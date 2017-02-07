Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды»
Основными задачами ИТ-директоров в 2016 г. были повышение эффективности работы, развитие новых проектов и сокращение расходов. Сегодня ситуация в стране постепенно стабилизируется. Кризисные явления на ИТ-рынке практически сошли на нет. На государственном уровне активно продвигается идея импортозамещения. Одновременно оно усиливает контроль на всех уровнях.
Ключевыми драйверами повышения эффективности ИТ по-прежнему остаются облака, цифровизация, ITSM, управление ИТ как бизнесом. Также актуальны инициативы, направленные на снижение капитальных затрат и выравнивание денежных потоков путем перевода их в операционные.
Так, использование облачных технологий и передача части ИТ-функций стороннему провайдеру способны сократить долю операционных расходов в бюджете до 70%. Увеличить инвестиционную составляющую с 30% до 50% ИТ-бюджета можно благодаря активному участию ИТ-подразделения в проектах других бизнес-единиц компании.
Однако стремление к сокращению ИТ-расходов не должно сказываться на качестве обслуживания клиентов. Одновременно одной из важнейших задач бизнеса остается сохранить наиболее ценных специалистов.
- Какая ИТ-стратегия оказалась наиболее эффективной в кризисный период?
- Какие слабые места в организации работы ИТ-подразделения удалось выявить благодаря изменившейся экономической реальности?
- Изменилось ли отношение бизнеса к ИТ как важному инструменту повышения его эффективности?
- Какие нестандартные решения пришлось принимать CIO?
- Какой должна быть ИТ-стратегия сегодня?
- Какие отложенные ранее проекты можно возобновить?
- Какую роль в новой ИТ-стратегии играет импортозамещение?
- На какой срок наиболее эффективно разрабатывать ИТ-стратегию?
- Каковы особенности ИТ-стратегии государственных организаций?
- Какие события и тренды будут определять направления ИТ-развития в ближайшие годы?
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»;
Евгений Кучик, генеральный директор, «БОСС. Кадровые системы»;
Артём Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;
Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank;
Лев Южаков, Менеджер по ИТ-стратегии и трансформации, Raiffeisenbank;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD;
Павел Андрианов, директор департамента развития информационных технологий Национального расчетного депозитария;
Николай Романенков, начальник УИТ, «ВЭБ лизинг»;
Алексей Лебедев, главный архитектор, начальник управления анализа и архитектуры департамента развития ИТ банка «Открытие»;
Евгений Шляпин, директор департамента информационных технологий, Mascotte;
Денис Ротарь, директор по ИТ по России и СНГ, «Лакталис СНГ»;
Виктор Скоробогатов, IT Director, Nordgold;
Сергей Быков, директор по информационным технологиям, Валента Фарм;
Андрей Канин, заместитель начальника управления, ОТП-Банк;
Сергей Сидоров, руководитель направления, ОТП-Банк;
Алексей Нестеренко, директор департамента, МГТС.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.