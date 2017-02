Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды»

Основными задачами ИТ-директоров в 2016 г. были повышение эффективности работы, развитие новых проектов и сокращение расходов. Сегодня ситуация в стране постепенно стабилизируется. Кризисные явления на ИТ-рынке практически сошли на нет. На государственном уровне активно продвигается идея импортозамещения. Одновременно оно усиливает контроль на всех уровнях.

Ключевыми драйверами повышения эффективности ИТ по-прежнему остаются облака, цифровизация, ITSM, управление ИТ как бизнесом. Также актуальны инициативы, направленные на снижение капитальных затрат и выравнивание денежных потоков путем перевода их в операционные.

Так, использование облачных технологий и передача части ИТ-функций стороннему провайдеру способны сократить долю операционных расходов в бюджете до 70%. Увеличить инвестиционную составляющую с 30% до 50% ИТ-бюджета можно благодаря активному участию ИТ-подразделения в проектах других бизнес-единиц компании.

Однако стремление к сокращению ИТ-расходов не должно сказываться на качестве обслуживания клиентов. Одновременно одной из важнейших задач бизнеса остается сохранить наиболее ценных специалистов.

Какая ИТ-стратегия оказалась наиболее эффективной в кризисный период?

Какие слабые места в организации работы ИТ-подразделения удалось выявить благодаря изменившейся экономической реальности?

Изменилось ли отношение бизнеса к ИТ как важному инструменту повышения его эффективности?

Какие нестандартные решения пришлось принимать CIO?

Какой должна быть ИТ-стратегия сегодня?

Какие отложенные ранее проекты можно возобновить?

Какую роль в новой ИТ-стратегии играет импортозамещение?

На какой срок наиболее эффективно разрабатывать ИТ-стратегию?

Каковы особенности ИТ-стратегии государственных организаций?

Какие события и тренды будут определять направления ИТ-развития в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2017: новые тренды».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»;

Евгений Кучик, генеральный директор, «БОСС. Кадровые системы»;

Артём Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank;

Лев Южаков, Менеджер по ИТ-стратегии и трансформации, Raiffeisenbank;

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;

Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD;

Павел Андрианов, директор департамента развития информационных технологий Национального расчетного депозитария;

Николай Романенков, начальник УИТ, «ВЭБ лизинг»;

Алексей Лебедев, главный архитектор, начальник управления анализа и архитектуры департамента развития ИТ банка «Открытие»;

Евгений Шляпин, директор департамента информационных технологий, Mascotte;

Денис Ротарь, директор по ИТ по России и СНГ, «Лакталис СНГ»;

Виктор Скоробогатов, IT Director, Nordgold;

Сергей Быков, директор по информационным технологиям, Валента Фарм;

Андрей Канин, заместитель начальника управления, ОТП-Банк;

Сергей Сидоров, руководитель направления, ОТП-Банк;

Алексей Нестеренко, директор департамента, МГТС.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.