Huawei был связан с тем, что в это же время проходит тендер на поставку оборудования для крупного австралийского проекта National Broadband Network, который в итоге выиграла Cisco. Поскольку доказательств вины Huawei найдено не было, скандал вскоре затих. Однако Касперский полагает, что в случае с его компанией о «происках конкурентов» с уверенностью говорить нельзя, поскольку у «Лаборатории» многомиллиардных контрактов не намечается.

Другие варианты

Помимо происков конкурентов скандал вокруг «Лаборатории» может иметь политический подтекст, полагает Касперский. «Всё это очень напоминает советский единый порыв «Пастернака не читал, но осуждаю» в худших его проявлениях. Но наша компания и я лично всегда дистанцируемся от политики, посему эта теория тоже не выглядит убедительной», — пишет он.

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выступил в защиту своей компании

В качестве третьего варианта предприниматель называет «Разборки Кремля и Капитолия», жертвой которых могла стать «Лаборатория». Однако Касперский полагает, что «есть компании побогаче и публичнее», которые и должны были бы попасть под удар в первую очередь, поэтому данная теория также не кажется ему состоятельной.

«В качестве бреда» Касперский выдвигает ещё одну гипотезу: «Лаборатория» пострадала в результате происков «международного киберкриминала», который «проплатил вашингтонских лоббистов». Касперский отмечает, что «технически это возможно», но в то же время выражает острое недоверие к этой концепции. «Это была бы совсем острая паранойя» с его стороны, считает предприниматель.

Пятым пунктом в списке значится «какая-то неведомая и очень неудачная для нас комбинация вышеперечисленных теорий». «Понятно одно, что кому-то мы очень серьёзно перешли дорогу. Кому именно? Почему это случилось именно сейчас? Почему именно мы, а не кто-то ещё?» — спрашивает Касперский.

На станице в livejournal.com у читателей есть возможность проголосовать за самую вероятную, с их точки зрения, версию. Пока что по итогам голосования лидируют «Политика» и «Геополитика» — 35,5% и 35% голосов соответственно. От них несколько отстают «Происки конкурентов», набравшие 17,2% голосов.

Позиция «Лаборатории»

Помимо перечисленных выше версий, Касперский в очередной раз заверил мировую общественность, что его компания не работает ни на одно правительство мира, и что главный ее приоритет — это защита пользователей. Глубокое сканирование систем и файлов, которое осуществляется продуктами «Лаборатории», производится с целью защитить эти системы, а не добыть из них информацию, пишет предприниматель. «Я лично отвечаю за то, что в продуктах и апдейтах компании не содержится никакого шпионского/зловредного/недекларируемого функционала», — отметил глава «Лаборатории».

Также он сообщил, что в настоящий момент «Лаборатория» проводит полный аудит своей продукции, цель которого — поиск программных закладок. Предыдущий такой аудит состоялся в 2015 г. после выявления в сетях компании следов присутствия шпионской программы «Дуку-2». «Мы готовы пригласить для проведения дополнительного аудита внешних наблюдателей, обладающих экспертизой в области компьютерной безопасности. Я абсолютно уверен, что ничего неожиданного обнаружено не будет», — заявил Касперский.

Скандал вокруг «Лаборатории»

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле 2017 г. обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

В связи с этим Евгений Касперский выразил готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые его вопросы. Также «Лаборатория» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Расследование ФБР и его последствия

В июне стало известно, что ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории». Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве.

В июле администрация Трампа исключила «Лабораторию» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники. Списки были изменены по соображениям «безопасности правительства и сети».

Обострение конфликта

В сентябре стало известно, что американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На это ведомствам отведено 90 дней. Пентагона приказ не касается, но он и так не пользуется продукцией российской компании.

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По данным The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, как раз с помощью «Дуку-2».