Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам

В Испании арестован Хавьер Перес Долсет, основатель группы Zed Media, в которую входит «Темафон» - основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента. Его обвиняют в даче взяток чиновникам России и Узбекистана.

Владельцы контент-провайдера Zed обвинили во взятках чиновникам России и Узбекистана

В Испании арестован основной владелец производителя мультимедийного контента Zed Worldwide Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset). Вместе с ним были арестованы еще восемь человек, включая его брата Игнацио (Ignacio), пишет испанская газета El Mundo. Остальных фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Аресты были осуществлены испанской полицией с санкции суда. Расследование проводится антикоррупционным подразделением прокуратуры Испании. Следственные действия затронули и газету La Razon, совладельцем которой является Перес Долсет.

Переса Долсет обвиняют в мошенничестве и осуществлении фиктивных операций на сумму 67 млн евро. При этом, как пишет El Mundo, 6 млн евро были направлены на взятки неким высокопоставленным лицам из России и Узбекистана.

Как Zed связан с «Билайном»

Zed Worldwide ведет свой бизнес в России совместно с компанией «Темафон». «Темафон» является партнером сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В частности, «Темафон» делает брендированные контент-сервисы для «Билайна».

Хавьер Перес Долсет, владелец Zed Worldwide, арестован по обвинению в даче взяток

«Темафон» создан предпринимателем Ваге Енгибаряном, владеющим консьерж-сервисом «ПраймКонцепт». По сведениям «Коммерсанта» и «Русского пионера», Енгибарян давний друг Михаила Фридмана, главы наблюдательных советов «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne. В свою очередь, LetterOne основной акционер группы Veon (бывшая Vimpelcom), в которую входит «Вымпелком».

В 2013 г. «Темафон» и Zed Worldwide объединили свои активы в группу Zed+ со штаб-квартирой в Амстердаме. Однако дела у группы не пошли и в 2016 г. голландский суд признал ее банкротом и ввел в группе внешнее управление.

Как выводились деньги из Zed

После этого вокруг группы и начались коррупционные скандалы. В начале 2017 г. испанская полиция арестовала в Мадриде временного управляющего Zed+ Петера Вакки (Peter Wakkie), впоследствии отпущенного на свободу. Как писала испанская газета El Confidencial, дело против Вакки было инициировано как раз семьей Перес Долсет.

Проведя аудит Zed+, Перес Долсет заявили, что Фридман и Енгибарян без их согласия вывели из компании $30 млн, что денежные средства были выведены через «Темафон» и российскую компанию ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким.

По версии газеты El Condidencial, конечным получателем данных денежных средств якобы оказалось ООО «ФБ Групп» (разработчик сервисов для знакомств FunBox), совладельцем которого, согласно ЕГРЮЛ, является Александр Колокольцев, который, по данным газеты «Ведомости», приходится сыном главе МВД Владимиру Колокольцеву. Это дало El Confidencial основание утверждать, что денежные средства выводились из Zed+ с целью выплаты взяток высокопоставленным российским чиновникам.

Как уже отмечалось, в нынешней публикации El Mundo также говорится о выводе денег из Zed Worldwide в пользу чиновников России и Узбекистана. О ком конкретно идет речь, не уточняется. Впрочем, в 2016 г. Vimpelcom признал перед американскими властями факт выплаты взяток Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и выплатил из-за этого штраф в размере $795 млн.

Дополнение

После публикации указанного выше материала редакцией сетевого издания «CNews» получено обращение ООО «ФБ Групп» за подписью Генерального директора общества Миронова Г.В.

В обращении ООО «ФБ Групп» подчеркивает, что:

«… никогда не имело договорных отношений и не получало денежных средств от компании ООО «Встреча», никогда не получало выведенные незаконно (без согласия) денежные средства от компании ООО «Темафон». Ни одна сделка, заключенная ООО «ФБ Групп» не признана незаконной ни по одному из предусмотренных российским законодательством оснований, в связи с чем мы утверждаем, что абсолютно все денежные средства ООО «ФБ Групп» получены в связи с оказанием ООО «ФБ Групп» услуг в строгом соответствии с нормами российского законодательства и с соблюдением цивилизованных стандартов сотрудничества на рыночных условиях.

ООО «ФБ Групп» не имеет отношения к даче взяток высокопоставленным чиновникам и коррупционным схемам, как описанным в статье, так и каким-либо иным».

Редакцией сохранены орфография и пунктуация автора обращения.

Чуть позже один из соучредителей ООО «ФБ Групп» сделал следующее заявление для CNews.

«Я, Мария Горькова, являюсь соучредителем ООО «ФБ Групп».

ООО «ФБ Групп» является известным разработчиком программного обеспечения (ТМ FunBox), сервис-провайдером, одним из лидеров рынка мобильного контента. За годы функционирования ООО «ФБ Групп» оказывало и продолжает оказывать услуги своим заказчикам в строгом соответствии с нормами российского законодательства и с соблюдением цивилизованных стандартов сотрудничества на рыночных условиях.

ООО «ФБ Групп» никогда не имело договорных отношений и не получало денежные средства от компании ООО «Встреча», а также никогда не получало выведенные незаконно (без согласия) денежные средства от компании ООО «Темафон».

Ни я, ни ООО «ФБ Групп», ни его учредители не имеют отношения к даче взяток высокопоставленным чиновникам и коррупционным схемам, как описанным в статье, так и каким-либо иным. Заявляем о готовности защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

Редакция CNews подчеркивает, что не обвиняет ни должностных лиц ООО «ФБ Групп», ни лично Александра Колокольцева в совершении каких-либо незаконных действий, а лишь информирует о предположениях, опубликованных в испанских СМИ.