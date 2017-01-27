Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти

Совет директоров Toshiba сегодня принял окончательное решение о выделении бизнеса компании по выпуску чипов памяти в отдельную компанию и продаже ее части сторонним инвесторам.

Продажа состоится: деньги нужны срочно

Как ранее сообщал CNews, основной причиной принятия такого решения руководством компании стало желание избежать финансового коллапса из-за предстоящих многомиллиардных платежей по счетам Westinghouse Electric Company, дочернего предприятия Toshiba в области ядерной энергетики в США, терпящего бедствие на протяжении последних двух лет.

Специалисты называют это событие одним из первых в серии жестких решений руководства японского конгломерата, поскольку продажа части акций реорганизованного в самостоятельную компанию полупроводникового бизнеса покроет лишь часть финансовых проблем Westinghouse: сейчас эти платежи, по данным местных японских СМИ, оцениваются примерно в 680 млрд иен (около $6 млрд).

Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 2016 г. чипы памяти принесли Toshiba 50,1 млрд иен ($441 млн) прибыли, что составило более половины от всей операционной прибыли компании за этот период.

Согласно уточненной информации агентства Nikkei из информированных индустриальных источников, Toshiba планирует продать 19,9% новой компании по производству полупроводников, и рассчитывая получить за них примерно 300 млрд иен ($2,61 млрд).

Руководство Toshiba пообещало огласить официальные данные о масштабах платежей подразделения ядерной энергетики в США 14 февраля, в рамках отчета за третий финансовый квартал компании. По предварительным оценкам аналитиков, общавшихся с Reuters, весь бизнес по производству чипов памяти Toshiba стоит порядка 1-1,5 трлн иен ($9-13 млрд).

Фабрика Toshiba по выпуску флеш-памяти, Йоккаичи, западная Япония

Руководство Toshiba торопится завершить сделку по продаже акций до конца финансового года, который заканчивается для компании 31 марта 2017 г.

По мнению Марка Ньюмана (Mark Newman), аналитика из гонконгской Sanford Bernstein, продажа активов по производству памяти позволит компании будет лишь краткосрочным частичным решением проблемы Westinghouse. По словам Ньюмана, бизнес по выпуску NAND-флеша, обеспечивающий Toshiba «до 75% всей прибыли», можно считать самым ценным активом компании, и он совсем не будет удивлен, если через какое-то время последует продажа еще 20% акций этой компании.

Бизнес по производству чипов памяти циклический, и потому периодически требует массивных инвестиций, из-за этого партнерство с Toshiba, испытывающей сложности с платежам подразделения ядерной энергетики в США, несет дополнительные риски. Все это плюс сжатые сроки продажи вызывают у аналитиков сомнения в том, что Toshiba сможет получить справедливую цену за свои активы.

Кому интересен полупроводниковый бизнес Toshiba?

На прошлой неделе в Сети с подачи Bloomberg появились информация о том, что обслуживанием сделки по продаже полупроводниковых активов Toshiba Group будет заниматься инвестиционный банк Goldman Sachs Group.

Список потенциальных инвесторов включает ряд частных фондов прямых инвестиций, давнего бизнес-партнера Toshiba американскую Western Digital и правительственный банк развития Японии (Development Bank of Japan).

Идеальным покупателем активов Toshiba мог бы выступить ее ближайший партнер – американская Western Digital. В совместном владении компаний сейчас находится одна из фабрик по выпуску NAND-флеша в Японии, однако такая продажа чисто технически невозможна до конца марта из-за неизбежных проволочек с ее одобрением со стороны антимонопольных регуляторов.

Огромный интерес к сделке проявляют другие производители полупроводников, включая южнокорейскую SK Hynix, китайский концерн Tsinghua Uni Group и американскую Micron Technology. Впрочем, для большинства из них участие в сделке также предусматривает взаимодействие с властями в рамках антимонопольного законодательства.

Японский бизнес-еженедельник Toyo Keizai также сообщил, что Терри Гоу (Terry Gou), глава тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn (Hon Hai Precision Industry) также интересуется приобретением доли в бизнесе Toshiba.