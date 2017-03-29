Toshiba объявила о банкротстве своей «дочки» — главного конкурента «Росатома»

Westinghouse Electric – дочернее предприятие Toshiba, подало в США заявку о банкротстве. Заявление прозвучало на фоне прогноза многомиллиардных убытков Toshiba в заканчивающемся финансовом году компании.

Банкротство ради возрождения

Совет директоров японской транснациональной корпорации Toshiba одобрил решение о подаче исковой заявки в суд Нью-Йорка по делам о банкротстве, которая позволит получить защиту от кредиторов ее утонувшую в долгах североамериканскую дочку Westinghouse Electric, а также провести реорганизацию и реструктуризацию этого гиганта атомной энергетики.

Обращение Toshiba к 11 главе кодекса США о банкротстве переводит процесс в административное русло и дает должнику еще один шанс начать все заново. Открытие дела о банкротстве автоматически останавливает процессы принудительного исполнения или взыскания по требованию к должнику. После предоставления суду и комитету кредиторов плана реорганизации, а также после его утверждения, банкрот получает возможность продолжать свою деятельность.

По факту банкротства суммарные денежные потери Westinghouse Electric составят рекордные 1,01 трлн иен (порядка $9,1 млрд). После оглашения окончательного решения о банкротстве, руководство Westinghouse выступило с рядом дополнительных заявлений. Так, по словам руководства компании, Westinghouse уже получила инвестиции в размере $800 млн, которых достаточно для начала реорганизации.

Кроме того, руководству компании также удалось договориться с акционерами о продолжении финансирования нового амбициозного проекта по разработке атомного реактора нового поколения AP1000. Помимо развития своих проектов в США, Westinghouse также намерена форсировать дальнейшее продвижение своих технологий в Китае.

Объявление банкротства ее атомной дочерней компании из Пенсильвании, по словам президента Toshiba Сатоши Цунакавы (Satoshi Tsunakawa), направлено на устранение рисков для основного бизнеса компании от зарубежного ядерного бизнеса.

Президент Toshiba Сатоши Цунакава

По итогам реструктуризации в Westinghouse намерены сохранить лидерские позиции в ядерной отрасли. Реструктуризация, согласно поданным документам, планируется под эгидой и при спонсорском участии южнокорейской Korea Electric Power Co. (KEPCO).

Отметим, что Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric в 2006 г. В декабре 2015 г. Westinghouse Electric купило занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн. Убытки от этих сделок, по оценке аналитиков Toshiba, составили порядка 100 млрд иен (примерно $900 млн), что повлекло снижение стоимости акций компании.

Жизнь после кризиса

Нерешенность вопроса о банкротстве Westinghouse Electric вынуждала Toshiba дважды переносить публикацию финансовой отчетности за прошедший год. В настоящее время пресс-конференция на эту тему запланирована на 11 апреля 2017 года, в противном случае Токийская фондовая биржа будет вынуждена прекратить котировки акций корпорации.

Ранее Toshiba прогнозировала операционный убыток за апрель-декабрь 2016 г. в размере порядка 544,7 млрд иен ($4,78 млрд). Сейчас речь идет о сумме более 700 млрд иен ($6,1 млрд). Чистый убыток по итогам финансового года, завершающегося для компании 31 марта 2017 г., в Toshiba оценивают в 390 млрд иен ($3,44 млрд) против убытка в 460 млрд иен ($4,3 млрд) годом ранее из-за скандала с бухгалтерской отчетностью в 2015 г.

Toshiba все же будет продавать часть полупроводникового бизнеса

Банкротство североамериканской дочки позволит Toshiba наконец-то заняться решением проблемы крупных убытков и подготовиться к встрече с акционерами, на которой будет окончательно решен вопрос продажи части бизнеса компании по производству микросхем и устройств памяти для компенсации финансовых потерь.

Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 2016 г. чипы памяти принесли Toshiba 50,1 млрд иен ($441 млн) прибыли, что составило более половины всей операционной прибыли компании за этот период.

Изначально в планы Toshiba входила продажа 19,9% компании по производству полупроводников за сумму порядка 300 млрд иен ($2,61 млрд). По оценкам аналитиков, общавшихся с Reuters, весь бизнес по производству чипов памяти Toshiba оценивается в сумму порядка 1-1,5 трлн иен ($9-13 млрд). Обслуживанием сделки по продаже полупроводниковых активов Toshiba Group, в случае если она состоится, по данным Bloomberg, будет заниматься инвестиционный банк Goldman Sachs Group.

Фабрика Toshiba по выпуску флеш-памяти, Йоккаичи, западная Япония

Список потенциальных инвесторов в полупроводниковый бизнес Toshiba включает ряд частных фондов прямых инвестиций, давнего бизнес-партнера Toshiba американскую Western Digital и Micron Technology (торговые марки Crucial Technology и Lexar Media) и правительственный банк развития Японии (Development Bank of Japan).

Огромный интерес к сделке проявляют другие производители полупроводников, включая китайский концерн Tsinghua Uni Group. Японский бизнес-еженедельник Toyo Keizai также сообщил, что Терри Гоу (Terry Gou), глава тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn (Hon Hai Precision Industry) интересуется приобретением доли в бизнесе Toshiba.

Сегодня с подачи Reuters стало известно, что южнокорейская SK Hynix, по данным локального бизнес-издания Maeil Business Newspaper со ссылкой на неназванные индустриальные источники, готова выложить более $9 млрд за большую часть акций полупроводникового бизнеса Toshiba. Правда, размер пакета акций при этом не уточнялся, а от официальных комментариев в SK Hynix воздержались.

По оценкам экспертов крупнейшего инвестиционного банка Nomura, мировой объем продаж памяти в 2017 г. вырастет на 56,7% , составив в итоге $116 млрд. Сегмент памяти NAND вырастет на 51,2 % и составит $51 млрд.