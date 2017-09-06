Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов

По данным Counterpoint, Huawei стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, заняв в рейтинге место Apple. Китайская фирма подтвердила свое лидерство по результатам двух месяцев подряд.

Перестановки в Топ3 производителей смартфонов

Согласно данным свежего исследования Market Pulse for July 2017 аналитической компании Counterpoint, компания Huawei обошла Apple и стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов. Китайская компания последовательно демонстрировала такие результаты на протяжении июня и июля 2017 г., подчеркивается в исследовании Counterpoint.

Первое место в мировом рейтинге производителей смартфонов по-прежнему остается за Samsung. Аналитики из Counterpoint отметили, что августовские продажи Huawei, согласно предварительным данным, были также достаточно сильными, так что не будет сюрпризом, если компания завершит свой хет-трик по итогам продаж за все летние месяцы.

В своих исследованиях аналитики Counterpoint использовали методологию, основанную на отслеживании ежемесячных продаж смартфонов более чем 300 брендов в более чем 40 странах мира.

Причины скачкообразного роста

По мнению Питера Ричардсона (Peter Richardson), директора отдела аналитики Counterpoint, постоянного роста глобальных продаж смартфонов в последние 3-4 года компании Huawei удалось добиться за счет последовательных инвестиций в научно-исследовательские и производственные подразделения, подкрепленные агрессивным маркетингом и расширением каналов продаж.

Counterpoint: доля лидеров рынка смартфонов в июле 2017

В то же время, отметил Ричардсон, смещение Apple со второго места может быть временным, поскольку не за горами ежегодное обновление линейки iPhone. Кроме того, рыночный потенциал Huawei в среднесрочной перспективе все еще ограничен слабым присутствием на рынках Южной Азии, Индии и Северной Америки.

Huawei чрезмерно зависит от «домашнего» внутреннего рынка Китая, где занимает лидерские позиции, а также от рынков Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, где в продажах смартфонов сильны позиции сотовых операторов, отметил Ричардсон.

Говоря о ближайших перспективах, в Counterpoint подчеркивают, что быстрый рост китайских брендов, обеспеченный дизайном смартфонов, богатым набором функций, собственными производственными возможностям компаний, удачным маркетингом и превосходными стратегиями вывода новинок на рынок, является общей тенденцией, которую нельзя игнорировать даже таким гигантам как Samsung и Apple.

Ряд китайских брендов, такие как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, уже обеспечили себе стабильные поставки по всей производственной цепочке, что позволяет им оперативно выпускать смартфоны с самыми современными функциями, включая безрамочные дисплеи, добавленную реальность, камеры с расширенным набором опций. Несмотря на меньшие объемы поставок, эти игроки имеют значительно более быстрые темпы роста, нежели Samsung или Apple, отмечают в Counterpoint.

Лидеры летних продаж

По поводу самых продаваемых смартфонов июля в Counterpoint отметили, что Apple все еще сохраняет определенный импульс по флагманам iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые по-прежнему считаются самыми продаваемыми моделями во всем мире.

Counterpoint: лидеры продаж рынка смартфонов в июле 2017

В настоящее время OPPO является одним из наиболее быстрорастущих мировых брендов, главным образом, за счет выпуска удачных популярных моделей, таких как флагманский смартфон OPPO R11 и средне-ценовой OPPO A57 – эти аппараты занимают третье и четвертое места по мировым продажам.

Список наиболее продаваемых смартфонов продолжает флагманский Samsung Galaxy S8, далее Xiaomi Redmi Note 4X и Samsung Galaxy S8+. Восстановлению популярности iPhone 6 способствовал выпуск модели с 32 ГБ памяти, при этом на рынках предоплаченных моделей большую популярность снискал Samsung Galaxy J7.

Дальнейшие перспективы Huawei на рынке смартфонов

В то время, как Huawei заняла второе место в списке глобальных мировых брендов смартфонов, один факт вызывает удивление, отмечают в Counterpoint: ни одна модель китайского бренда даже близко не подобралась к десятке лучших, наиболее продаваемых аппаратов.

Несмотря на огромный модельный ряд смартфонов, подчеркивают в Counterpoint, Huawei в настоящее время не хватает «настоящего геройского гаджета».

Наличие разнообразного широкого портфолио позволяет Huawei биться сразу на нескольких фронтах, вы разных ценовых нишах, однако для полного признания лидерских позиций бренда потребуется нечто большее, говорят в Counterpoint. Возможно, Huawei даже потребуется некоторое сокращение многочисленной линейки смартфонов, как это уже сделали Oppo и Xiaomi, чтобы сконцентрировать внимание на меньшем числе более удачных моделей.

Напомним, что на прошлой неделе Huawei анонсировала новый мобильный процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта и 12-ядерной графикой нового поколения, с которым компания пообещала выйти в лидеры рынка смартфонов и «обогнать Samsung и Apple».

В состав Kirin 970 входит так называемый нейронный процессорный модуль (NPU, Neural Processing Unit, NPU) для скоростной обработки задач искусственного интеллекта с минимальным расходом энергии.

Мобильный чип Kirin 970 представляет собой 8-ядерный 64-битный процессор на базе четырех ядер ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Чип оснащен встроенной 12-ядерной графикой нового поколения Mali-G72 MP12 и рядом вспомогательных сопроцессоров для ускорения специфических вычислительных задач.

Чип содержит 5,5 млрд транзисторов на кристалле площадью 1 кв. см и выпускается TSMC с соблюдением норм 10 нм технологического процесса FinFET.

Huawei позиционирует Kirin 970 как открытую платформу для мобильного искусственного интеллекта, открывающую возможности для разработчиков и партнеров, способных найти новые варианты использования для его вычислительных возможностей.

Huawei намерена выпустить на рынок не менее 40 млн чипов Kirin 970 и выступить серьезным конкурентом нового флагманского процессора Qualcomm – Snapdragon 835. Процессор Kirin 970 дебютирует в новых флагманских смартфонах компании Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro, анонс которых ожидается 16 октября на мероприятии компании в Мюнхене.