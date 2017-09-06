CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу»

CNews проводит конференцию в Москве «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 28 сентября 2017 г.

По оценке Минэкономразвития, в 2016 г. объем рынка информационных технологий составил 747,4 млрд. рублей, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. В дальнейшем чиновники ожидают восстановления объемов продаж вследствие роста потребительского спроса, рыночной активности и уровня заработной платы. При реализации «целевого» (то есть наиболее оптимистичного) варианта прогноза рост ИТ-отрасли в 2019 г. составит 2,6% по сравнению с 2015 г., пессимистичный «базовый» вариант предполагает сокращение на 1,5%. При этом даже при таком сценарии сохраняется рост в сегменте программного обеспечения, который назван наиболее перспективным направлением.

Анализ суммарной выручки участников рейтинга 100 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2016 г. CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения.

Государство постепенно переходит к централизации информационных ресурсов на базе облачной модели, ориентированной на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО). Все большее внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности государственных систем и критической инфраструктуры. Продолжают развиваться государственные сервисы для граждан.

В текущем году в России был утвержден целый ряд важных документов, призванных определить стратегию ее технологического развития на несколько лет вперед. Это «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», программа «Цифровая экономика». Ключевая роль отводится ИТ и в дорожной карте развития в России Healthnet в период до 2035 г.

Основные темы мероприятия:

Каковы ключевые инициативы государства в сфере ИТ в 2017 г.?

Какие возможности для бизнеса они могут предоставить в ближайшее время?

Какие крупнейшие государственные проекты реализуются в 2017 г.?

Какова роль государства в развитии российского рынка ИКТ?

Какая поддержка необходима бизнесу со стороны государства?

Каковы первые успехи проектов импортозамещения в госсекторе?

Как государство обеспечивает безопасность информационных ресурсов?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?

Какие законодательные изменения в сфере ИКТ могут появиться в ближайшее время?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу».

На данный момент среди участников и докладчиков:

Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Дмитрий Селиванов, заместитель руководителя департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства

Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России

Антон Кураш, руководитель направления по работе с государственным сектором, CNews

Александр Богданов, коммерческий директор «Бинго-софт»

Наталья Емельянова, заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области

Алексей Cычев, начальник отдела развития и сопровождения информационных систем, аппарат Государственной Думы

Андрей Иванов, заместитель директора Департамента управления делами, Минтруд России

Андрей Новиков, начальник отдела, ДИТ Москвы

Александр Похлебаев, начальник управления информатизации и связи, Администрация Сочи

Антон Сурков, заместитель начальника департамента информационных технологий, Пенсионный фонд России

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11, доб. 1326,

e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.